Οι Αθώοι – επόμενο επεισόδιο: Η Μαργαρίτα δέχεται να παντρευτεί τον Αράθυμο

Η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της μεγάλης παραγωγής του MEGA, με τίτλο «Οι Αθώοι», είναι γεγονός. Η συγκινητική ιστορία, βασισμένη στο αριστούργημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, κάνει πρεμιέρα αυτή την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, στις 22:20.
Οι Αθώοι – 19 Φεβρουαρίου
Επεισόδιο 3ο: Οι Αχάτηδες ανακοινώνουν στη Μαργαρίτα την πρόθεσή τους να την παντρέψουν με τον Αράθυμο. Εκείνη, έντρομη, εκμυστηρεύεται τα νέα στον Γιάννο. Αυτός της προτείνει να φύγουν μαζί, αλλά η Μαργαρίτα αρνείται. Ο Γιάννος βυθίζεται στην απελπισία και στο ποτό, ενώ ο Σκορπιός οργανώνει εκδικητική επίθεση εναντίον του. Ο Γιάννος, συναισθηματικά φορτισμένος, επιρρίπτει την ευθύνη για τις δυστυχίες του στη μητέρα του, η οποία μέσα στη σύγχυσή της προκαλεί άθελά της πυρκαγιά στο καλύβι όπου κατοικούν. Η Μαργαρίτα, αναζητώντας απεγνωσμένα σταθερότητα, δέχεται τελικά να παντρευτεί τον Αράθυμο. Ο Πέτρος, πληγωμένος από την απόφασή της, αποδέχεται τη θέση του κουμπάρου, ενώ ο Γιάννος, ανήμπορος να διαχειριστεί τον πόνο του, αποφασίζει να φύγει από την Κέρκυρα.
Συντελεστές
Πρωταγωνιστούν: Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Κώστας Νικούλι, Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου, στον ρόλο του ερημίτη ο Χρήστος Καλαβρούζος και μια πλειάδα αγαπημένων και ταλαντούχων ηθοποιών.
Σενάριο: Ελένη Ζιώγα
Σκηνοθεσία: Νίκος Κουτελιδάκης – Άγγελος Κουτελιδάκης
Οργάνωση παραγωγής: Γιώργος Ρίγγας
Διευθυντής Φωτογραφίας: Γιάννης Φώτου
Σκηνικά: Γιώργος Γεωργίου
Κοστούμια: Μυρτώ Καρέκου
Μουσική: Χρίστος Στυλιανού
Ηχοληψία: Γιώργος Κωνσταντινέας
Μακιγιάζ: Δήμητρα Γιατράκου
Σχεδιασμός κομμώσεων: Έλενα Παρασκευά
Εκτέλεση παραγωγής: Foss Productions
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025-2026
Η σειρά θα προβάλλεται κάθε Πέμπτη, στις 22:20 στο MEGA.