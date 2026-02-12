Media

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Το ότι ήμουν τόσο μικρή και είχα δύο νέα παιδιά ήταν μια πολύ μεγάλη αλλαγή και ευθύνη

«Όταν κάνεις παιδιά σε τόσο νεαρή ηλικία, δεν έχεις ανακαλύψει ακόμη πλήρως τον εαυτό σου», ομολογεί η Ντορέττα Παπαδημητρίου
Ντορέττα Παπαδημητρίου
Η Ντορέττα Παπαδημητρίου / NDP Photo / Φωτογραφία (αρχείου) Ανδρέας Νικολαρέας

Για το γεγονός πως έγινε μητέρα σε νεαρή ηλικία μίλησε, μεταξύ άλλων, η δημοφιλής ηθοποιός, Ντορέττα Παπαδημητρίου στη νέα συνέντευξη που έδωσε αυτή την εβδομάδα στο περιοδικό Hello και τη δημοσιογράφο Μαρία Κολλιάτσα.

Στην ίδια συνέντευξη η πολυτάλαντη ηθοποιός Ντορέττα Παπαδημητρίου εκμυστηρεύτηκε και τα άγχη που έχει μέχρι σήμερα για τους γιους της.

Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίσατε ως μητέρα ποια ήταν;

– Το ότι ήμουν τόσο μικρή και είχα δύο νέα παιδιά ήταν μια πολύ μεγάλη αλλαγή και ευθύνη. Μεγάλωσα μαζί με τους γιους μου. Εξίσου μεγάλη πρόκληση ήταν το να βρω τον εαυτό μου. Όταν κάνεις παιδιά σε τόσο νεαρή ηλικία, δεν έχεις ανακαλύψει ακόμη πλήρως τον εαυτό σου.

Ο προβολέας φεύγει από πάνω σου και στρέφεται σε εκείνα, που είναι η απόλυτη προτεραιότητα. Μετά, μόλις μεγαλώσουν λίγο, προσπαθείς να καταλάβεις ποια και που είσαι. Ο συνδυασμός δουλειάς και μητρότητας είναι επίσης μια πολύ απαιτητική συνθήκη. Το ξέρουν οι εκατοντάδες χιλιάδες μητέρες που εργάζονται.

Τώρα είστε σε μια ωραία φάση.

– Τώρα δεν έχω αυτές τις ανησυχίες. Ωστόσο, όταν κάνεις παιδιά, δεν υπάρχει στιγμή που να ηρεμείς. Έχω άλλες αγωνίες για εκείνα, να βρουν τον δρόμο τους για παράδειγμα. Αυτό δεν τελειώνει ποτέ για τους γονείς, και για τις μαμάδες και για τους μπαμπάδες. Οι σκέψεις τους θα είναι πάντα στα παιδιά τους – να είναι ευτυχισμένα και να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις κάθε ηλικίας και σταδίου όσο το δυνατόν καλύτερα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
169
105
100
73
69
Media: Περισσότερα άρθρα
Super (Bowl) βραδιά στην COSMOTE TV
Μια βραδιά γεμάτη λάμψη και αθλητικό υπερθέαμα πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8/2 στην COSMOTE TV, με αφορμή το 60ο Super Bowl. Τα στούντιο της COSMOTE...
Super (Bowl) βραδιά στην COSMOTE TV
Newsit logo
Newsit logo