Πέτρος Λαγούτης: «Δεν μπορώ να πω αν θα δεχόμουν να παρουσιάσω ξανά το “Big Brother” γιατί είναι συνδυασμός πραγμάτων»

Λίγο καιρό μετά το τέλος του «Big Brother» ο Πέτρος Λαγούτης μίλησε για αυτήν την εμπειρία αλλά και τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε το ριάλιτι του ΣΚΑΪ.

Ο γνωστός ηθοποιός παραδέχτηκε ότι ήθελε να δοκιμαστεί στην παρουσίαση, μιλώντας στο ένθετο Real life και τη δημοσιογράφο Κορύνα Μανταγαρη. Παράλληλα, ο Πέτρος Λαγούτης δήλωσε ότι δεν ξέρει αν θα παρουσίαζε έναν ακόμα κύκλο του «Big Brother».

«Προσπάθησα από την αρχή να το δω με θετικό μάτι όλο αυτό. Με ενδιέφερε το κομμάτι της παρουσίασης και εκεί επικεντρώθηκα στα live και στο πως εγώ θα υπάρξω με έναν τρόπο που να είμαι ικανοποιημένος και νομίζω ότι τα κατάφερα σε έναν καλό βαθμό», υπογράμμισε για την ανάληψη της παρουσίασης του «Big Brother».

«Ταυτόχρονα, έβλεπα και όλο το πρόγραμμα, το οποίο επίσης αντιμετώπισα σαν ένα κοινωνικό πείραμα με 16 ανθρώπους που έπρεπε να τους μάθω μέσα από την καθημερινότητα τους. Η αλήθεια είναι ότι έφτασα σε ένα σημείο που ευχαριστήθηκα πολύ αυτό που έκανα. Προσπάθησα να το κάνω με όσο καλύτερο τρόπο γίνεται και πιστεύω ότι καταφέραμε να αναβαθμίσουμε τα live», είπε ο Πέτρος Λαγούτης.

Επίσης ο γνωστός ηθοποιός κλήθηκε να απαντήσει και στην ερώτηση αν θα παρουσίαζε ξανά το ριάλιτι του ΣΚΑΪ και απάντησε με ειλικρίνεια: «Θα το συζητούσα πολύ σοβαρά, δεν μπορώ να πω αν θα δεχόμουν γιατί είναι συνδυασμός πραγμάτων. Ειλικρινά ως διαδικασία, αυτό που είχα να κάνω εγώ, το χάρηκα και το διασκέδασα πάρα πολύ».