Τραϊάνα Ανανία για Δημήτρη Κόκοτα: «Ραντεβού στους ουρανούς για πολλά ντουέτα ακόμα»

Με ένα βίντεο από την σκηνή του J2US και λίγες λέξεις αποχαιρέτησε η Τραϊάνα Ανανία τον Δημήτρη Κόκοτα, μετά τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του σε ηλικία 57 ετών, το απόγευμα της Τρίτης (25.08.2026).

Η Τραϊάνα Ανανία και ο Δημήτρης Κόκοτας, υπήρξαν ζευγάρι στο τηλεοπτικό μουσικό show.

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Ήταν, μάλιστα, παρούσα κατά τη διάρκεια των προβών για το J2US, τον Μάρτιο του 2024, όταν ο Δημήτρης Κόκοτας αισθάνθηκε αδιαθεσία και στη συνέχεια υπέστη έμφραγμα και καρδιακή ανακοπή, ξεκινώντας τη μεγάλη περιπέτεια με την υγεία του.

«Αγαπημένε μου Δημήτρη. Καλό ταξίδι Σ αγαπώ πολύ Δεν έχω να πω τίποτα άλλο Εσύ γνωρίζεις Ραντεβού στους ουρανούς για πολλά ντουέτα ακόμα Κατερίνα μου σου στέλνω την αγκαλιά μου», έγραψε η Τραϊάνα Ανανία.

Ο γνωστός τραγουδιστής και γιος του Σταμάτη Κόκοτα, έχασε τη μάχη για τη ζωή μετά από πολύμηνη νοσηλεία στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Γεώργιος Γεννηματάς».

Ο καλλιτέχνης νοσηλευόταν από τον Μάρτιο του 2024, όταν κατέρρευσε από εγκεφαλικό επεισόδιο. Μεγάλη υπήρξε η πορεία του στο ελληνικό τραγούδι, με πολλές πλατινένιες επιτυχίες τη δεκαετία του ’90.