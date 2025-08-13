«Only Murders in the Building»: Η τριάδα μπλέκει με δισεκατομμυριούχους και τη μαφία στον νέο 5ο κύκλο

Με αγωνία περιμένει το κοινό τον νέο 5ο κύκλο της σειράς, με τίτλο «Only Murders in the Building» που πρόκειται να ξεκινήσει να προβάλλεται μέσα στον Σεπτέμβριο, με πρωταγωνιστές τους Στιβ Μάρτιν, Μάρτιν Σορτ και Σελένα Γκόμεζ.

Η πρεμιέρα του δημοφιλούς κωμικού σίριαλ μυστηρίου «Only Murders in the Building» έχει οριστεί για την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, πρόσφατα το Hulu έβγαλε το τρέιλερ του νέου κύκλου της σειράς, δίνοντας μια… γεύση από τη νέα υπόθεση που θα κληθούν να εξιχνιάσει η αγαπημένη τριάδα γειτόνων.

Στα νέα επεισόδια, η ιστορία περιστρέφεται γύρω από τον μυστηριώδη θάνατο του επί χρόνια θυρωρού του κτιρίου, του Λέστερ, τον οποίο υποδύεται ο Τέντι Κολούκα. Παρόλο που η αστυνομία κρίνει ότι πρόκειται για ατύχημα, ο Τσάρλς, ο Όλιβερ και η Μέιμπελ είναι πεπεισμένοι για το αντίθετο.

«Ένας τύπος γεμίζει ένα σιντριβάνι με αίμα στο πιο φονικό κτίριο της Νέας Υόρκης και λένε ότι είναι ατύχημα;», λέει στο τρέιλερ, ο Τσαρλς, τον οποίον υποδύεται ο Στιβ Μάρτιν.

Σύμφωνα με όσα θα δούμε στον 5ο κύκλο, η έρευνα οδηγεί την παρέα στα πιο σκοτεινά σημεία της Νέας Υόρκης και όχι μόνο, αποκαλύπτοντας ένα επικίνδυνο δίκτυο μυστικών που συνδέει ισχυρούς δισεκατομμυριούχους, μαφιόζους της παλιάς σχολής και τους μυστηριώδεις ενοίκους της Arconia.

«Καθώς βυθίζονται όλο και πιο βαθιά στο μυστήριο, παρατηρούν επίσης ένα αυξανόμενο χάσμα μεταξύ της Νέας Υόρκης που νόμιζαν ότι γνώριζαν και της νέας Νέας Υόρκης που εξελίσσεται μπροστά στα μάτια τους, όπου η μαφία προσπαθεί απεγνωσμένα να διατηρήσει τον έλεγχο, την ώρα που εμφανίζονται νέοι, ακόμη πιο επικίνδυνοι παίκτες», αναφέρεται στη σύνοψη για τα νέα επεισόδια της σειράς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από τους τρεις βασικούς πρωταγωνιστές, στο καστ της 5ης σεζόν θα πάρουν μέρος και οι ηθοποιοί: Μέριλ Στριπ, Μάικλ Σίριλ Κρέιτον, Ντα’Βιν Τζόι Ράντολφ, Μπόμπι Κάναβαλ, Τζερμέιν Φάουλερ, Κρίστοφ Βαλτς, Τέα Λεόνι, Κίγκαν – Μάικλ Κέι, Λόγκαν Λέρμαν, Μπίνι Φέλντσταϊν, Ρίτσαρντ Κάιντ, Νέιθαν Λέιν, Νταιάν Βάιστ και Ρενέ Ζελβέγκερ.

Η Μέριλ Στριπ είναι άλλωστε ζευγάρι με τον τηλεοπτικό της παρτενέρ στη σειρά, Μάρτιν Σορτ.

Δημιουργοί του «Only Murders in the Building», που μετράει 56 υποψηφιότητες για Emmy και 7 νίκες, στις 4 σεζόν της. είναι ο Στιβ Μάρτιν και ο Τζον Χόφμαν οι οποίοι υπογράφουν και το σενάριο, ενώ βρίσκονται μεταξύ των εκτελεστικών παραγωγών. Το σίριαλ είναι παραγωγή της 20th Television και των Disney Television Studios.