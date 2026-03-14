Ντίνος Σιωμόπουλος – Στέλλα Γκαντώνα: Η αντίδρασή τους στα δημοσιεύματα για την Ελένη Μενεγάκη – «Κάποιος πέταξε μια μπαρούφα»

Το θέμα που δημιουργήθηκε με την Ελένη Μενεγάκη και τη διάψευσή της για τα δημοσιεύματα που την ήθελαν να χωρίζει από τον σύζυγό της, σχολίασαν ο Ντίνος Σιωμόπουλος και η Στέλλα Γκαντώνα το πρωί του Σαββάτου (14.3.26) στην εκπομπή «Mega Σαββατοκύριακο» στο Mega.

Υπενθυμίζεται ότι με ανακοίνωσή της χθες, η Ελένη Μενεγάκη διέψευσε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα περί χωρισμού της, τονίζοντας ότι θα κινηθεί δικαστικά αν αυτά συνεχιστούν.

«Σώνει και καλά να χωρίσει η Ελένη με τον Μάκη, άντε από ‘δω! Κάποιος πέταξε μια μπαρούφα τώρα…», είπε αρχικά ο Ντίνος Σιωμόπουλος.

Η Στέλλα Γκαντώνα ανέφερε από την πλευρά της: «Ο καθένας λέει ότι του ‘ρχεται σε αυτή τη χώρα».

Λίγο αργότερα, με αφορμή άλλο πρωτοσέλιδο, ακολούθησε ο εξής διάλογος:

Ντίνος Σιωμόπουλος: Εμένα, μου κάνει εντύπωση που βγαίνουν κάποιοι άνθρωποι και έχουν και αποκλειστικές πληροφορίες.

Στέλλα Γκαντώνα: Τώρα, θέλεις να σου πω ότι στο παρά ένα έχουμε σώσει εδώ πράγματα που δεν σώζονται…

Ντίνος Σιωμόπουλος: Και η βλακεία είναι ανίκητη!