Πάνος Σόμπολος: Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν ο άνθρωπος που προσέφερε πολλά στην ενημέρωση και στο κοινωνικό σύνολο

Για τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη ερωτήθηκε ο Πάνος Σόμπολος και εξομολογήθηκε ότι δεν ήταν τυχαίο που ο αξέχαστος δημοσιογράφος ήταν για χρόνια πρώτος στην τηλεόραση.

Επίσης, ο γνωστός δημοσιογράφος, μιλώντας τη Δευτέρα (12.01.2026) στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» μίλησε και για το νέο του βιβλίο. Ταυτόχρονα, ο Πάνος Σόμπολος εκτός από τη γνώμη του για τον Γιώργο Παπαδάκη αναφέρθηκε και στο ρεπορτάζ, το οποίο δεν του λείπει, όπως είπε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήταν ο άνθρωπος που προσέφερε πολλά στην ενημέρωση και στο κοινωνικό σύνολο. Δεν ήταν τυχαίο ότι ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν πρώτος στις εκπομπές για χρόνια», εξομολογήθηκε για τον Γιώργο Παπαδάκη ο Πάνος Σόμπολος.

«Δεν μου λείπει το εξωτερικό ρεπορτάζ, γιατί είμαι υπέρ της αρχής κάθε πράγμα στον καιρό του. Δεν μπορεί να πάω 100 χρονών και να το κάνω, σαν τους πολιτικούς. Η τηλεόραση έχει τα αρνητικά και τα θετικά της, πολλές φορές ξεφεύγουμε από τη δημοσιογραφική δεοντολογία», διευκρίνισε ακόμα.

«Τον Μάρτιο βγάζω το καινούργιο μου βιβλίο, το όγδοο κατά σειρά που είναι για τις γυναικοκτονίες που συγκλόνισαν το πανελλήνιο», δήλωσε στη συνέχεια, αναφέροντας ότι στο παρελθόν οι γυναικοκτονίες δεν αναδεικνύονται όπως θα έπρεπε στα media.