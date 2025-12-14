Όσα είδαμε στα MadWalk 2025: Ξεχώρισε η στιγμή που η Ήβη Αδάμου εμφανίστηκε στη σκηνή με την κόρη της

Τα MadWalk by Three Cents προβλήθηκαν αποκλειστικά στο MEGA το βράδυ της Κυριακής (14.12.2025), στις 23:00. Οι τηλεθεατές απόλαυσαν λαμπερά catwalks με δημιουργίες από κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές και fashion brands, καθώς και επιβλητικά performances από δημοφιλείς καλλιτέχνες.

Μία από τις στιγμές που ξεχώρισαν στα MadWalk, που μεταδόθηκαν από το MEGA ήταν όταν η Ήβη Αδάμου εμφανίστηκε στη σκηνή. Η γνωστή τραγουδίστρια πλαισιώνει το catwalk 5226 by Celia Kritharioti, ερμηνεύοντας τα «All I Want for Christmas» και «Χριστούγεννα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ήβη Αδάμου, φορώντας μια δημιουργία της Σήλιας Κριθαριώτη, έφερε στη σκηνή το πνεύμα των Χριστουγέννων, ερμηνεύοντας αγαπημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια, όπως τα «Χριστούγεννα» της Δέσποινας Βανδή και το διάσημο «All I Want for Christmas Is You» της Mariah Carey.

Μόλις τελείωσε το τραγούδι, η κόρη της, η μικρή Ανατολή Κουινέλη, που βρισκόταν στη σκηνή πλησίασε την Ήβη Αδάμου και τότε εκείνη της έδωσε ένα φιλί γεμάτο αγάπη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην έναρξη του σόου, η οικοδέσποινα της βραδιάς, Βίκυ Καγιά, έκοψε την ανάσα με το catwalk της και έκανε ένα εντυπωσιακό χορευτικό με τον Σάκη Ρουβά στην έναρξη του show, ενώ ο τραγουδιστής παρουσίασε για πρώτη φορά το νέο του τραγούδι με τίτλο «Έρωτας σκοτεινός».

Η Βίκυ Καγιά είχε τον ρόλο της παρουσιάστριας του fashion & music project και μαζί με τον Σάκη Ρουβά υποδέχτηκαν το κοινό στη σκηνή των MadWalk 2025. Επίσης, στο act του Tso, η παρουσιάστρια εντυπωσίασε για ακόμα μία φορά με το catwalk της και έγινε… ένα με τους χορευτές!

Λίγο αργότερα, ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίστηκε στη σκηνή, συνοδευόμενος από το Λύκειο Ελληνίδων, για το πρώτο MadWalk of Fame.

Η στιγμή ήταν γεμάτη συγκίνηση και λάμψη, καθώς το MadWalk παρουσίασε για πρώτη φορά μια τιμητική βράβευση που φωτίζει τους ανθρώπους που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην ελληνική μόδα.

Επίσης, ξη πρώτη τιμώμενη του MadWalk of Fame ήταν η Calliope, ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης ερμήνευσε το τραγούδι «Θαλασσογραφία», προκαλώντας συγκίνηση, χειροκροτήματα και μαγικές εικόνες.

Από την άλλη, μία ανατρεπτική εμφάνιση έκανε και η Τάμτα για το fashion show της Melisa Minca. Με το τραγούδι «Soma Daneiko», η γνωστή τραγουδίστρια παρουσίασε ένα μοναδικό performance που επιμελήθηκε ο Bill Roxeno.

Παράλληλα, η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε στα backstage του MadWalk για τα όρια που έχει ο κάθε άνθρωπος.

«Κάτι που για εμένα είναι φυσιολογικό άλλος μπορεί να φρικάρει», σημείωσε μεταξύ άλλων η Τάμτα.

Από την άλλη, η Evangelia έκλεψε τα βλέμματα όταν εμφανίστηκε με ολόσωμη δαντέλα στη σκηνή.

Παράλληλα, η Gaia Mercuri εμφανίστηκε σε ένα δυναμικό show με πολλά urban vibes.