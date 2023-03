Ο Paul Grant, ηθοποιός του Star Wars και του Harry Potter πέθανε σε ηλικία 56 ετών. O εκλιπών καλλιτέχνης έπαιξε, μεταξύ άλλων, ένα Ewok στην ταινία «Return of the Jedi» με τον Χάρισον Φορντ.

Ο ηθοποιός των Star Wars και Harry Potter, Paul Grant, ήταν πατέρας τριών παιδιών. Για αρκετά χρόνια προσπαθούσε να απεξαρτηθεί από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η οικογένεια του Paul Grant έδωσε την άδεια στους γιατρούς να σταματήσουν τη μηχανική υποστήριξη, στην οποία βρισκόταν ο ηθοποιός αφότου έχασε τις αισθήσεις του έξω από τον σταθμό King’s Cross του Λονδίνου, το απόγευμα της 16ης Μαρτίου.

Ο Grant, ο οποίος έπαιξε ένα Ewok στο Return of the Jedi, όπου πρωταγωνίστησε μαζί με τον Harrison Ford και τον Mark Hamill, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο όπου κηρύχθηκε εγκεφαλικά νεκρός.

Το μηχάνημα που κρατούσε στη ζωή απενεργοποιήθηκε χθες, Κυριακή, 19 Μαρτίου.

Η 28χρονη κόρη του ηθοποιού, η Sophie Jayne Grant, εμφανίστηκε συγκλονισμένη στη βρετανική εφημερίδα SUN: «Είμαι συντετριμμένη. Ο μπαμπάς μου ήταν ένας θρύλος από πολλές απόψεις. Έφερνε πάντα ένα χαμόγελο και το γέλιο στα χείλη όλων».

Και πρόσθεσε: «Μπαμπά μου σε αγαπώ τόσο πολύ, κοιμήσου καλά»!

