Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος εμφανίστηκε με δεμένο χέρι στο «Buongiorno»: «Έπαθα τενοντίτιδα επειδή έκανα ασβέστωμα»

Δύσκολες ώρες πέρασε το Σάββατο (16.05.2026) ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, όπως αποκάλυψε τη Δευτέρα μέσω της εκπομπής «Buongiorno», του MEGA, όπου κρατά τη στήλη της μαγειρικής.

Ο γνωστός σεφ βγήκε στον «αέρα» την Τρίτη (19.05.2026) με δεμένο χέρι και είπε στη Φαίη Σκορδά και τους υπόλοιπους συνεργάτες του ότι έπαθε τενοντίτιδα. Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος σημείωσε ότι έπαθε διότι έκανε κάποιες δουλειές, όπως ασβέστωμα.

«Πώς είναι το χέρι σου αγόρι μου γλυκό;», είπε η παρουσιάστριά μόλις είδε τον συνεργάτη της.

Αμέσως μετά ο Δημήτρης Σκαρμούτσος περιέγραψε τι του συνέβη.

«Τενοντίτιδα. Το έπαθα το Σάββατο, αλλά αυτό προϋπήρχε και επειδή έκανα ασβέστωμα άρχισε να πονάει. Οπότε έκανα κορτιζόνη, πήγα σε ένα πολύ καλό νοσοκομείο, με φροντίσανε, αλλά υπάρχει ο πόνος», δήλωσε ο γνωστός σεφ.

«Οπότε είμαι ok. Οπότε σήμερα πρέπει να (σ.σ. να με βοηθήσεις Φαίη)», πρόσθεσε ακόμα ο Δημήτρης Σκαρμούτσος.