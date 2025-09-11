Πέτρος Κωστόπουλος: «Παλιότερα, η τηλεόραση ήταν καλύτερη, πλέον υπάρχουν πράγματα που τα βαριέμαι»

Μία σπάνια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης έδωσε ο Πέτρος Κωστόπουλος και μίλησε τόσο για τα παιδιά του όσο και για την καριέρα που έχει κάνει στην ελληνική τηλεόραση.

Ο πρώην εκδότης και παρουσιαστής ήταν καλεσμένος το πρωί της Πέμπτης, (11.09.2025) στην εκπομπή «Καλοκαίρι παρέα», με αφορμή την τηλεοπτική του επιστροφή μέσα από την εκπομπή της Ελένης Τσολάκη στον ΑΝΤ1. Μάλιστα, ο Πέτρος Κωστόπουλος αναφέρθηκε στον ρόλο του εκδότη, την τηλεόραση αλλά και την προσωπική του ζωή.

«Μην νομίζεις ότι το ήξερα ότι ήμουν ισχυρός. Θυμάμαι όταν ξεκινήσαμε με τα περιοδικά αυτά πουλάγανε αλλά δεν ήξερε ότι με γνώριζε ο κόσμος. Όταν μπήκα στην τηλεόραση το κατάλαβα», παραδέχτηκε αρχικά ο Πέτρος Κωστόπουλος για την αναγνωρισιμότητά του, τονίζοντας ότι είναι «δίκοπο μαχαίρι».

Έπειτα η Κατερίνα Καραβάτου περιέγραψε την πρώτη της επικοινωνία με τον Πέτρο Κωστόπουλο και τότε μοιραία η συζήτηση έφτασε στο όνομα του «ανταγωνιστή» του, Αντώνη Λυμπέρη, που έχει «φύγει» από τη ζωή. Οι δυο τους υπήρξαν από τους πιο πετυχημένους εκδότες περιοδικών lifestyle.

«Έχω στεναχωρηθεί με τον χαμό του Λυμπέρη. Ο Λυμπέρης ήταν ένας άνθρωπος που με έσπρωξε να κάνω καλύτερα. Ο ανταγωνισμός πάντα σε φτιάχνει και είναι κάτι που το εκτίμησα βαθιά. Δεν πλακωθήκαμε στο ξύλο. Τις δικές μου εκδόσεις, όλοι οι διευθυντές περιοδικών ήταν γυναίκες. Ήταν καλύτερες. Και όλες έκαναν καριέρα. Η Ναταλία Γερμανού, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου, η Μαρία Γράψα, η Αθηναΐς Νέγκα, η Σόνια Καζόνι. Πάρα πολλές και έχουν γράψει τη δική τους ιστορία», δήλωσε ο πρώην εκδότης.

Στη συνέχεια η κουβέντα πήγε στην τηλεοπτική του επιστροφή και ο Πέτρος Κωστόπουλος εξομολογήθηκε: «Είχα αρνηθεί πολλές φορές (σ.σ. τηλεοπτικές προτάσεις) τα τελευταία χρόνια γιατί δεν ήμουν σε ψυχολογική κατάσταση τέτοια που να θέλω να βγω στο “γυαλί”. Δεν ήθελα. Ξαφνικά, εδώ και ένα εξάμηνο ξαναβρήκα τη χαμένη αισιοδοξία, με αφορμή κάποια podcast. Κατά καιρούς, έχω κάνει τα πάντα, έβγαλα δίσκους, βιβλία μαγειρικής, έχω παίξει σε σίριαλ. Οπότε, αποφάσισα αυτή τη φορά να επιστρέψω και εύχομαι να μην το μετανιώσω», εξομολογήθηκε.

«Παλιότερα, η τηλεόραση ήταν καλύτερη. Πλέον υπάρχουν πράγματα, τα οποία τα βαριέμαι. Παλιά είχες να κάνεις με τη Βίσση, τη Βανδή. Τώρα το να ασχοληθώ με έναν πρώην παίκτη ριάλιτι, αν παντρεύτηκε και χώρισε, το έχω γραμμένο στα παλιά μου τα παπούτσια. Αυτή τη διασημότητα δεν την καταλαβαίνω. Τότε οι διασημότητες κάτι κάνανε, παίζανε, τραγουδούσαν, τώρα τίποτα. Διαβάζω μερικά ονόματα παντού και λέω “ποιος είναι αυτός;”», πρόσθεσε ο Πέτρος Κωστόπουλος.

Οι αποκαλύψεις για τα παιδιά του

«Του χρόνου θα γίνει ο γάμος. Είμαι χαρούμενος γιατί είναι καλός ο γαμπρός. Αυτός είναι ο μόνος από όσους είχε φίλους και μου αρέσει. Γνωρίζω τους συντρόφους των παιδιών μου. Μιλάμε για αυτά, υπάρχει μια άνεση», είπε για τα παιδιά του.

Στη συνέχεια ο Πέτρος Κωστόπουλος αναφέρθηκε στον γιο του Μάξιμο που πρόσφατα έφυγε από την Ελλάδα για σπουδές. Μάλιστα, σχολίασε μία φωτογραφία που δημοσίευσε από τη στιγμή που τον αποχαιρετούσε στο αεροδρόμιο.

«Ήταν η στιγμή που κλαίγαμε του κερατά. Ήταν και το παιδί με το οποίο μεγάλωσε πιο πολύ μαζί μου. Πριν, όταν ήταν μικρά τα κορίτσια, δούλευα μέχρι το βράδυ, δεν τα έβλεπα το πρωί. Με τον Μάξιμο, επειδή προέκυψαν όλα τα προηγούμενα με τις χρεοκοπίες, είχα πολύ πιο ελεύθερο χρόνο. Είπα ότι αυτή τη φορά, σε αυτό το παιδί, θα πάω σαν μπαμπάς, τέρμα. Ήμασταν συνέχεια μαζί», δήλωσε.

«Όταν γύρισα σπίτι υπήρχε μια… μεγάλη τρύπα. Κοίταζα το κρεβάτι που ήταν ξέστρωτο και συνέχιζα να κλαίω. Εκεί έπρεπε να πάει και εκεί είναι χαρούμενος. Περνάει καλά και τα πάει καλά. Ο Μάξιμος είναι καλύτερης ποιότητας από εμένα. Πήρε κάποια πράγματα που του δίδασκα από μικρός. Βγήκε ένα αντράκι που μου αρέσει. Τώρα αισθάνομαι μόνος μου. Κάποιες φορές κάτι συμβαίνει και νιώθω λιγότερος μόνος», πρόσθεσε ο Πέτρος Κωστόπουλος.

Επίσης δήλωσε ότι γίνεται ο άνθρωπος να ερωτεύεται πολλές φορές και για πολλά χρόνια, ενώ εξήγησε γιατί πλέον προτιμάει τη μοναχικότητά του.

Όσα είπε για την εκπομπή της Ελένης Τσολάκη

Ο Πέτρος Κωστόπουλος μέσα σε όλα αναφέρθηκε και στην επικείμενη συνεργασία του με την Ελένη Τσολάκη στην πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή του Σαββατοκύριακου, ενώ δεν παρέλειψε να μιλήσει και για τους συνεργάτες της Κατερίνας Καραβάτου, τους οποίους γνωρίζει. Όπως είπε, η Μαρία Αντωνά είναι η μόνη εξ αυτών που γνώρισε πρώτη φορά με μαγιό σε παραλία της Τήνου.

«Στην αρχή μου είπαν ότι η εκπομπή θα είναι στις 09:00 και θα είναι μόνο δυο ώρες. Μετά μου είπαν 8:30 και θα είναι τέσσερις ώρες», είπε τονίζοντας ότι δεν είναι πρωινός τύπος.

«Ελπίζω ότι θα περάσουμε ωραία. Καταρχήν ξέρω τα παιδάκια, είναι εδώ 3 – 4 και θα είναι όλα στην εκπομπή. Είναι η Αφροδίτη, είναι ο Νίκος, ο Χρήστος, είναι η Μαρία η οποία δε θα είναι στη δική μου εκπομπή αλλά είναι η μόνη που γνώρισα πρώτα με μπικίνι. Μια Μαρία έχεις εδώ, τη Μαρία Αντωνά, που τη γνώρισα στην παραλία στην Τήνο. Ωραίο θέαμα» είπε ο Πέτρος Κωστόπουλος.

«Εγώ θέλω κέφια», πρόσθεσε στο τέλος της συνέντευξης για την τηλεοπτική του επιστροφή.