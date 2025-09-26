«Παρά Πέντε»: Ο Γιώργος Καπουτζίδης ζητά τη βοήθεια του κοινού και προσκαλεί τον κόσμο στο μεγάλο reunion

Η αγαπημένη σειρά το «Παρά Πέντε» συμπληρώνει 20 χρόνια και το Mega ετοιμάζει μια ξεχωριστή επέτειο, με τη συμμετοχή και του κοινού και με πρωταγωνιστή της καμπάνιας, τον Γιώργο Καπουτζίδη.

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2005 προβλήθηκε το πρώτο επεισόδιο της σειράς στις 22:00. Ακριβώς την ίδια ώρα, δύο δεκαετίες αργότερα, το Mega ανέβασε ένα ειδικό microsite για τους θαυμαστές του, με ένα μήνυμα από τον δημιουργό Γιώργο Καπουτζίδη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γιώργος Καπουτζίδης κάλεσε το κοινό να συμμετάσχει ενεργά στη δημιουργία του reunion. Ζήτησε από τους θεατές να απαντήσουν σε ερωτήσεις για τη σειρά, να θυμηθούν αγαπημένες σκηνές και να μοιραστούν ιδέες για το πώς φαντάζονται τους ήρωες σήμερα. Όπως ανέφερε, αρκετές από αυτές τις προτάσεις θα ενσωματωθούν στο επετειακό επεισόδιο.

Η ανακοίνωση του MEGA για την επέτειο

«Όπως η Αμαλία καθοδηγούσε τους ήρωες, έτσι κι εσύ μπορείς τώρα να συμβάλλεις στη διαμόρφωση αυτού του πρωτόγνωρου τηλεοπτικού αφιερώματος. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει! Δήλωσε παρών στο μεγάλο αυτό πάρτι που θα φωτίσει ξανά τις πιο θρυλικές στιγμές του «Στο Παρά Πέντε».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απαντώντας στο ερωτηματολόγιο που θα βρεις εδώ, στο ειδικό microsite που ετοιμάσαμε, βοήθησε να επανέλθει η μαγεία της κωμωδίας-φαινόμενο του MEGA. Απάντησε στις ερωτήσεις, διάλεξε τις αγαπημένες σου σκηνές και… ποιος ξέρει; Ίσως η ιδέα σου ζωντανέψει στην οθόνη.

Πώς φαντάζεσαι τους ήρωες 20 χρόνια μετά;

Ποια σκηνή θα ήθελες να ξαναδείς;

Ποια είναι η αγαπημένη σου ατάκα που χρησιμοποιείς στην καθημερινότητά σου;

Το πάρτι για τα 20 χρόνια ξεκινά. Μείνε συντονισμένος στο MEGA για όλες τις λεπτομέρειες του θρυλικού Reunion».