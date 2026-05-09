Το παιδί – επόμενο επεισόδιο: Οι χωρικοί ενώνουν τις δυνάμεις τους και προετοιμάζονται για ένοπλη σύγκρουση

Εξελίξεις έρχονται στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς της ΕΡΤ1, «Το παιδί», που θα προβληθούν τη Δευτέρα 11 Μαΐου και την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, στις 23:00.

Το παιδί: Δευτέρα 11 Μαΐου

Eπεισόδιο 121ο. Η κατάσταση στο χωριό παραμένει κρίσιμη, καθώς η απειλή του Τιέν μεγαλώνει. Η Ιρίνα προτείνει στον Γερμανό να φύγουν, την ώρα που οι χωρικοί ενώνουν τις δυνάμεις τους και προετοιμάζονται για ένοπλη σύγκρουση με ό,τι μπορούν να βρουν. Ο Ιβάν ζητάει από τον Δημήτρη τους αριθμούς, ενώ ο Θωμάς δίνει άθελά του στους χωριανούς ένα στοιχείο. Η Άρτεμις χωρίζει τους χωριανούς σε ομάδες εργασίας για να καταστρώσουν σχέδιο ενάντια στον Τιέν, ενώ οι χήρες προσπαθούν να τον εντοπίσουν με έναν απροσδόκητο τρόπο. Ο Γερμανός βρίσκει μια καθοριστική ιδέα για την αντιμετώπισή του, την ίδια στιγμή που η Μίνα δέχεται μια απρόσμενη επίσκεψη.

To παιδί: Τετάρτη 13 Μαΐου

Eπεισόδιο 122ο. Η άφιξη του Φαίδωνα στο Νεοχώρι χαροποιεί τη Μίνα, όμως σύντομα ανακαλύπτει τον πραγματικό λόγο της επίσκεψής του και σοκάρεται. Τόσο οι Αθηναίοι όσο οι Νεοχωρίτες κάνουν τα πάντα για να βρουν πληροφορίες για τον Τιέν και το αδύναμο σημείο του. Όταν τίποτα δεν φαίνεται να λειτουργεί, η Άρτεμις αποφασίζει να κάνει μεταγραφές στις ομάδες για την καλύτερη λειτουργία τους. Ο Γερμανός παρουσιάζει ένα απροσδόκητο σχέδιο στο οποίο η Βάνα έχει ρόλο κλειδί, ενώ η Σοφία και ο Δημήτρης τους βοηθάνε. Παράλληλα, οι χωριανοί με τη βοήθεια της Σίσσυς και του Θέμη και μέσω των εκπομπών στο κανάλι, εντοπίζουν ένα μυστηριώδες άτομο που συνδέεται με τον Τιέν.

Συντελεστές

Σενάριο: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Στέφανος Μπλάτσος

Σκηνοθέτες: Θοδωρής Μπαμπούρης, Ζωή Φίλιππα

Συνεργάτης σκηνοθέτις: Εύη Βαρδάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Ανδρέας Γούλος, Άγγελος Παπαδόπουλος

Ενδυματολόγος: Νινέτα Ζαχαροπούλου

Σκηνογράφος: Σοφία Ζούμπερη

Παραγωγός: Στέλιος Κοτιώνης

Executive Producer: Βασίλης Χρυσανθόπουλος

Supervising Producer: Ορέστης Πλακιάς

Οργάνωση παραγωγής: Δημήτρης Αποστολίδης

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπούτσικος, Ντένια Στασινοπούλου, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά, Άννα Μάσχα, Έλενα Τοπαλίδου, Χρήστος Κοντογεώργης, Στέφη Πουλοπούλου, Σύνθια Μπατσή, Μαρία Μπαγανά, Σταύρος Τσουμάνης, Γιώργος Ζυγούρης, Κατερίνα Λυπηρίδου, Kris Radanov, Αλέξανδρος Μούκανος, Λαέρτης Μαλκότσης, Δημήτρης Παπαγιάννης, Λυγερή Μητροπούλου, Νικολαΐς Μπιμπλή, Βαρβάρα Λάρμου, Αδελαΐδα Κατσίδε, Έλλη Γαλούση, Κώστας Μπούντας

Στον ρόλο της Βάνας η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους

Στον ρόλο του Γερμανού ο Αλέξανδρος Λογοθέτης

Στον ρόλο της Ιρίνα η Αλεξία Καλτσίκη

