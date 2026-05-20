Οριστικό τέλος για το Survivor μετά τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου – Απόψε το τελευταίο συμβούλιο του νησιού

Το οριστικό τέλος του «Survivor» ανακοίνωσε ο ΣΚΑΪ την Τετάρτη (20.05.2026) με μία επίσημη ανακοίνωση, εξηγώντας πώς η παραγωγή και ο σταθμός κατέληξαν σε αυτήν την απόφαση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για το «Survivor», ο σοβαρός τραυματισμός του Σταύρου Φλώρου έφερε το πρόωρο τέλος. Σημειώνεται ότι ο 21χρονος παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης τραυματίστηκε σοβαρά τη Δευτέρα 11 Μαΐου, ενώ έκανε ψαροντούφεκο και τον χτύπησε η προπέλα ενός σκάφους, ακρωτηριάζοντας το πόδι του.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Σταύρος Φλώρος αναμένεται να υποβληθεί σε νέα χειρουργική επέμβαση μέχρι το τέλος της εβδομάδας στο Jackson Memorial Hospital στο Μαϊάμι των ΗΠΑ.

«Μετά το σοβαρό περιστατικό τραυματισμού του Σταύρου στον Άγιο Δομίνικο, προτεραιότητά μας υπήρξε αποκλειστικά η υγεία και η ασφάλειά του.

Ο Σταύρος παραμένει υπό στενή παρακολούθηση από ομάδα εξειδικευμένων γιατρών, σε ένα από τα κορυφαία ιατρικά κέντρα της Αμερικής, έχοντας δίπλα του μέλη της οικογενείας του και ανθρώπους της παραγωγής, που συνεχίζουν να παρέχουν κάθε δυνατή υποστήριξη.

Από την πρώτη στιγμή, τα γεγονότα που οδήγησαν στον τραυματισμό του Σταύρου αξιολογούνται λεπτομερώς, ώστε να υπάρξει πλήρης εικόνα για τις συνθήκες του ατυχήματος. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη έρευνα με τη συνδρομή των τοπικών αρχών, με στόχο την πλήρη αποτύπωση όλων των δεδομένων.

Μέσα από κοινές συζητήσεις και με τους υπόλοιπους παίκτες και σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα, κρίθηκε ότι το παιχνίδι δεν θα

μπορούσε να συνεχιστεί μετά το συγκεκριμένο συμβάν.

Έτσι, αποφασίστηκε η οριστική ολοκλήρωση του Survivor, με απόλυτη προτεραιότητα τον ανθρώπινο παράγοντα.

Απόψε στις 21:00 θα προβληθεί το τελευταίο συμβούλιο του νησιού.

Οι συμμετέχοντες θα επιστρέψουν σταδιακά στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες, ενώ η παραγωγή έχει ήδη μεριμνήσει ώστε να τους παρασχεθεί κάθε απαραίτητη βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης και της ψυχολογικής υποστήριξης όποτε αυτό χρειαστεί.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το κοινό για τη διακριτικότητα, την κατανόηση και τα μηνύματα στήριξης. Ευχή όλων μας είναι η πλήρης και ταχεία

αποκατάσταση της υγείας του Σταύρου», ανέφερε η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ.

«Οι δυο Έλληνες είχαν μαζί τους σημαδούρες», είχε δηλώσει ο παραγωγός της Acun Media, Ατζούν Ιλίτζαλι, για το περιστατικό με τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου, που έπαθε το ατύχημα ενώ βρισκόταν μαζί με τον συμπαίκτη του Μάνο Μαλλιαρό.

«Όλα έχουν πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης», είχε δηλώσει ο παρουσιαστής του ριάλιτι, Γιώργος Λιανός.