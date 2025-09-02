Ποιες σειρές θα κερδίσουν το τηλεοπτικό κοινό από τα αποδυτήρια – Περιμένοντας τις πρεμιέρες

Η φετινή τηλεοπτική σεζόν ξεκινά με πολλές νέες σειρές που φιλοδοξούν να κερδίσουν τη δική τους θέση στο πρόγραμμα και στην προτίμηση του κοινού. Αξιοσημείωτο είναι ότι σε όλα τα κανάλια εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου (εκτός ΣΚΑΪ και ΟΡΕΝ που απέχουν, τουλάχιστον προς το παρόν από την παραγωγή… κλασσικής μυθοπλασίας) θα προβληθούν περισσότερες από τριάντα παραγωγές μυθοπλασίας, παλαιές και νέες.

Κάθε κανάλι παρουσιάζει τις δικές του παραγωγές, με στόχο να ενισχύσει την παρουσία του στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό τηλεοπτικό τοπίο. Από κωμωδίες μέχρι δραματικές σειρές, από σύγχρονα σενάρια έως διασκευές κλασικών έργων, οι επιλογές είναι πολλές και διαφορετικές, γεγονός που ανεβάζει τον πήχη των προσδοκιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν και καμία σειρά δεν έχει ακόμη κάνει πρεμιέρα, ορισμένα projects δείχνουν – ήδη από την προετοιμασία τους – να συγκεντρώνουν εκείνα τα στοιχεία που παραδοσιακά λειτουργούν ως εγγύηση επιτυχίας: ισχυρή ομάδα συντελεστών, έμπειρους σεναριογράφους, αναγνωρίσιμους ηθοποιούς και προσεγμένη παραγωγή. Με βάση αυτά τα δεδομένα, και πάντα με την επιφύλαξη που συνοδεύει κάθε τηλεοπτική πρόβλεψη, επιχειρώ να ξεχωρίσω μία σειρά από κάθε κανάλι που θεωρώ ότι ξεκινά με τις καλύτερες προϋποθέσεις.

Βέβαια οφείλω να τονίσω ότι η επιλογή αυτή δεν γίνεται με στόχο να υποβαθμίσει τις υπόλοιπες παραγωγές, αλλά αντίθετα, πρόκειται για μία προσωπική αποτίμηση, μια πρώτη «χαρτογράφηση» των εγχώριων παραγωγών μυθοπλασίας που φαίνεται να διαθέτουν το πιο ισχυρό προφίλ πριν καν εμφανιστούν στις οθόνες μας. Στο τέλος, βέβαια, το κοινό είναι εκείνο που θα δώσει την οριστική απάντηση και θα αναδείξει τους πραγματικούς νικητές της σεζόν και εύχομαι στο τέλος της σεζόν να διαψευστώ όχι στην αναφορά των παρακάτω, αλλά ότι παρέλειψα να αναφέρω πολλές ακόμα. Προς το παρόν όμως, ας δούμε ποια σειρά από κάθε (με αλφαβητική σειρά) τηλεοπτικό σταθμό έχει κατά την προσωπική μου… πρόβλεψη τα πιο αισιόδοξα στοιχεία πως θα κερδίσει τους τηλεθεατές.

ALPHA – Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι

Η σειρά που θα ολοκληρωθεί σε 88 επεισόδια είναι βασισμένη στο ομώνυμο best seller βιβλίο της Λένας Μαντά και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη σχετική ανακοίνωση του σταθμού «ξετυλίγει το νήμα της ζωής πέντε αδελφών που μεγάλωσαν σε έναν τόπο όπου ο χρόνος κυλούσε παράλληλα με τα νερά του ποταμού, γεμάτος όνειρα και προσμονή. Η Μελισσάνθη, η Ιουλία, η Ασπασία, η Πολυξένη και η Μαγδαληνή αποχωρίζονται τη θαλπωρή της μητέρας τους, Θεοδώρας, και φεύγουν από το πατρικό τους, οδηγούμενες από τη λαχτάρα να αγγίξουν τη ζωή πέρα από τον ορίζοντα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όμως, η μοίρα δεν παύει να υφαίνει το δικό της σχέδιο: έρωτες που φλογίζουν, πάθη που καίνε και μυστικά που στοιχειώνουν ανατρέπουν οτιδήποτε έχουν φανταστεί. Μακριά από τη γαλήνη του χωριού, οι αδελφές βαδίζουν σε μονοπάτια γεμάτα συγκρούσεις, θυσίες και ανατροπές. Και κάπου εκεί, το σπίτι δίπλα στο ποτάμι παραμένει μια σιωπηλή μαρτυρία των παιδικών τους ονείρων, περιμένοντας τη στιγμή που θα τις φέρει ξανά κοντά, αντιμέτωπες με το παρελθόν και τις επιλογές τους.

Τη σκηνοθεσία (τουλάχιστον των πρώτων επεισοδίων) υπογράφει ο Αντώνης Αγγελόπουλος, σεναριογράφος είναι ο Παναγιώτης Ιωσηφέλης και η παραγωγή υλοποιείται από τη Foss Productions. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, οι: Πέγκυ Τρικαλιώτη, Μαριάννα Τουμασάτου, Μαρία Τζομπανάκη, Θάνο Λέκκα, Αλέξανδρο Σταύρου, Ασημένια Βουλιώτη, Αναστασία Παντούση, Ευγενία Ξυγκόρου, Ασημένια Βουλιώτη, Νάνσυ Μπούκλη, Έβελυν Ασουάντ, Μιχάλη Τιτόπουλο.