Η ΕΡΤ κατέγραψε από τη φετινή Eurovision κέρδη 675.324,88 ευρώ

Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά η δημόσια τηλεόραση, η φετινή η διοργάνωση της Eurovision στην ΕΡΤ έφερε σημαντική αύξηση κερδοφορίας σε σχέση με το 2025.

Οι αριθμοί επιβεβαιώνουν τη δυναμική και την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού της δημόσιας τηλεόρασης, καθώς η ΕΡΤ κατέγραψε κέρδη από τη φετινή διοργάνωση της Eurivision που ανήλθαν στο ποσό των 675.324,88 ευρώ. Πέρσι τα κέρδη για τη δημόσια τηλεόραση κυμάνθηκαν στα 100.751,48 ευρώ.

Η ΕΡΤ σχεδίασε και παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο και υψηλού επιπέδου τηλεοπτικό περιβάλλον γύρω από τη Eurovision, που περιλάμβανε δύο εθνικούς ημιτελικούς και έναν εθνικό τελικό, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά τον περασμένο Φεβρουάριο και αγκαλιάστηκαν θερμά από το κοινό και τη διαφημιστική αγορά.

Συγκεκριμένα ο Α’ εθνικός ημιτελικός «Sign for Greece» σημείωσε τηλεθέαση έως 44%. Ο Β’ ημιτελικός «Sign for Greece» έως 48% και ο εθνικός τελικός έως και 74%. Μεγάλη ήταν και η ανταπόκριση του κοινού στις απευθείας μεταδόσεις της Eurovision από τη Βιέννη, με τον Α’ ημιτελικό να σημειώνει τηλεθέαση έως 70%, τον Β’ ημιτελικό έως 54% και τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου (16.05.2026) να κυριαρχεί με τηλεθέαση έως 84%.

Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν ότι η Eurovision αποτελεί για την ΕΡΤ ένα πολυδιάστατο τηλεοπτικό γεγονός με ισχυρό αποτύπωμα και μεγάλη απήχηση στο τηλεοπτικό κοινό και τη διαφημιστική αγορά.