Κατερίνα Καινούργιου: Η πανηγυρική επιστροφή της στην εκπομπή Super Katerina – «Έχασα τα κιλά της εγκυμοσύνης»

Η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε στα τηλεοπτικά της καθήκοντα μετά από 1,5 μήνα για τη γέννηση του παιδιού της. Η παρουσιάστρια υποδέχτηκε τους τηλεθεατές της εκπομπής «Super Katerina» με ένα πλατύ χαμόγελο και δήλωσε συγκινημένη. Οι συνεργάτης της την υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό και εκείνη έδειχνε να το απολαμβάνει.

Φορώντας λευκό φόρεμα, η Κατερίνα Καινούργιου εμφανίστηκε στο πλατό της εκπομπής του Alpha και ανέφερε στην έναρξη της εκπομπής: «Ευχαριστώ πάρα πολύ! Καλή σας ημέρα, αγαπημένοι μου τηλεθεατές! Τι συγκίνηση είναι αυτή; Δεν έχω λόγια να περιγράψω αυτά που νιώθω.

Το πιο σημαντικό είναι ότι όλες αυτές τις μέρες μου στέλνατε τόσα πολλά μηνύματα. Πήρα τόση αγάπη, θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς. Ακόμα κι αν κάτι με άγχωνε, έχοντας τη δική σας θετική ενέργεια και τις ευχές σας, έλεγα ότι δεν μπορεί να πάει κάτι στραβά».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Έχω γυρίσει διαφορετική, έχω μια διαφορετική νοοτροπία πια. Μου έλεγαν ότι θα αλλάξουν οι προτεραιότητες και θα βλέπεις τα πράγματα αλλιώς και είχαν δίκιο. Όποια το θέλει πολύ, αξίζει να το προσπαθήσει και θα τα καταφέρει. Αυτά που ένιωσα δεν περιγράφονται με λέξεις, είναι κάτι μεγαλύτερο. Μόνο ευγνωμοσύνη νιώθω για αυτό το πλασματάκι, τώρα είναι με τη γιαγιά της», εξομολογήθηκε η Κατερίνα Καινούργιου για την κόρη της.

Στη συνέχεια αποκάλυψε για τον πρωινό τους αποχωρισμό: «Της λέω, “πάει η μανούλα για λίγες ώρες στη δουλειά” και νομίζω ότι με κοιτούσε με τα ματάκια της, έτσι… απορημένα. Και μου λένε, “δεν καταλαβαίνει ακόμα, ηρέμησε. Πήγαινε, κάνε τη δουλειά σου και έλα πίσω”. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Νομίζω ότι τόσα πολλά μηνύματα και τόση αγάπη και τόσες ωραίες συμβουλές δεν έχω ξαναπάρει. Να ‘στε όλοι καλά. Και να κάνω και μια, έτσι, ευχή τώρα στους τηλεθεατές. Να πω ότι πάντα αγαπούσα τα παιδιά, πάρα πολύ.

Και έλεγα… “Όλα τα παιδάκια του κόσμου να είναι καλά”. Αλλά από τότε που έκανα παιδί, αυτό που είπα είναι: “Θεέ μου, το πιο σημαντικό… να είναι όλα τα παιδιά καλά. Να έχουν υγεία και να είναι καλά και ευλογημένα”. Τίποτα άλλο δεν μετράει, όλα τα άλλα έρχονται. Οπότε, θα με δείτε κι εμένα πολύ διαφορετική στο πώς βλέπω τα πράγματα… Αγαπημένοι μου! Λοιπόν… ευχαριστώ πάρα πολύ».

Λίγα λεπτά αργότερα, αποκάλυψε πως κατάφερε να χάσει τα 24 κιλά που είχε πάρει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της.

Η Κατερίνα Καινούργιου έγινε μητέρα για πρώτη φορά , φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026, στο μαιευτήριο Ρέα με καισαρική. Το παιδί είναι καρπός του έρωτά της με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.