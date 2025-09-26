Media

«Παρά Πέντε»: Ο Γιώργος Καπουτζίδης ζητά τη βοήθεια του κοινού και προσκαλεί τον κόσμο στο μεγάλο reunion

Το «Παρά Πέντε» γιορτάζει τα 20ά του γενέθλια και το Mega βάζει στο παιχνίδι και τους φανς της σειράς
«Παρά Πέντε»: Ο Γιώργος Καπουτζίδης ζητά τη βοήθεια του κοινού και προσκαλεί τον κόσμο στο μεγάλο reunion

Η αγαπημένη σειρά το «Παρά Πέντε» συμπληρώνει 20 χρόνια και το Mega ετοιμάζει μια ξεχωριστή επέτειο, με τη συμμετοχή και του κοινού και με πρωταγωνιστή της καμπάνιας, τον Γιώργο Καπουτζίδη.

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2005 προβλήθηκε το πρώτο επεισόδιο της σειράς στις 22:00. Ακριβώς την ίδια ώρα, δύο δεκαετίες αργότερα, το Mega ανέβασε ένα ειδικό microsite για τους θαυμαστές του, με ένα μήνυμα από τον δημιουργό Γιώργο Καπουτζίδη.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης κάλεσε το κοινό να συμμετάσχει ενεργά στη δημιουργία του reunion. Ζήτησε από τους θεατές να απαντήσουν σε ερωτήσεις για τη σειρά, να θυμηθούν αγαπημένες σκηνές και να μοιραστούν ιδέες για το πώς φαντάζονται τους ήρωες σήμερα. Όπως ανέφερε, αρκετές από αυτές τις προτάσεις θα ενσωματωθούν στο επετειακό επεισόδιο.

Η ανακοίνωση του MEGA για την επέτειο

«Όπως η Αμαλία καθοδηγούσε τους ήρωες, έτσι κι εσύ μπορείς τώρα να συμβάλλεις στη διαμόρφωση αυτού του πρωτόγνωρου τηλεοπτικού αφιερώματος. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει! Δήλωσε παρών στο μεγάλο αυτό πάρτι που θα φωτίσει ξανά τις πιο θρυλικές στιγμές του «Στο Παρά Πέντε».

Απαντώντας στο ερωτηματολόγιο που θα βρεις εδώ, στο ειδικό microsite που ετοιμάσαμε, βοήθησε να επανέλθει η μαγεία της κωμωδίας-φαινόμενο του MEGA. Απάντησε στις ερωτήσεις, διάλεξε τις αγαπημένες σου σκηνές και… ποιος ξέρει; Ίσως η ιδέα σου ζωντανέψει στην οθόνη.

Πώς φαντάζεσαι τους ήρωες 20 χρόνια μετά;

Ποια σκηνή θα ήθελες να ξαναδείς;

Ποια είναι η αγαπημένη σου ατάκα που χρησιμοποιείς στην καθημερινότητά σου;

Το πάρτι για τα 20 χρόνια ξεκινά. Μείνε συντονισμένος στο MEGA για όλες τις λεπτομέρειες του θρυλικού Reunion».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Media: Περισσότερα άρθρα
Κώστας Τσουρός για Σταύρο Μπαλάσκα: «Αυτό που είδα με ξάφνιασε και δεν μου άρεσε καθόλου»
«Εγώ μπορώ να καταλάβω ότι αφήνοντας κάτι να περάσει, δε θες να το υπερτονίσεις», πρόσθεσε για τη στάση που κράτησε ο Γιώργος Λιάγκας, όταν ο συνεργάτης του σήκωσε την μπλούζα του on air
Κώστας Τσουρός, Γιώργος Λιάγκας, Σταύρος Μπαλάσκας
2
Newsit logo
Newsit logo