Porto Leone – επόμενα επεισόδια: Η Άντζελα πιάνει δουλειά στο καμπαρέ κάτω από το βλέµµα της ενοχλημένης Ρίτας

Συγκλονίζουν οι εξελίξεις στη δραματική σειρά του ALPHA, με τίτλο «Porto Leone». Τι θα δούμε στα επεισόδια που θα προβληθούν τη Δευτέρα 20 και την Τρίτη 21 Απριλίου, στις 23:30.

Porto Leone – Δευτέρα 20 Απριλίου

Επεισόδιο 45ο: Η Άντζελα πιάνει δουλειά στο Πόρτο Λεόνε κάτω από το βλέµµα της ενοχλημένης Ρίτας, ενώ η Αλεξάνδρα φροντίζει να γνωρίσει την Ξένη και να αντλήσει τις πληροφορίες που θέλει για το παιδί του Στράτου. Ο Ορέστης παίρνει στα χέρια του τη μήνυση του πατέρα του και παράλληλα η Γαλήνη µμαθαίνει από την Καίτη την στενή σχέση του Γιάμαρη µε τον Καπετανάκο. Η Βίκυ στήνει µια παγίδα στην Κοραλία προκειμένου να µάθει την αλήθεια για τον θάνατο του Σήφη και ο Βούλγαρης αποφασίζει να επιστρέψει στο σπίτι χωρίς την έγκριση του γιατρού.

Porto Leone – Tρίτη 21 Απριλίου

Επεισόδιο 46ο: Ο Βούλγαρης επιστρέφει στο σπίτι του και προσπαθεί να επιβληθεί στην οικογένεια του, ενώ ο Γιάµαρης συλλαμβάνει την Καίτη και προσπαθεί να πάρει πληροφορίες για τις φωτογραφίες και για το τι έχει µάθει η Γαλήνη από εκείνη. Όταν του λέει ότι η Γαλήνη ξέρει τις υπηρεσίες του στον Καπετανάκο, γίνεται κουρέλι και προσπαθεί να την πλησιάσει. Μάταια. Ο Καπετανάκος είναι ικανοποιημένος από το χαμό που κάνει η Άντζελα στο µαγαζί, όμως η Βούλα είναι χάλια, ζαλίζεται και κάνει εμετό, πράγμα που ανησυχεί τις κοπέλες και την Άντζελα, που υποψιάζονται εγκυμοσύνη.

