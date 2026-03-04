Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε τον Γιάννη Κότσιρα σε ένα υπέροχο μουσικό ταξίδι στο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ»

Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε τον μοναδικό Γιάννη Κότσιρα στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» στη συχνότητα του MEGA το βράδυ της Τετάρτης (04.03.2026).

Ο Λάκης Λαζόπουλος και το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» στο MEGA άνοιξε τη σκηνή του σε έναν καλλιτέχνη που έχει συνδέσει τη φωνή του με μερικές από τις πιο αγαπημένες μελωδίες των τελευταίων δεκαετιών, τον Γιάννη Κότσιρα.

«Αν υπάρχει ένας που δεν έχει τραγουδήσει κάποιες στιγμές στη ζωή του έστω ένα τραγούδι… γι’ αυτό είναι, γι’ αυτό έγινε, ο Γιάννης Κότσιρας. Υποδεχόμαστε μία πολύ μεγάλη φωνή», είπε αρχικά ο Λάκης Λαζόπουλος καλωσορίζοντας τον δημοφιλέστατο ερμηνευτή.

Με τη γνώριμη, ζεστή χροιά του, ο Γιάννης Κότσιρας είπε τραγούδια που το κοινό έχει αγαπήσει και τραγουδήσει σε παρέες και συναυλίες, δημιουργώντας μία ατμόσφαιρα ζεστή και συγκινητική.

Ο ξεχωριστός καλλιτέχνης ήρθε στο MEGA για να θυμίσει μελωδίες που όλοι έχουν αγαπήσει όλα αυτά τα χρόνια.

Ένα ακόμη «Τσαντίρι» φτιάχνει έτσι την ιστορία που φιλοδοξεί να προσφέρει λίγο «καλοκαίρι μέσα στους δύσκολους χειμώνες της πολιτικής κρίσης».

Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» φιλοξένησε ακόμη έναν καλλιτέχνη που χάρισε τον δικό του ρυθμό στη σκηνή.