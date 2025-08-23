Οι ηθοποιοί που θα υποδυθούν τα «Φαντάσματα» στη νέα κωμική σειρά του Star

Η επιτυχημένη βρετανική σειρά παραγωγής BBC «Ghosts», που έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία και έχει διασκευαστεί σε πολλές χώρες, έρχεται στο STAR, με τίτλο «Τα φαντάσματα» και πρωταγωνιστές τον χαρισματικό και πολυδιάστατο Ορφέα Αυγουστίδη και την ταλαντούχα και εκφραστική Έλλη Τρίγγου, την οποία θα απολαύσουμε για πρώτη φορά σε τηλεοπτική κωμωδία.

Σε κάθε βήμα των δύο ηρώων στη νέα σειρά του STAR, θα τους ακολουθούν εννέα ξεκαρδιστικά και ζαβολιάρικα φαντάσματα, που υποδύονται οι ξεχωριστοί: Ναταλία Τσαλίκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Θοδωρής Σκυφτούλης, Άρης Τρουπάκης, Χάρης Φλέουρας, Άλκης Μπακογιάννης, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Νίκος Γιαλελής και ο Στέλιος Ιακωβίδης.

Κάθε φάντασμα προέρχεται από διαφορετική ιστορική εποχή και κοινωνική τάξη και έχει τη δική του μοναδική προσωπικότητα και παρελθόν. Η παρέα των φαντασμάτων είναι γεμάτη αντιθέσεις, χιουμοριστικές διαφωνίες, αλλά και απρόσμενες συμμαχίες!

Ας γνωρίσουμε καλύτερα τους χαρακτήρες των φαντασμάτων και τη μεταμόρφωση των ηθοποιών, που τα υποδύονται.

Καλλιρρόη Παπαρρηγοπούλου (Ναταλία Τσαλίκη)

Μακρινή πρόγονος της θείας Ευανθίας, από την οποία κληρονόμησε το αρχοντικό η Μαρίνα. Έχει γαλλική φινέτσα και ανατροφή και είναι ειδική στους καλούς τρόπους. Υπήρξε κυρία επί των τιμών της βασίλισσας Αμαλίας. Δολοφονήθηκε από τον άντρα της, ο οποίος την έριξε από το παράθυρο, όταν τον συνέλαβε επ’ αυτοφώρω να την απατάει. Είναι αυστηρή και άτεγκτη απέναντι στους κανόνες της ηθικής και δε βλέπει με καθόλου καλό μάτι την εισβολή του Χάρη και της Μαρίνας στο σπίτι των προγόνων της.

Μπήλιω Καρατάσου (Αγορίτσα Οικονόμου)

Αγωνίστρια επί Τουρκοκρατίας. Μία αγράμματη, λαϊκή γυναίκα με αγνή ψυχή και αισθήματα, τα οποία όμως, δε βγάζει εύκολα προς τα έξω, λόγω της δύσκολης ζωής που πέρασε. Νοσταλγεί τον άντρα της και τα ωραία χρόνια, που πέρασαν μαζί, πριν από το χαμό της. Η χαρακτηριστική μπαρουτοκαπνισμένη όψη της προδίδει και τον τρόπο του θανάτου της, αφού κάηκε ζωντανή από τους Τούρκους. Μόλις το ζευγάρι έρχεται στο σπίτι, αντιδράει έντονα. Σταδιακά, όμως, θα αφήσει να φανεί και η άλλη, πιο ευαίσθητη πλευρά του χαρακτήρα της.

Θεοφανία (Ευαγγελία Καρακατσάνη)

Παρθένα Αθηναία, την εποχή των Ρωμαίων κατακτητών, οι οποίοι τη σκότωσαν σε μια επιδρομή τους. Η παντελής άγνοιά της γύρω από το θέμα του έρωτα τη γεμίζει με κωμικές απορίες. Χάρις στην καλοσυνάτη και χαρούμενη όψη της και την αθωότητά της, είναι αγαπητή σε όλους. Συλλέγει πεταλούδες και της αρέσει να παρατηρεί τη φύση και τα ζωάκια, στους κήπους του αρχοντικού. Ενθουσιάζεται με την άφιξη του ζευγαριού, καθώς στο πρόσωπο της Μαρίνας βλέπει τη νέα, κολλητή της φίλη!

Βαγγέλης (Θοδωρής Σκυφτούλης)

Αρχαϊκός άνθρωπος, με την όψη και τη συμπεριφορά Νεάντερνταλ. Είναι, με διαφορά, ο παλαιότερος, ένοικος του αρχοντικού, αφού έχει στοιχειώσει τη συγκεκριμένη γη πολλές χιλιετίες πριν χτιστεί το αρχοντικό. Βρίσκει διασκεδαστικό να τρομάζει τη Μαρίνα και δεν τον προβληματίζει τίποτα, καθώς ο τρόπος σκέψης του είναι απλοϊκός και πρωτόγονος. Με τη βοήθειά της Μαρίνας, για πρώτη φορά, θα εμβαθύνει στα συναισθήματά του και θα ανακαλύψει ότι υπάρχουν απολαύσεις στη ζωή, που δεν μπορούσε καν να φανταστεί.

Ταγματάρχης Αθανάσιος Καρκαλέντζος (Χάρης Φλέουρας)

Ανώτερος αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού, που σκοτώθηκε από τους Γερμανούς στην Κατοχή. Ως στρατιωτικός, είναι αυστηρός και απόλυτος και έχει σαφείς αρχηγικές τάσεις, μεταξύ των φαντασμάτων. Πίσω από την ατσαλάκωτη όψη του, όμως, κρύβει ένα μυστικό, το οποίο δεν μπορεί να φανταστεί κανείς. Ανήκει στους πρωτεργάτες της επιχείρησης εκδίωξης του ζευγαριού από το αρχοντικό, διότι τη βλέπει ως μια ευκαιρία να αναβιώσει μία από τις πολλές μάχες που συμμετείχε, στη διάρκεια της ζωής του.

Γεράσιμος Ζείδωρος (Άλκης Μπακογιάννης)

Ρομαντικός ποιητής των αρχών του εικοστού αιώνα. Το συναίσθημα δονεί την ψυχή του. Οι σκέψεις και οι ενέργειές του καθοδηγούνται περισσότερο από την καρδιά του και λιγότερο από τη λογική. Αυτό το μαρτυράει και ο θάνατός του, καθώς σκοτώθηκε σε μια μονομαχία με ερωτικό αντίζηλο. Μόλις βλέπει τη Μαρίνα, την ερωτεύεται και κάνει τα αδύνατα δυνατά για να κερδίσει την καρδιά της. Του αρέσει να σκαρώνει ρομαντικά στιχάκια, ποιήματα και σονέτα, που της τα αφιερώνει και προσπαθεί να την πείσει να αφήσει τον Χάρη για εκείνον.

Απόστολος Νικολόπουλος (Άρης Τρουπάκης)

Βουλευτής της δεκαετίας του ’90. Ασύδοτος και λαοπλάνος, έζησε τη μεγάλη ζωή κατά την περίοδο της θητείας του, έχοντας ελάχιστους ηθικούς φραγμούς και αναστολές. Πέθανε κατά τη διάρκεια ενός οργίου και αποτελεί τον νεότερο ένοικο του αρχοντικού. Ως γνήσιος πολιτικός, βάζει πάνω από όλα το συμφέρον το δικό του και των φαντασμάτων, ενώ η τετράγωνη σκέψη του και το κοφτερό του μυαλό προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια στο ζευγάρι, σε δύσκολες στιγμές.

Παρασκευάς Παπάζογλου (Νίκος Γιαλελής)

Υπενωμοτάρχης των προσκόπων. Είναι φιλικός, χαμογελαστός και με διαρκή διάθεση για πειράγματα. Πέθανε σε ένα τραγικό ατύχημα, κατά τη διάρκεια μαθημάτων τοξοβολίας, όταν ένας από τους προσκόπους τον πέτυχε με το βέλος του, στο λαιμό. Αυτό το βέλος τον διαπερνά ακόμη και σήμερα, γεγονός που δε φαίνεται να τον επηρεάζει ιδιαίτερα. Του λείπει πολύ η γυναίκα του και ο γιος του, ενώ στα πρόσωπα του Χάρη και της Μαρίνας, βλέπει δύο καινούργιους φίλους και τους αντιμετωπίζει ανάλογα.

Ακέφαλος (Στέλιος Ιακωβίδης – Ρωμανός Κατσαρής)

Ιππότης επί Φραγκοκρατίας. Αποκεφαλίστηκε και από τότε το κεφάλι του «ζει» αυτόνομα μέσα στο σπίτι, ψάχνοντας το υπόλοιπο σώμα και το αντίστροφο. Και τα δύο ξεφυτρώνουν συνήθως στο πιο ακατάλληλο μέρος, τις πιο ακατάλληλες στιγμές.

Υπόθεση

Ο Χάρης κι η Μαρίνα είναι ένα νεαρό ζευγάρι, που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Όταν η Μαρίνα ενημερώνεται ότι μία μακρινή της θεία, την ύπαρξη της οποίας αγνοούσε, έφυγε από τη ζωή και της κληροδότησε ένα παλιό αρχοντικό στην Κηφισιά, βλέπει μία λύση στα προβλήματά τους να αχνοφαίνεται. Μαζί με τον Χάρη μετακομίζουν στο αρχοντικό, αλλά σύντομα θα διαπιστώσουν ότι… δεν είναι μόνοι σε αυτό.

Για την ακρίβεια, το αρχοντικό είναι στοιχειωμένο, και κατοικείται από εννέα θεότρελα φαντάσματα, από κάθε εποχή και στροφή της ιστορίας, αρχαίας και σύγχρονης, τα οποία ενοικούν σε αυτό διά μέσου των αιώνων, ενώ και το υπόγειό του περιλαμβάνει εκπλήξεις… Η άφιξη των απρόσκλητων επισκεπτών δε θα αρέσει καθόλου στους μόνιμους ενοίκους της έπαυλης, οι οποίοι θα βαλθούν να τους ξεφορτωθούν με κάθε τρόπο!

Τα πράγματα, ωστόσο, θα περιπλακούν απροσδόκητα όταν η Μαρίνα, μετά από ένα χτύπημα στο κεφάλι, θα διαπιστώσει ότι… μπορεί να δει, να ακούσει, ακόμη και να συνομιλήσει με τα φαντάσματα του σπιτιού! Ένα σουρεαλιστικό γαϊτανάκι παρεξηγήσεων, συμπτώσεων και ξεκαρδιστικών καταστάσεων θα ξεδιπλωθεί, καθώς θα προσπαθήσει να πείσει τον Χάρη για την ύπαρξη των… ιδιαίτερων συγκατοίκων τους, αλλά και να ανταποκριθούν μαζί στη μεγαλύτερη πρόκληση: πώς θα τα βγάλουν πέρα με… Τα Φαντάσματα;

Τη διασκευή του σεναρίου έχει αναλάβει ο μετρ της τηλεοπτικής κωμωδίας, ο εξαιρετικός Λευτέρης Παπαπέτρου (Εγκλήματα, Είσαι το ταίρι μου, Κάτω Παρτάλι), αποδίδοντας μια φρέσκια χιουμοριστική προσέγγιση. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η έμπειρη Αμαλία Γιαννίκου.

Η σειρά θα αποτελείται από 10 επεισόδια και την παραγωγή έχει αναλάβει η Tanweer Productions.