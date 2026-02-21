Ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος αποκάλυψε ότι ο Στέλιος Μάινας μπαίνει στον «Άγιο έρωτα» – Θα υποδυθεί τον πατέρα του

Ένα επικό spoiler έδωσε ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος και αναφέρθηκε σε μία προσθήκη στη σειρά «Άγιος έρωτας». Όπως είπε ο πρωταγωνιστής του σίριαλ του ALPHA, ο Στέλιος Μάινας εντάσσεται στο καστ.

Ο γνωστός ηθοποιός ήταν καλεσμένος το μεσημέρι του Σαββάτου (21.02.2026) στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» και μίλησε τόσο για την τραγωδία των Τεμπών όσο και για την προσθήκη του Στέλιου Μάινα στη σειρά «Άγιος έρωτας».

«Στις 28 Φεβρουαρίου δεν θα παίξουμε την παράσταση στο θέατρο. Είναι η μέρα των Τεμπών και θα είμαστε κάτω, στο Σύνταγμα, στη διαδήλωση και αυτό αναζητούμε όλοι.

Ακόμα και αυτοί που ‘ναι μπροστά, αυτή τη στιγμή, ξέρουν ότι μπορούμε και καλύτερα. Νομίζω, έχω αυτή την εντύπωση και θέλω να πιστεύω», εξομολογήθηκε, αρχικά, ο γνωστός πρωταγωνιστής.

«Αλλιώς, όποιος δεν ονειρεύεται ουτοπίες – και μην ακουστεί επηρμένο αυτό – είναι καταδικασμένος να ζει δυστοπικά. Πρέπει να ονειρευόμαστε και να διεκδικούμε ένα καλύτερο σύστημα δικαιοσύνης, καλύτερες συνθήκες. Δεν πρέπει να σφίξουμε κι άλλο το ζωνάρι γιατί η πείνα, λέει ο Καμπανέλης, είναι το καμάρι του κιοτή. Αυτού που κιοτεύει, του δειλού», πρόσθεσε ο γνωστός ηθοποιός.

«Δεν χρειάζεται. Είμαστε πολίτες, έχουμε ναι μεν υποχρεώσεις αλλά έχουμε και δικαιώματα. Για παράδειγμα τον ελεύθερο χρόνο μας, δηλαδή να μπορούμε να δούμε την οικογένεια μας και ας δουλεύουμε λιγότερες ώρες την εβδομάδα, είναι σημαντικά πράγματα αυτά και δεν πρέπει να χαθούν.

Το να έχουμε παιδεία και υγεία, από τη στιγμή που φορολογούμαστε και αρκετά μάλιστα είναι δικαιώματα», συμπλήρωσε, επίσης, ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος.

Παράλληλα, ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε ότι ο Στέλιος Μάινας μπαίνει στο καστ της σειράς «Άγιος έρωτας». Μάλιστα, ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος που υποδύεται τον πατέρα Νικόλαο είπε ότι ο καταξιωμένος συνάδελφός του θα υποδυθεί τον πατέρα του.

«Θα μπει ο Στέλιος Μάινας στη σειρά, ο οποίος θα κάνει τον πατέρα μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.