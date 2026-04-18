Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλεσμένος απόψε στο «Moments» με τη Ζέτα Μακρυπούλια

Το Σάββατο 18 Απριλίου, το «Moments» με τη Ζέτα Μακρυπούλια υποδέχεται έναν από τους πιο αγαπημένους παρουσιαστές της ελληνικής τηλεόρασης, τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, σε ένα επεισόδιο γεμάτο συναίσθημα, αναμνήσεις και δυνατές στιγμές.

Μέσα από μια ιδιαίτερη διαδρομή ζωής, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ταξιδεύει πίσω στον χρόνο, ξεκινώντας από τη Μεγάλη Παναγιά, το χωριό όπου μεγάλωσε στη Χαλκιδική. Η Ζέτα Μακρυπούλια τον ρωτά για τις πιο κομβικές στιγμές του κι εκείνος αναπολεί τα παιδικά του χρόνια, συγκινείται και μοιράζεται προσωπικές στιγμές που τον καθόρισαν. Στην πλατεία του χωριού, αγαπημένοι φίλοι τον περιμένουν με εκπλήξεις και ιστορίες από την εποχή της παιδικής αθωότητας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πορεία συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη όπου μετακόμισε μαζί με την οικογένειά του. Εκεί, μεταφερόμαστε στο πατρικό του σπίτι, με αντικείμενα και ήχους γεμάτους αναμνήσεις να ξυπνούν έντονα συναισθήματα. Στη συνέχεια, το σκηνικό αλλάζει σε ένα ζεστό και χαρούμενο πάρτι με παλιούς συμμαθητές, όπου ξεδιπλώνονται ιστορίες από τα μαθητικά χρόνια, τα πρώτα φλερτ και μια απρόσμενη επικοινωνία με τον πρώτο του μεγάλο έρωτα.

Η Ζέτα και ο Γρηγόρης απολαμβάνουν μπουγάτσα από το μαγαζί όπου εργαζόταν μικρός, ενώ μια συγκινητική έκπληξη τον περιμένει όταν ο πατέρας του φτάνει από τη Θεσσαλονίκη και εμφανίζεται ξαφνικά στο πλατό.

Λίγο πριν αποφασίσει να κατέβει στην Αθήνα, η εκπομπή κάνει μια στάση στον ΟΑΕΔ, φέρνοντας στο φως μνήμες από τα χρόνια των σπουδών του, εκεί όπου τον περιμένει μια ιδιαίτερη έκπληξη, ο Αντώνης Ρέμος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι μουσικές εκπλήξεις δεν λείπουν, καθώς ο Χρήστος Πάζης τραγουδά για τον φίλο του, θυμίζοντας αξέχαστες βραδιές στις «Μούσες» της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, η πορεία της καριέρας του Γρηγόρη ξεδιπλώνεται μέσα από σημαντικές στιγμές και μαρτυρίες συνεργατών του.

Στη συνέχεια, σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση, η σύντροφός του Νάνσυ Αντωνίου μιλά για τη σχέση τους και τον άνθρωπο πίσω από τα φώτα, αποκαλύπτοντας μια πιο προσωπική πλευρά του.

Η βραδιά ολοκληρώνεται με μουσική, καθώς ο Δημήτρης Χρυσοχοΐδης ερμηνεύει ζωντανά το αγαπημένο τραγούδι του Γρηγόρη, σε ένα δυνατό και συγκινητικό φινάλε.

Μη χάσετε το Σάββατο 18 Απριλίου το «Moments» με καλεσμένο τον Γρηγόρη Αρναούτογλου σε ένα επεισόδιο γεμάτο αληθινές ιστορίες, εκπλήξεις και συγκίνηση.

Συντελεστές

Παραγωγός: Στέλιος Κοτιώνης

Executive Producer: Μαριλένα Χαραλαμποπούλου

Project Manager: Κατερίνα Κουμπή

Αρχισυνταξία: Λίτα Μπούτση

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Σταματόπουλος

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Θέμης Μερτύρης

Διεύθυνση Ορχήστρας: Γιάννης Δίσκος

Οργάνωση Παραγωγής: Αθηνά Ζώτου

Εταιρεία Παραγωγής: Foss Productions