Netflix: Όλες οι ταινίες και οι σειρές που πρέπει να δεις – Διαθέσιμο τo «The Rip» και «Τα Εφτά Ρολόγια της Αγκάθα Κρίστι»

Αέρας ανανέωσης στο Netflix τον νέο χρόνο καθώς ήρθαν νέες σειρές, σεζόν αλλά και ταινίες που θα μας καθηλώσουν στον καναπέ.

Από το πλούσιο και νέο περιερχόμενο του Ιανουαρίου, δεν λείπει τίποτα. Διαθέσιμο το τελευταίο part του Stranger Things και οι νέες σεζόν των Apha Males, Bridgerton, The Upshaws, Η Βασίλισσα του Flow, The Boyfriend και Unlocked: Ένα Πείραμα στις Φυλακές. Από ταινίες έρχονται τα Τhe Big Fake People, The Rip και We Meet on Vacation.

Οι νέες σειρές στο Netflix

Stranger Things 5: Batch 3

Διαθέσιμο

Με το Χόκινς σε αποκλεισμό, την Εντ να κρύβεται και τον κίνδυνο να παραμονεύει παντού, όλη η παρέα σμίγει με έναν και μόνο στόχο: να βρει και να σκοτώσει τον Βέκνα.

Η Φυγή

Run Away

Διαθέσιμο

Ο Σάιμον έχει την τέλεια ζωή: μια γυναίκα και παιδιά που αγαπά, μια επιτυχημένη δουλειά και ένα όμορφο σπίτι. Όλα όμως διαλύονται, όταν η μεγαλύτερη κόρη του το σκάει. Τη βρίσκει τελικά, ευάλωτη και υπό την επήρεια ναρκωτικών, σε ένα πάρκο της πόλης, και καταφέρνει επιτέλους να τη φέρει στο σπίτι.

Όμως, η κόρη του δεν είναι μόνη, και μια διαφωνία πυροδοτεί σοκαριστική βία. Στη συνέχεια, ο Σάιμον χάνει ξανά την κόρη του και, ενώ την αναζητά, οδηγείται σε έναν επικίνδυνο υπόκοσμο και αποκαλύπτει βαθιά μυστικά που θα μπορούσαν να διαλύσουν την οικογένειά του για πάντα.

Έρωτας 9 με 5

Love from 9 to 5

Διαθέσιμο

Η Γκρασιέλα, μια φιλόδοξη και δυναμική επαγγελματίας, περνά μια υπέροχη νύχτα γεμάτη πάθος. Το πρόβλημα είναι ότι ο άνδρας με τον οποίο βρέθηκε, ο Ματέο, αποδεικνύεται τελικά ο βασικός της αντίζηλος για τη θέση του CEO στην εταιρεία στην οποία έχει αφιερώσει τα τελευταία χρόνια της ζωής της.

Αυτό που ξεκινά ως μια αμείλικτη επαγγελματική μάχη σύντομα μετατρέπεται σε προσωπική πρόκληση. Καθώς διεκδικούν τη δουλειά των ονείρων τους, και οι δύο ανακαλύπτουν ότι το πρόσωπο που θεωρούν το μεγαλύτερο εμπόδιο ίσως είναι τελικά η απάντηση σε όλα όσα αναζητούν μέχρι σήμερα.

Η Εποχή της Μύγας

Time Flies

Διαθέσιμο

Αποφυλακισμένες και με ελάχιστες επιλογές, δύο γυναίκες ανοίγουν επιχείρηση απολύμανσης – ώσπου μια ύποπτη πελάτισσα τις τραβά πίσω στη ζωή που προσπάθησαν να αφήσουν.

Η Γη της Αμαρτίας

Land of Sin

Διαθέσιμο

Όταν ο έφηβος Σίλας βρίσκεται νεκρός σε ένα αγρόκτημα στη χερσόνησο Μπιάρε, η διαρκώς θυμωμένη, περίεργη αλλά εξαιρετικά έξυπνη ερευνήτρια Ντάνι (Κρίστα Κόσονεν) συνεργάζεται με τον νέο συνάδελφό της στην αστυνομία Μάλικ (Μοχάμεντ Νουρ Όκλαχ) για να διερευνήσουν την υπόθεση. Η έρευνα οδηγεί την Ντάνι και τον Μάλικ σε μια πατριαρχική φωλιά στην εξοχή της Σκανδιναβίας και σύντομα βρίσκονται στο επίκεντρο μιας σκοτεινής οικογενειακής διαμάχης που διαρκεί εδώ και γενιές.

Η Ντάνι, η οποία έχει μια προσωπική σχέση με το θύμα, τον Σίλας, εμπλέκεται βαθιά στην έρευνα και στις οικογένειες που την πλαισιώνουν. Ο Πατριάρχης Έλις (Πίτερ Γκάντμαν) δίνει στην Ντάνι προθεσμία για να λύσει την υπόθεση πριν πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Η Γη της Αμαρτίας είναι ένα σύγχρονο έγκλημα που διαδραματίζεται σε έναν αβέβαιο κόσμο συγκρούσεων και βίας όπου το προπατορικό αμάρτημα είναι συνεχώς παρόν.

Unlocked: Ένα Πείραμα στις Φυλακές: Σεζόν 2

Unlocked: A Jail Experiment: Season 2

Διαθέσιμο

Σε αυτό το διαφωτιστικό ριάλιτι, ένας σερίφης σε ένα κέντρο κράτησης στην Αριζόνα διεξάγει ένα τολμηρό πείραμα για να ενθαρρύνει την αυτενέργεια των κρατουμένων.

Η Δική του και η Δική της

HIS & HERS

Διαθέσιμο

Με φόντο την αποπνικτική ζέστη της Ατλάντα, η Άννα ζει μέσα στη μοναξιά, καθώς έχει απομακρυνθεί από τους φίλους της και την καριέρα της ως παρουσιάστρια ειδήσεων. Όταν όμως ακούει άθελά της για έναν φόνο στο Νταλόνιγκα, την ήρεμη πόλη όπου μεγάλωσε, η Άννα επιστρέφει στη ζωή, ασχολείται με πάθος με την υπόθεση και αναζητά απαντήσεις.

Ο ντετέκτιβ Τζακ Χάρπερ θεωρεί παράξενη και ύποπτη την ανάμειξη της Άννας και την κυνηγά βάζοντάς τη στο στόχαστρο της έρευνάς του. Κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις: το HIS & HERS αποδεικνύει ότι πάντα κάποιος λέει ψέματα

Κυρίαρχα Αρσενικά: Σεζόν 4

Alpha Males: Season 4

Διαθέσιμο

Τα βάσανα της αρρενωπότητας συνεχίζονται. Οι τέσσερις φίλοι έρχονται αντιμέτωποι με την πατρότητα, την πίστη και την AI — ενώ ψάχνουν έναν χώρο όπου δεν θα καταπιέζονται.

Τhe Boyfriend: Σεζόν 2

Διαθέσιμο

Στο παγωμένο Χοκάιντο, νέες φιλίες και έρωτες ανθίζουν ανάμεσα σε μια νέα παρέα αντρών που βιώνουν αγάπη για πρώτη φορά, ανεκπλήρωτο πόθο και παγωμένα συναισθήματα.

Η Βασίλισσα του Flow: Σεζόν 3

The Queen of Flow: Season 3

Διαθέσιμο

Ο έρωτας, η μουσική και μια οικογένεια που μεγαλώνει γεμίζουν τη γαλήνια ζωή της Τζέιμι και του Τσάρλι – μέχρι που κάτι ολέθριο απειλεί να καταστρέψει τα πάντα.

Τα Εφτά Ρολόγια της Αγκάθα Κρίστι

Agatha Christie’s Seven Dials

Διαθέσιμο

Αγγλία. 1925. Σε ένα πλούσιο πάρτι σε μια εξοχική κατοικία, μια φάρσα φαίνεται να πήγε φρικτά, δολοφονικά λάθος.

Θα είναι στα χέρια της πιο απίθανης ντετέκτιβ, της απίστευτα περίεργης Εϊλίν Μπεντ, να ξετυλίξει την ανατριχιαστική πλοκή που θα αλλάξει τη ζωή της, ανοίγοντας διάπλατα το μυστήριο της εξοχικής κατοικίας.

The Upshaws: Μέρος 7

The Upshaws: Part 7

Διαθέσιμο

Η Ρετζίνα κατεβαίνει στις εκλογές. Το γκαράζ του Μπένι δοκιμάζεται. Κι όμως, οι Άπσοου βρίσκουν πάντα τρόπο να μένουν αληθινοί, θορυβώδεις και γεμάτοι αγάπη.

Χωρισμός λόγω Έρωτα

To Love, To Lose

Διαθέσιμο

Ο Κεμάλ, εισπράκτορας χρεών μιας οικογένειας τοκογλύφων, αναλαμβάνει να κυνηγήσει τα χρέη της Αφιφέ, μιας σεναριογράφου που δουλεύει αναγκαστικά σε ένα εστιατόριο. Στην πορεία όμως ανακαλύπτει ότι η ηθική και η αγάπη δεν είναι αυτά που πίστευε.

Φτάνοντας στην Ακμή της

Finding Her Edge

Διαθέσιμο από 22/01/2026

Η σειρά έχει πρωταγωνίστριες τις τρεις αδελφές Ρούσο, κληρονόμους μιας δυναστείας του καλλιτεχνικού πατινάζ που προσπαθεί να επιβιώσει. Η μεσαία αδελφή, η 17χρονη Εϊντριάνα, προπονείται για το παγκόσμιο πρωτάθλημα με τον νέο της παρτενέρ, Μπρέιντεν, χωρίς να αποκαλύπτει τα συναισθήματά της για τον πρώτο της έρωτα και παρτενέρ, Φρέντι.

Η ζωή της περιπλέκεται όταν η Εϊντριάνα και ο Μπρέιντεν προσποιούνται ότι είναι ζευγάρι εκτός πάγου για να κερδίσουν μια χορηγία και να σώσουν το ζορισμένο παγοδρόμιο Ρούσο.

Bridgerton: Season 4 Part 1

Διαθέσιμο από 29/01/2026

Η τέταρτη σεζόν του “Μπρίτζερτον” επικεντρώνεται στον μποέμ δεύτερο γιο Μπένεντικτ (Λουκ Τόμσον).

Παρά τους ευτυχισμένους γάμους τόσο του μεγαλύτερου όσο και του μικρότερου αδελφού του, ο Μπένεντικτ δεν θέλει να αποκατασταθεί – μέχρι που γνωρίζει μια γοητευτική λαίδη με ασημένια ρούχα στον χορό μεταμφιεσμένων της μητέρας του.

Free Bert

Έρχεται Σύντομα

Ο Μπερτ Κράισερ –ο κωμικός χωρίς μπλούζα, θρύλος των πάρτι και πάντα αλλοπρόσαλλος– μπαίνει σε αχαρτογράφητα εδάφη όταν οι κόρες του γίνονται δεκτές σε ένα ελίτ ιδιωτικό σχολείο στο Μπέβερλι Χιλς.

Όταν οι αχαλίνωτες ασυναρτησίες του βάζουν την οικογένειά του στο περιθώριο, αποφασίζει να “φορέσει μπλούζα” και να καταπνίξει τη φύση του για να ταιριάξει καλύτερα με τους άλλους.

Ταινίες

Άνθρωποι που Συναντάμε στις Διακοπές

People We Meet on Vacation

Διαθέσιμο

Η Πόπι είναι ανεξάρτητη. Ο Άλεξ έχει πάντα πλάνο. Μετά από τόσες καλοκαιρινές διακοπές μαζί, αυτοί οι τόσο διαφορετικοί φίλοι αναρωτιούνται μήπως είναι το τέλειο ζευγάρι.

The Rip

Διαθέσιμο

Μια ομάδα αστυνομικών του Μαϊάμι βρίσκει εκατομμύρια μετρητά σε ένα εγκαταλελειμμένο κρησφύγετο και η εμπιστοσύνη μεταξύ τους αρχίζει να καταρρέει.

Ο Πλαστογράφος

The Big Fake

Διαθέσιμο από 23/01/2026

Ρώμη, δεκαετία του 1970. Όταν ο Τόνι φτάνει στην πόλη, το μόνο που έχει στις αποσκευές του είναι το ταλέντο του στη ζωγραφική και το όνειρό του να γίνει σπουδαίος καλλιτέχνης. Αλλά η δίψα του για ζωή, μοίρα και ίσως ακόμη και ιστορία θα τον οδηγήσει στο να γίνει ο μεγαλύτερος πλαστογράφος όλων των εποχών, καθώς και κεντρική φιγούρα στα βαθύτερα μυστήρια της χώρας μας.

Καθώς οι εξωτερικές δυνάμεις μαθαίνουν για το μέγεθος της κατάσχεσης, τα πάντα τίθενται υπό αμφισβήτηση, ακόμη και το ποιον μπορούν να εμπιστευτούν.