Ο «Έρωτας στη Βαρκελώνη» έρχεται στο σινεμά στις 18 Σεπτεμβρίου: Σύντομα και στο Cinobo

Με μία ειλικρινή ρομαντική κομεντί που μιλά για τις συχνά αβάσταχτες δεσμεύσεις του γάμου, την ανθρώπινη ανάγκη της απόδρασης και την διαπίστωση πως «δεν υπάρχει θεραπεία για τον έρωτα», ο σκηνοθέτης των «Τρούμαν» και «Γείτονες από Πάνω», Σεσκ Γκέι επιστρέφει στο σινεμά, στις 18 Σεπτεμβρίου. Ο λόγος; Η νέα ταινία «Ο έρωτας στη Βαρκελώνη».

Στη μεγάλη οθόνη θα δούμε την Εύα, παντρεμένη με παιδιά, που ανακαλύπτει ξανά την επιθυμία και το πάθος, μετά από ένα επαγγελματικό ταξίδι στη Ρώμη. Επιστρέφοντας στη Βαρκελώνη, αποφασίζει να κυνηγήσει τον έρωτα κάνοντας μια νέα αρχή. Στη νέα αυτή ταινία θα δούμε αν θα μπορέσει η πρωταγωνίστριά μας να βρει ξανά την αγάπη;

«Ο έρωτας στη Βαρκελώνη» θα είναι σύντομα και στο Cinobo.

Την σκηνοθεσία της ταινίας έχει αναλάβει ο Σεσκ Γκέι με πρωταγωνιστές τους Νόρα Νάβας, Ροντρίγκο ντε λα Σέρνα και Χουάν Ντιέγκο Μπότο.

Είδος: Αισθηματικό, Κωμωδία Έτος: 2025 Διάρκεια: 100′

Δείτε το τρέιλερ:

Ποιος είναι ο σκηνοθέτης της ρομαντικής κομεντί, Σεσκ Γκέι

Ο Σεσκ Γκέι γεννήθηκε το 1967 στη Βαρκελώνη, είναι Ισπανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και θεατρικός συγγραφέας, γνωστός για το διακριτικό του ύφος που συνδυάζει χιούμορ, τρυφερότητα και ειρωνεία.

Σπούδασε κινηματογράφο στη Βαρκελώνη και στη Νέα Υόρκη και ξεκίνησε την καριέρα του με το Hotel Room (1998), ενώ απέσπασε διεθνή αναγνώριση με το Krámpack (2000). Έχει σκηνοθετήσει ταινίες όπως En la ciudad (2003), Ficción (2006), Una pistola en cada mano (2012), την πολυβραβευμένη Truman (2015), την κωμωδία Sentimental (2020) και πιο πρόσφατα τη Mi amiga Eva (2025).

Παράλληλα, υπέγραψε τη θεατρική επιτυχία Els veïns de dalt και τη σειρά Félix (2018). Έχει τιμηθεί με σημαντικά βραβεία όπως τα Goya και Gaudí, καθιερώνοντάς τον ως έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς του σύγχρονου ισπανικού σινεμά.