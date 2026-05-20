Καλλιόπη Ταχτσόγλου: Ο ρόλος της Μαρούσκα στους «Δύο Ξένους» είχε επίπτωση στις θεατρικές μου επιλογές

«Πέρασα πολύ ωραία με τη Ντίνα Κώνστα και τη Χρυσούλα Διαβάτη», εξομολογήθηκε η Καλλιόπη Ταχτσόγλου σε πρόσφατη συνέντευξή της για τα όσα θυμάται από τη θρυλικά σειρά του MEGA, «Δύο Ξένοι».

Καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» ήταν την Τετάρτη (20.05.2026) η Καλλιόπη Ταχτσόγλου. Η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, και για τον θρυλικό ρόλο της Μαρούσκας στους «Δύο Ξένους».

«Έχω δει τους “Δύο Ξένους”, αλλά όχι όλα τα επεισόδια. Από το 2012 δεν έχω τηλεόραση στο σπίτι μου, με ενοχλούσαν οι διαφημίσεις», είπε αρχικά η Καλλιόπη Ταχτσόγλου.

Η Καλλιόπη Ταχτσόγλου πρόσθεσε στη συνέχεια: «Την αγάπησα πολύ τη Μαρούσκα, βεβαίως και θα το έκανα ξανά, ήταν πολύ ωραίο, με τη Ντίνα Κώνστα, τη Χρυσούλα Διαβάτη».

«Στις θεατρικές μου επιλογές είχε επίπτωση αυτό. Όταν είσαι στο Εθνικό θέατρο, στο θέατρο Τέχνης και μετά κάνεις τη Μαρούσκα, σου λέει ο άλλος “θα την πάρω στο Εθνικό και θα λένε… η Μαρούσκα”.

Δεν μου έκλεισε πόρτες ο ρόλος, αλλά μου ζητούσαν να κάνω τα ίδια πάλι, αλλά εγώ δεν ήθελα», δήλωσε ακόμα η γνωστή ηθοποιός.