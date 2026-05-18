Ελευθερία Ελευθερίου: «Θα ήθελα να ξαναπάω στη Eurovision – Ίσως σύντομα»

Η Ελευθερία Ελευθερίου έγινε περισσότερο γνωστή στο ευρύ κοινό όταν εκπροσώπησε την Ελλάδα το 2012 στη Eurovision με το τραγούδι «Aphrodisiac» και όταν πήρε μέρος στο τηλεοπτικό μουσικό σόου ταλέντων «The X-Factor».

Η Ελευθερία Ελευθερίου αφηγείται το ταξίδι της από την Κύπρο, στην Ελλάδα και τη Eurovision, προς μια επιτυχημένη δισκογραφική καριέρα, ενώ εκφράζει την επιθυμία να επιστρέψει στη Eurovision

«Δεν είμαι αρνητική στο να το ξανακάνω. Κάποια στιγμή νιώθω ότι θα ξαναέρθει στη ζωή μου, για κάποιο λόγο. Είμαι της άποψης ότι όπως εκπροσώπησα την Ελλάδα το 2012 και έγινε όλο αβίαστα – δηλαδή δεν αγανάκτησα για να γίνει, μου ήρθε – έτσι πιστεύω ότι τα πράγματα στη ζωή μας έρχονται την κατάλληλη στιγμή» είπε αρχικά στο Mad η Ελευθερία Ελευθερίου.

«Όταν είναι να έρθει, θα έρθει την κατάλληλη στιγμή. Νιώθω ότι δεν έχει τελειώσει το κεφάλαιο αυτό.

Θα ήθελα να πάω πιο έτοιμη και πιο έμπειρη. Ίσως σύντομα; Δεν ξέρω» είπε στο τέλος η τραγουδίστρια.