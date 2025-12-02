Ο Μιχάλης Αεράκης έδωσε spoiler για το Porto Leone: «O καπετάν Μανώλης θα μάθει ότι ο Γρηγόρης σκότωσε τον Στράτο»

Αποκαλύψεις για τη συνέχεια της δραματικής σειράς εποχής του ALPHA, το «Porto Leone» έκανε ο Μιχάλης Αεράκης, αποκαλύπτοντας τι πρόκειται να δούμε στα προσεχή επεισόδια.

Όπως ανέφερε ότι δημοφιλής ηθοποιός που κρατά τον ρόλο του καπετάν Μανώλη στο «Porto Leone» το πρωί της Τρίτης (02.12.2025) που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» ο ήρωας που υποδύεται θα μάθει ότι ο εγγονός του, ο Γρηγόρης, είναι ο άνθρωπος που δολοφόνησε τον Στράτο. Επίσης, ο Μιχάλης Αεράκης παραδέχτηκε ότι θα ήθελε η σειρά να έχει και 2ο κύκλο.

«Λοιπόν, ο καπετάν Μανώλης έχει το στοιχείο της δικαιοσύνης. Είναι πολύ δίκαιος άνθρωπος. Έχει καταλήξει, ξέρει μέσα από το χαρακτήρα του, τη δικαιοσύνη που έχει μέσα του, ότι το παιδί ανοίγει στη μάνα, σε αυτή που το γέννησε. Στην εγγόνα του. Βέβαια, γιατί βλέπει την εγγόνα του, ότι υποφέρει, δεν αδιαφορεί. Από την άλλη όμως είναι και η κόρη του, η οποία δεν μπόρεσε να φέρει ένα δικό της παιδί στον κόσμο. Εκεί τώρα προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες αλλά είναι βέβαιο ότι η δικαιοσύνη, αυτό που σου είπα, θα τον οδηγήσει στην κρίση και στην προσπάθειά του το παιδί να πάει στη μάνα», δήλωσε ο Μιχάλης Αεράκης.

«Δεν θα μεγαλώσει (σ.σ. πολύ το παιδί της Λένας), γιατί δεν έχει δοθεί η ιστορία από την αρχή μέχρι το τέλος της Τρούμπας. Το 1967 περίπου κλείνει η Τρούμπα. Εγώ θα ήθελα να υπήρχε και δεύτερη σεζόν, να πήγαινε μέχρι εκεί, μέχρι το κλείσιμο, για να δούμε και την προοπτική των ηρώων, αυτές οι δύο οικογένειες, πού καταλήγουν, πώς καταλήγουν, το παιδί πώς μεγαλώνει», εξήγησε στη συνέχεια.

Επίσης, ο Μιχάλης Αεράκης αποκάλυψε ότι θα ξεδιπλωθεί και μία δική του κρυφή ιστορία με μία γυναίκα του Porto Leone.

«Ο καπετάν Μανώλης έχει μία προσωπική ιστορία που αρχίζει και αχνοφαίνεται. Έξω και πέρα από την οικογένεια. Με μια κυρία που οι συνθήκες την ανάγκασαν να δουλεύει εκεί στο Porto Leone. Δεν είναι η γυναίκα που τον βοήθησε, η Ντόρα. Κάτι είχε συμβεί στο παρελθόν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Έπειτα, ο Μιχάλης Αεράκης ανέφερε ότι ο καπετάν Μανώλης θα καταλάβει ότι ο εγγονός του, ο Γρηγόρης, έχει δολοφονήσει τον Στράτο, τον γιο του Καπετανάκου.

«O καπετάν Μανώλης θα μάθει σύντομα ότι ο Γρηγόρης σκότωσε τον Στράτο και θα υπερασπιστεί τον εγγονό του. Αλλά θα έχει και κάποια ερωτηματικά, για την πράξη που έγινε γιατί έχει μέσα το στοιχείο της δικαιοσύνης. Ο Καπετάν Μανώλης είναι σαν τον παπά Μιχάλη στον “Σασμό”, αλλά χωρίς τώρα να φοράει τα ράσα. Δηλαδή, είναι ένας λαϊκός άνθρωπος, ο οποίος επειδή είναι ταλαιπωρημένος και χρόνια στα καράβια, έχει δει, έχει πλουτίσει το μυαλό του, δεν έμεινε στο νησί του, στη Σύρο, που εκεί έχουμε κάνει όλα τα γυρίσματα, τα δικά μου», δήλωσε.

«Αυτό το οποίο με γοητεύει, γιατί είναι στοιχείο και του δικού μου χαρακτήρα, είναι το αίσθημα της δικαιοσύνης, της αλήθειας. Νομίζω ότι όταν ένας άνθρωπος είναι δίκαιος και έχει την αλήθεια μέσα του, έχει μεγάλο δρόμο μπροστά του, δεν θα έχει κοντά ποδάρια και επειδή αυτά τα έχω ως άνθρωπος χαίρομαι πάρα πολύ. Τυχαίνει ρε παιδί μου, τι να σου πω, οι ρόλοι που παίζουν έχουνε άφθονα στοιχεία του εαυτού μου…Όχι, από τα ρούχα του δεν θα βγει ποτέ ο καπετάν Μανώλης», πρόσθεσε για τον ήρωα που υποδύεται ο Μιχάλης Αεράκης.

«Το έχει καταλάβει πολύ καλά ότι δεν περνά καλά η κόρη του. Και επειδή της έχει δώσει το όνομα Γαλήνη (την υποδύεται η Κλέλια, η Ρένεση), ένα συμβολικό όνομα να έχει μια γαλήνη στη ζωή της. Δυστυχώς αυτή τη γαλήνη που ήθελε ο πατέρας της δεν τη βρίσκει, ούτε στον άντρα της, ούτε στο παιδί της. Το παιδί της προσπαθεί να το υπερασπιστεί όπως μπορεί, γιατί αυτός είναι ο ρόλος της μάνας νομίζω. Έτσι υπερασπίζεσαι αυτό το οποίο έχεις. Και αργότερα μπορείς να του πεις ότι αυτό που έκανες δεν ήταν σωστό, αλλά εκείνη την ώρα που βλέπεις το παιδί σου να κινδυνεύει, μπαίνεις σαν ασπίδα. Είναι το παιδί μου. Τέλος», δήλωσε ακόμα για τις εξελίξεις στη σειρά.