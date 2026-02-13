Ο Ισπανός youtuber, Lavadom, για τα τραγούδια της Eurovision: «Δεν μ’ αρέσει το τραγούδι του Akyla, η Evangelia θα εντυπωσιάσει την Ευρώπη»

Στην κάμερα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα «Το Πρωινό» μίλησε ο γνωστός Ισπανός youtuber και γνώστης της Eurovision, Lavadom, ο οποίος είπε την άποψή του για τα ελληνικά τραγούδια και τους καλλιτέχνες που διαγωνίστηκαν στον εθνικό ημιτελικό της χώρας μας.

Ο Ισπανός youtuber αποκάλυψε ότι δεν είναι μεγάλος φαν του Akyla και του στυλ τραγουδιού του, ενώ υποστήριξε ότι αν περάσει η Evangelia στη Eurovision, η Ελλάδα έχει πολλές πιθανότητες να κερδίσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακόμα είπε ότι του άρεσε πολύ το τραγούδι και η σκηνική παρουσία της Marseaux, ενώ αποκάλυψε ότι η αγαπημένη του ελληνική συμμετοχή σε προηγούμενη Eurovision ήταν αυτή της Μαρίνας Σάττι με το «Ζάρι», δηλώνοντας και φαν της, αφού είπε ότι ακολουθεί όλα τα καινούρια της άλμπουμ.

Ξεκίνησε λέγοντας ότι: «Το τραγούδι του Akyla πιστεύω ότι έχει μεγαλύτερη απήχηση απ’ όσο θα έπρεπε, δεν μου αρέσει το τραγούδι γενικά», Δεν έχω τίποτα εναντίον του Ακύλα, αλλά τ τραγούδι του δεν είναι για μένα.

Καταλαβαίνω γιατί μπορεί ένα τέτοιο στυλ που γίνεται viral να αρέσει στους Έλληνες αλλά επειδή δούλεψε στην Eurovision για εκείνους μία φορά δεν σημαίνει ότι θα ξαναγίνει το ίδιο, χρειάζονται κάτι καινούριο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τα δύο τραγούδια που αγγίζουν την ψυχή μου για φέτος είναι πρώτα αυτό της Evangelia και μετά αυτό της Marseaux», αποκάλυψε ο Ισπανός.

«Η Evangelia την βλέπεις και ξέρεις ότι θα παρουσιάσει κάτι σε υψηλό επίπεδο, ενώ και το τραγούδι της Marseaux το “χάνομαι” ήταν σοκαριστικό, όπως και η σκηνική της παρουσία», κατέληξε ο youtuber.