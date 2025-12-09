Παντελής Βλαχόπουλος για αθλητική δημοσιογραφία: Υπήρχαν φαινόμενα bullying και σεξουαλικής παρενόχλησης σε γυναίκες

Ο Παντελής Βλαχόπουλος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «The 2night Show» και μίλησε για την αθλητική δημοσιογραφία και όχι μόνο. Ανέφερε πως τώρα οι συνθήκες είναι πολύ καλύτερες σε σχέση με το παρελθόν. Υπάρχει πλέον ισότητα ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες. Παλαιότερα τα φαινόμενα bullying και σεξουαλικής παρενόχλησης, που όπως φαίνεται είχαν πέσει στην αντίληψή του, τον είχαν ενοχλήσει.

Μιλώντας για την επαγγελματική του πορεία, ο Παντελής Βλαχόπουλος σημείωσε στο «The 2night Show» πως: «Αυτή τη στιγμή η Αθλητική Δημοσιογραφία είναι στα καλύτερά της. Ασχολούμαι με την Αθλητική Δημοσιογραφία από το 1997, είναι πάθος, αγάπη και λατρεία. Δεν έχει ώρες και μέρες αλλά κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα. Να είσαι ένα παιδί και να ασχολείσαι όλη μέρα με τον αθλητισμό και κάποια στιγμή στα 25 να το κάνεις επάγγελμα, είναι μεγαλείο».

Συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι «Για εμένα ένας αθλητικός δημοσιογράφος πρέπει να έχει συνέπεια και να δουλεύει καθημερινά. Όσοι λένε ότι με το ταλέντο μπορείς να πας μπροστά στη δημοσιογραφία… Όχι. Να έχεις στην αρχή της πορείας σου συνέπεια και να δουλεύεις καθημερινά πάνω σε αυτό που κάνεις».

Σχετικά με τις γυναικείες παρουσίες στην αθλητική δημοσιογραφία, ο ίδιος δήλωσε ότι «Είναι προφανώς πιο εύκολο από τα προηγούμενα χρόνια. Πολλές γυναίκες έχουν πάρει τεράστιες ευκαιρίες και τις πιάνουν. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε και τους άντρες και τις γυναίκες και σε αυτό το επάγγελμα με την πρέπουσα ισότητα. Δε θέλω να τα διαχωρίζουμε, δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, να διαχωρίσω τη γυναίκα από τον άντρα. Πάμε μαζί, παρουσιάζουμε, μαζί, δουλεύουμε μαζί και είμαστε ίσοι».

Επιπλέον, ο Παντελής Βλαχόπουλος, συμπλήρωσε ότι «Επειδή έχω περάσει από τον ΣΚΑΪ, τον Alpha και την ΕΡΤ, οι γυναίκες στη δική μου εποχή είχαν περάσει δύσκολα. Οι άντρες δεν τις αποδέχονταν και αυτό είναι λυπηρό φαινόμενο. Το ξέρουν όλοι και το ζήσαμε πριν από λίγα χρόνια, υπήρχαν και άλλα φαινόμενα σε αυτόν τον χώρο, σεξουαλική παρενόχληση και bullying.

Πάρα πολλά πράγματα που δεν μας τιμούσαν ως κλάδο και γενικότερα ως δημοσιογραφία. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα και οι γυναίκες και τα αγόρια πάνε στη δουλειά τους και κυρίως στα αθλητικά τμήματα και απολαμβάνουν αυτό που κάνουν. Είναι μια πολύ ωραία συνθήκη».

Όσον αφορά τις δυσκολίες του επαγγέλματος, ανέφερε πως «Πρέπει να βγάλεις το οπαδικό πνεύμα που έχεις από μέσα σου, να κρίνεις αντικειμενικά και όχι μόνο την ομάδα αλλά και προσωπικότητες. Εμείς κρίνουμε ανθρώπους που μπορεί να φαίνονται γίγαντες σε όλο τον κόσμο. Στην ίδια θέση εδώ καθόταν πριν μερικές εβδομάδες ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που είναι ένας γίγαντας, ένα παγκόσμιο brand. Είναι ένα παιδί όμως, 30 χρονών. Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους κρίνουμε όχι μόνο ως μπασκετμπολίστες ή ποδοσφαιριστές αλλά και ως ανθρώπους, ως παιδιά».

«Το χειρότερο πράγμα που μπορεί να κάνει ένας αθλητικό δημοσιογράφος και κυρίως όταν περιγράφει αγώνες, είναι να θέλει να κλέψει τη δόξα των αθλητών και των προπονητών. Με φωνές, με διάφορα αστεία, με διάφορες φράσεις που θέλει να εντυπωσιάσει. Αυτό είναι το τεράστιο λάθος που μπορεί να κάνει ένας δημοσιογράφος που ασχολείται με τα σπορ. Ο βασιλιάς μας είναι το ίδιο το σπορ, ο βασιλιάς μας είναι οι παίκτες και οι προπονητές. Αυτοί είναι μπροστά και όχι εμείς” είπε καταληκτικά ο Παντελής Βλαχόπουλος.