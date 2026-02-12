Ντορέττα Παπαδημητρίου: Το ότι ήμουν τόσο μικρή και είχα δύο νέα παιδιά ήταν μια πολύ μεγάλη αλλαγή και ευθύνη

Για το γεγονός πως έγινε μητέρα σε νεαρή ηλικία μίλησε, μεταξύ άλλων, η δημοφιλής ηθοποιός, Ντορέττα Παπαδημητρίου στη νέα συνέντευξη που έδωσε αυτή την εβδομάδα στο περιοδικό Hello και τη δημοσιογράφο Μαρία Κολλιάτσα.

Στην ίδια συνέντευξη η πολυτάλαντη ηθοποιός Ντορέττα Παπαδημητρίου εκμυστηρεύτηκε και τα άγχη που έχει μέχρι σήμερα για τους γιους της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίσατε ως μητέρα ποια ήταν;

– Το ότι ήμουν τόσο μικρή και είχα δύο νέα παιδιά ήταν μια πολύ μεγάλη αλλαγή και ευθύνη. Μεγάλωσα μαζί με τους γιους μου. Εξίσου μεγάλη πρόκληση ήταν το να βρω τον εαυτό μου. Όταν κάνεις παιδιά σε τόσο νεαρή ηλικία, δεν έχεις ανακαλύψει ακόμη πλήρως τον εαυτό σου.

Ο προβολέας φεύγει από πάνω σου και στρέφεται σε εκείνα, που είναι η απόλυτη προτεραιότητα. Μετά, μόλις μεγαλώσουν λίγο, προσπαθείς να καταλάβεις ποια και που είσαι. Ο συνδυασμός δουλειάς και μητρότητας είναι επίσης μια πολύ απαιτητική συνθήκη. Το ξέρουν οι εκατοντάδες χιλιάδες μητέρες που εργάζονται.

Τώρα είστε σε μια ωραία φάση.

– Τώρα δεν έχω αυτές τις ανησυχίες. Ωστόσο, όταν κάνεις παιδιά, δεν υπάρχει στιγμή που να ηρεμείς. Έχω άλλες αγωνίες για εκείνα, να βρουν τον δρόμο τους για παράδειγμα. Αυτό δεν τελειώνει ποτέ για τους γονείς, και για τις μαμάδες και για τους μπαμπάδες. Οι σκέψεις τους θα είναι πάντα στα παιδιά τους – να είναι ευτυχισμένα και να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις κάθε ηλικίας και σταδίου όσο το δυνατόν καλύτερα.