Οι Αθώοι – επόμενο επεισόδιο: Η Μαργαρίτα δέχεται να παντρευτεί τον Αράθυμο

Η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της μεγάλης παραγωγής του MEGA, με τίτλο «Οι Αθώοι», είναι γεγονός. Η συγκινητική ιστορία, βασισμένη στο αριστούργημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, κάνει πρεμιέρα αυτή την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, στις 22:20.

Οι Αθώοι – 19 Φεβρουαρίου

Επεισόδιο 3ο: Οι Αχάτηδες ανακοινώνουν στη Μαργαρίτα την πρόθεσή τους να την παντρέψουν με τον Αράθυμο. Εκείνη, έντρομη, εκμυστηρεύεται τα νέα στον Γιάννο. Αυτός της προτείνει να φύγουν μαζί, αλλά η Μαργαρίτα αρνείται. Ο Γιάννος βυθίζεται στην απελπισία και στο ποτό, ενώ ο Σκορπιός οργανώνει εκδικητική επίθεση εναντίον του. Ο Γιάννος, συναισθηματικά φορτισμένος, επιρρίπτει την ευθύνη για τις δυστυχίες του στη μητέρα του, η οποία μέσα στη σύγχυσή της προκαλεί άθελά της πυρκαγιά στο καλύβι όπου κατοικούν. Η Μαργαρίτα, αναζητώντας απεγνωσμένα σταθερότητα, δέχεται τελικά να παντρευτεί τον Αράθυμο. Ο Πέτρος, πληγωμένος από την απόφασή της, αποδέχεται τη θέση του κουμπάρου, ενώ ο Γιάννος, ανήμπορος να διαχειριστεί τον πόνο του, αποφασίζει να φύγει από την Κέρκυρα.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Κώστας Νικούλι, Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου, στον ρόλο του ερημίτη ο Χρήστος Καλαβρούζος και μια πλειάδα αγαπημένων και ταλαντούχων ηθοποιών.

Σενάριο: Ελένη Ζιώγα

Σκηνοθεσία: Νίκος Κουτελιδάκης – Άγγελος Κουτελιδάκης

Οργάνωση παραγωγής: Γιώργος Ρίγγας

Διευθυντής Φωτογραφίας: Γιάννης Φώτου

Σκηνικά: Γιώργος Γεωργίου

Κοστούμια: Μυρτώ Καρέκου

Μουσική: Χρίστος Στυλιανού

Ηχοληψία: Γιώργος Κωνσταντινέας

Μακιγιάζ: Δήμητρα Γιατράκου

Σχεδιασμός κομμώσεων: Έλενα Παρασκευά

Εκτέλεση παραγωγής: Foss Productions

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025-2026

Η σειρά θα προβάλλεται κάθε Πέμπτη, στις 22:20 στο MEGA.