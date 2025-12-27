«Οι αθώοι»: Η μεγάλη παραγωγή του Mega που υπόσχεται να συναρπάσει τους τηλεθεατές

Η νέα μεγάλη παραγωγή του MEGA, με τίτλο «Οι αθώοι», που κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026 ετοιμάζεται να ταξιδέψει το τηλεοπτικό κοινό στην Κέρκυρα των αρχών του 20ού αιώνα, ζωντανεύοντας μία από τις πιο δυνατές ιστορίες αγάπης της νεοελληνικής λογοτεχνίας.

H σειρά «Οι αθώοι», που έρχεται στο MEGA, είναι βασισμένη στο εμβληματικό έργο του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, «Κατάδικος», η σειρά φέρνει στην οθόνη ένα κινηματογραφικό σύμπαν όπου το πάθος συγκρούεται με τη μοίρα και η ενοχή αναζητά τη λύτρωση. Η σειρά έχει ήδη κεντρίσει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών χάρη στο εντυπωσιακό trailer που προβάλλεται στον αέρα του σταθμού.

Η δράση ξεκινά από την Ήπειρο του 1886, ακολουθώντας την οδύσσεια της Αρετής που, κατατρεγμένη, αναζητά καταφύγιο στην Κέρκυρα. Εκεί, ανάμεσα σε φτωχούς μικροκτηματίες και έντονες κοινωνικές προκαταλήψεις, ξετυλίγεται μια ιστορία όπου η αγάπη παλεύει με τη μοίρα και μόνο η συγχώρεση μπορεί να φέρει τη λύτρωση.

Υπόθεση

Κεντρικός ήρωας του έργου είναι ο Γιάννος ή Τουρκόγιαννος (Κώστας Νικούλι), ένας «αθώος-ένοχος». Γιος της Αρετής, μιας φτωχής χριστιανής που βιάστηκε από έναν Τούρκο ληστή, ο Γιάννος αντιμετωπίζεται ως εσαεί «ξένος» και «νόθος» στον τόπο του.

Παρά την έμφυτη καλοσύνη και την ευαίσθητη φύση του, το εχθρικό περιβάλλον και η κοινωνική καταφρόνια τον οδηγούν σε μια πορεία γεμάτη δοκιμασίες.

Ο Γιάννος μεγαλώνει μαζί με τη Μαργαρίτα (Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη), την οποία ερωτεύεται βαθιά, όμως εκείνη παντρεύεται τελικά τον Γιώργη Αράθυμο (Κίμων Κουρής). Πληγωμένος, ο Γιάννος φεύγει από το νησί, αλλά επιστρέφει χρόνια αργότερα, έχοντας αλλάξει ριζικά μετά από μια περίοδο εξορίας και ασκητικής ζωής.

Στο μεταξύ, η Μαργαρίτα αναζητά την αλήθεια του έρωτα ανάμεσα στον αγνό Γιάννο και τον παθιασμένο Πέτρο (Γιάννης Νιάρρος), έναν κοινό τους φίλο που διψά για επιβολή. Ο Πέτρος, οδηγούμενος από έναν παράφορο και καταστροφικό πόθο, διαπράττει ένα έγκλημα που αλλάζει τη μοίρα όλων, ενοχοποιώντας τον αθώο Γιάννο. Όταν οι δυο τους συναντιούνται στη φυλακή, ο Πέτρος αντικρίζει την αλήθεια του εαυτού του και αναζητά λύτρωση, ενώ ο Γιάννος προχωρά στην ύστατη πράξη αγάπης: θυσιάζει τη ζωή και την ελευθερία του για να σώσει τη Μαργαρίτα.

Μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών

Η σειρά «Οι Αθώοι» αποτελεί ένα φιλόδοξο εγχείρημα με εντυπωσιακά μεγέθη παραγωγής:

Διάρκεια και Τοποθεσίες: Τα γυρίσματα διήρκησαν συνολικά 170 ημέρες, εκ των οποίων οι 100 ήταν εξωτερικά γυρίσματα σε περιοχές όπως ο Μαραθώνας, το Λαύριο, η Πεντέλη, τα Ζαγοροχώρια και τα Γιάννενα.

Αναπαράσταση Εποχής: Χρειάστηκαν πάνω από 2 μήνες για την κατασκευή και μετατροπή κτιρίων ώστε να αναπαρασταθεί αυθεντικά το χωριό, ενώ χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα από 1.000 κοστούμια.

Ανθρώπινο Δυναμικό: Στη σειρά εργάστηκαν 90 βασικοί και δευτερεύοντες ηθοποιοί, 300 βοηθητικοί, και ένα συνεργείο 110-120 ατόμων.

Ειδικά Εφέ και Εκπαίδευση: Για τις ανάγκες των σκηνών χρησιμοποιήθηκε 3D animation για τοπία και ζώα, καθώς και τεχνητή βροχή, χιόνι και φωτιά. Οι ηθοποιοί πέρασαν από ειδική εκπαίδευση για σκηνές μάχης, ιππασία και κατάδυση, ενώ ορισμένοι έκαναν μαθήματα αρβανίτικων και τούρκικων.

Αυθεντικότητα: Η παραγωγή συνεργάστηκε με πολιτιστικούς συλλόγους για την πιστή απόδοση της βλάχικης και αρβανίτικης κουλτούρας, ενώ η παρουσία animal wranglers εξασφάλισε την ομαλή συμμετοχή των ζώων.

Συντελεστές

Υπό τη σκηνοθετική ματιά του Νίκου Κουτελιδάκη (και του γιο του Άγγελου Κουτελιδάκη) και σε σενάριο της Ελένης Ζιώγα, η σειρά πλαισιώνεται από ένα εξαιρετικό καστ.

Πρωταγωνιστούν: Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Κώστας Νικούλι, Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου.

Στον ρόλο του ερημίτη: Ο Χρήστος Καλαβρούζος.

Τη μουσική της σειράς υπογράφει ο Χρίστος Στυλιανού, μουσικοσυνθέτης που έχει συνεργαστεί και στο παρελθόν με την Ελένη Ζιώγα, που έχει γράψει τους στίχους. Το τραγούδι της «Έχω γεννηθεί για ν’ αγαπώ» δίνει τον τόνο στη δραματική σειρά και έχει καταφέρει να κερδίσει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών ήδη από το trailer των «Αθώων».

Η παραγωγή της ALTER EGO MEDIA – MEGA (2025-2026) σε εκτέλεση της Foss Productions, αποτελεί ένα έργο υψηλών απαιτήσεων που αναδεικνύει τη διαχρονική δύναμη του έρωτα και την τραγική ομορφιά της ανθρώπινης ψυχής.