Παρθένα Χοροζίδου για την ομάδα της ελληνικής αποστολής στη Eurovision: «Αυτό το δέσιμο είναι μοναδικό»

Η Παρθένα Χοροζίδου συμμετείχε επί σκηνής μαζί με τον Akylas και το «Ferto», περιέγραψε τον ενθουσιασμό που βίωσε μέσα στο στάδιο τη μεγάλη βραδιά του τελικού της Eurovision.

Η ηθοποιός μίλησε στην ΕΡΤ και είπε χαρακτηριστικά πως «ήμασταν πολύ χαρούμενοι γι’ αυτό που φτιάξαμε και επικοινωνήσαμε. Το στάδιο τρελάθηκε. Εγώ δεν έχω ακούσει τόση φασαρία στη ζωή μου. Μας χαρήκανε κι αυτοί και τους χαρήκαμε κι εμείς και ζήσαμε κάτι μοναδικό».

«Αυτό που ξεκίνησε η ΕΡΤ από φέτος, όλη αυτή η διοργάνωση για να βρει καινούρια παιδιά, τα οποία είναι πολύ ταλαντούχα και δείξανε τη δουλειά τους, και διαλέξαμε τον Akyla μας και βγήκαμε στη Eurovision, ήταν όλο πάρα πολύ καλοφτιαγμένο και μπράβο σας» συμπλήρωσε χαρακτηριστικά στη συνέχεια.

Στη συνέχεια, η Παρθένα Χοροζίδου εξομολογήθηκε βουρκωμένη: «Εγώ έχω ζήσει οικογένειες σε αυτή τη δουλειά. Αυτό το δέσιμο… Μοναδικό. Δεν θα μου λείψουν, θα τους βλέπω συνέχεια. Ήταν πάρα πολύ ωραία».

Η γνωστή ηθοποιός, που έχει διαγράψει τη δική της πορεία, παρουσίασε έναν ρόλο στη σκηνή της Βιέννης, μαζί με τους Μιχάλη Μιχαηλίδη, Χρήστο Νικολάου και Κωνσταντίνο Καρυπίδη.