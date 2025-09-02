Ποιες σειρές θα κερδίσουν το τηλεοπτικό κοινό από τα αποδυτήρια – Περιμένοντας τις πρεμιέρες

Media

Η φετινή τηλεοπτική σεζόν ξεκινά με πολλές νέες σειρές που φιλοδοξούν να κερδίσουν τη δική τους θέση στο πρόγραμμα και στην προτίμηση του κοινού. Αξιοσημείωτο είναι ότι σε όλα τα κανάλια εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου (εκτός ΣΚΑΪ και ΟΡΕΝ που απέχουν, τουλάχιστον προς το παρόν από την παραγωγή… κλασσικής μυθοπλασίας) θα προβληθούν περισσότερες από τριάντα παραγωγές μυθοπλασίας, παλαιές και νέες.

Κάθε κανάλι παρουσιάζει τις δικές του παραγωγές, με στόχο να ενισχύσει την παρουσία του στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό τηλεοπτικό τοπίο. Από κωμωδίες μέχρι δραματικές σειρές, από σύγχρονα σενάρια έως διασκευές κλασικών έργων, οι επιλογές είναι πολλές και διαφορετικές, γεγονός που ανεβάζει τον πήχη των προσδοκιών.

Αν και καμία σειρά δεν έχει ακόμη κάνει πρεμιέρα, ορισμένα projects δείχνουν – ήδη από την προετοιμασία τους – να συγκεντρώνουν εκείνα τα στοιχεία που παραδοσιακά λειτουργούν ως εγγύηση επιτυχίας: ισχυρή ομάδα συντελεστών, έμπειρους σεναριογράφους, αναγνωρίσιμους ηθοποιούς και προσεγμένη παραγωγή. Με βάση αυτά τα δεδομένα, και πάντα με την επιφύλαξη που συνοδεύει κάθε τηλεοπτική πρόβλεψη, επιχειρώ να ξεχωρίσω μία σειρά από κάθε κανάλι που θεωρώ ότι ξεκινά με τις καλύτερες προϋποθέσεις.

Βέβαια οφείλω να τονίσω ότι η επιλογή αυτή δεν γίνεται με στόχο να υποβαθμίσει τις υπόλοιπες παραγωγές, αλλά αντίθετα, πρόκειται για μία προσωπική αποτίμηση, μια πρώτη «χαρτογράφηση» των εγχώριων παραγωγών μυθοπλασίας που φαίνεται να διαθέτουν το πιο ισχυρό προφίλ πριν καν εμφανιστούν στις οθόνες μας. Στο τέλος, βέβαια, το κοινό είναι εκείνο που θα δώσει την οριστική απάντηση και θα αναδείξει τους πραγματικούς νικητές της σεζόν και εύχομαι στο τέλος της σεζόν να διαψευστώ όχι στην αναφορά των παρακάτω, αλλά ότι παρέλειψα να αναφέρω πολλές ακόμα. Προς το παρόν όμως, ας δούμε ποια σειρά από κάθε (με αλφαβητική σειρά) τηλεοπτικό σταθμό έχει κατά την προσωπική μου… πρόβλεψη τα πιο αισιόδοξα στοιχεία πως θα κερδίσει τους τηλεθεατές.

ALPHA – Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι

Η σειρά που θα ολοκληρωθεί σε 88 επεισόδια είναι βασισμένη στο ομώνυμο best seller βιβλίο της Λένας Μαντά και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη σχετική ανακοίνωση του σταθμού «ξετυλίγει το νήμα της ζωής πέντε αδελφών που μεγάλωσαν σε έναν τόπο όπου ο χρόνος κυλούσε παράλληλα με τα νερά του ποταμού, γεμάτος όνειρα και προσμονή. Η Μελισσάνθη, η Ιουλία, η Ασπασία, η Πολυξένη και η Μαγδαληνή αποχωρίζονται τη θαλπωρή της μητέρας τους, Θεοδώρας, και φεύγουν από το πατρικό τους, οδηγούμενες από τη λαχτάρα να αγγίξουν τη ζωή πέρα από τον ορίζοντα.

Όμως, η μοίρα δεν παύει να υφαίνει το δικό της σχέδιο: έρωτες που φλογίζουν, πάθη που καίνε και μυστικά που στοιχειώνουν ανατρέπουν οτιδήποτε έχουν φανταστεί. Μακριά από τη γαλήνη του χωριού, οι αδελφές βαδίζουν σε μονοπάτια γεμάτα συγκρούσεις, θυσίες και ανατροπές. Και κάπου εκεί, το σπίτι δίπλα στο ποτάμι παραμένει μια σιωπηλή μαρτυρία των παιδικών τους ονείρων, περιμένοντας τη στιγμή που θα τις φέρει ξανά κοντά, αντιμέτωπες με το παρελθόν και τις επιλογές τους. 

Τη σκηνοθεσία (τουλάχιστον των πρώτων επεισοδίων) υπογράφει ο Αντώνης Αγγελόπουλος, σεναριογράφος είναι ο Παναγιώτης Ιωσηφέλης και η παραγωγή υλοποιείται από τη Foss Productions. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, οι: Πέγκυ Τρικαλιώτη, Μαριάννα Τουμασάτου, Μαρία Τζομπανάκη, Θάνο Λέκκα, Αλέξανδρο Σταύρου, Ασημένια Βουλιώτη, Αναστασία Παντούση, Ευγενία Ξυγκόρου, Ασημένια Βουλιώτη, Νάνσυ Μπούκλη, Έβελυν Ασουάντ, Μιχάλη Τιτόπουλο.

To poster της σειράς «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» του ALPHA

ΑΝΤ1 - Ο Δικαστής

Η νέα δραματική σειρά είναι βασισμένη στο βραβευμένο σίριαλ «Your Honor» που έχει διαγράψει επιτυχία σε πολλές χώρες, έχοντας ξεχωρίσει για το βαθύ ψυχολογικό του φορτίο και την ένταση των ηθικών διλημμάτων. Μέσα από το σενάριο του Νίκου Απειρανθίτη (και σύμβουλο σεναρίου τον Βασίλη Σπηλιώπουλο) θα μεταφερθεί στην ελληνική πραγματικότητα, διατηρώντας όμως, την ένταση και τα διλήμματα της αρχικής ιδέας.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου «Ένας έγκριτος δικαστής έρχεται αντιμέτωπος με τον Νόμο και το οργανωμένο έγκλημα, όταν ο γιος του εμπλέκεται σε ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα. Η ζωή του Πέτρου Δημητρίου παίρνει αναπάντεχη τροπή όταν ο 19χρονος γιος του Άλκης τραυματίζει σοβαρά, με το αυτοκίνητο, έναν μοτοσικλετιστή και τον εγκαταλείπει. Το θύμα αυτού του ατυχήματος αποδεικνύεται ότι είναι γόνος μιας διαβόητης οικογένειας του υποκόσμου, που έχει γράψει τη δική της σκοτεινή ιστορία. Μιας οικογένειας που έχει το δικό της σύστημα Δικαιοσύνης και αναζητά τον ένοχο για να του αφαιρέσει τη ζωή. Αντιμέτωπος με τον αξιακό του κώδικα, το δίκαιο και το άδικο, το σωστό και το λάθος, ο δικαστής Δημητρίου εγκλωβίζεται σε μια σκληρή μάχη, όπου η «ζυγαριά» γέρνει προς το πατρικό ένστικτο. Αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για να σώσει το παιδί του, ξεκινά την πιο επικίνδυνη διαδρομή της ζωής του. Μέχρι πού θα φτάσει; Ποια όρια θα ξεπεράσει; Πόσους νόμους είναι διατεθειμένος να παραβιάσει;»



Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Κώστας Αναγνωστόπουλος με σύμβουλο project τον Λευτέρη Χαρίτο, σε παραγωγή της JK PRODUCTIONS.
Πρωταγωνιστούν οι: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Νίκος Ψαρράς, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Νάντια Σπηλιωτοπούλου, Αθηνά Ροδίτου, Νίκος Πουρσανίδης, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Μαρία Αποστολακέα, Νίκος Κοσώνας, Θεοδόσης Φυλαχτός, Αυγουστίνος Κούμουλος, Αγησίλαος Μικελάτος, Δανάη Τάγαρη, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Πολύδωρος Βογιατζής, Γιάννης Σύριος, Πουλοπούλου Άλκηστις, Γεωργία Μεσαρίτη, Ξένια Αλεξίου, Ανανίας Μητσιόπουλος, Φανή Καταβέλη. Στον ρόλο της Σόνιας, η Νόνη Ιωαννίδου.

«Ο Δικαστής» θα κάνει πρεμιέρα αρχικά στον ΑΝΤ1+ και στη συνέχεια θα βγει στον «ελεύθερο» αέρα του ΑΝΤ1, ενώ η σειρά θα ολοκληρωθεί σε 70 επεισόδια.

ΕΡΤ - Η Μεγάλη Χίμαιρα

Το λογοτεχνικό αριστούργημα του Μ. Καραγάτση μεταφέρεται στη μικρή οθόνη με διεθνή προοπτική μέσα από μία φιλόδοξη μίνι σειρά έξι επεισοδίων, σε σενάριο Παναγιώτη Ιωσηφέλη και με τη σκηνοθετική υπογραφή του Βαρδή Μαρινάκη.

Πρόκειται για την πιο δαπανηρή και πολυαναμενόμενη παραγωγή στην ιστορία της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης με συνολικό προϋπολογισμό που φτάνει τα 6 εκατομμύρια ευρώ (περίπου 1 εκατ. ανά επεισόδιο) κι αποτελεί μία διεθνή συμπαραγωγή της ΕΡΤ, της Foss Productions, της (γερμανικής) Beta Films που έχει αναλάβει και τη διεθνή διανομή και της (ιταλικής) MomPracem Film, ενώ παράλληλα η Boo Productions και άλλοι σημαντικοί τηλεοπτικοί επενδυτές συμμετέχουν στην παραγωγή.

Στο επίκεντρο της ιστορίας που διαδραματίζεται το 1930 συναντάμε μία «ξένη» γυναίκα, τη Μαρίνα, που έρχεται στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου οδηγημένη από τον έρωτά της, συνθέτοντας ένα τολμηρό και σκοτεινό μελόδραμα, που αγγίζει θέματα που παραμένουν επίκαιρα και στη σύγχρονη εποχή και καθιστώντας την ιστορία διαχρονική και οικουμενική. Η πρωταγωνίστρια φλέγεται από το πάθος της και κυνηγά με μανία την ευτυχία της, οδηγώντας σταδιακά σε καταστροφή την ίδια και τους ανθρώπους που την περιβάλλουν. Πρόκειται για ένα έργο επικό, γεμάτο μεγάλα γεγονότα, ισχυρές συγκρούσεις και έντονα συναισθήματα, αλλά παράλληλα βαθιά εσωτερικό, που έχει την τόλμη να αναδείξει όλον τον πολύπλοκο ψυχισμό της ηρωίδας του: μίας γυναίκας που διεκδικεί την επιθυμία της, σε μια εποχή που αυτό δεν ήταν κοινωνικά αποδεκτό.

Στη μίνι σειρά 6 επεισοδίων πρωταγωνιστούν, οι: Fotini Peluso, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Δημήτρης Κίτσος, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Γιάννος Περλέγκας, Καίτη Μανωλιδάκη, Δημήτρης Τάρλοου κ.ά.

Στιγμιότυπο από τη «Μεγάλη Χίμαιρα» / photo credits Dimitris Pogiantzis

MEGA - Οι Αθώοι

Η σειρά εποχής βασίζεται στο εμβληματικό πεζογράφημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη «Κατάδικος» κι αποτελεί την πιο φιλόδοξη παραγωγή του Mega για τη σεζόν 2025–2026, με τη σκηνοθετική υπογραφή του Νίκου Κουτελιδάκη και σενάριο-μεταφορά από την Ελένη Ζιώγα, ενώ την εκτέλεση παραγωγής έχει αναλάβει η Foss Productions.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες ιστορίες αγάπης που γράφτηκαν ποτέ και μέσα από τα 16 επεισόδια θα ταξιδέψει τους τηλεθεατές στην Κέρκυρα και την Ήπειρο των αρχών του 20ού αιώνα. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται μία ατιμασμένη γυναίκα που αναζητά καταφύγιο στην Κέρκυρα, προκειμένου να αναθρέψει τον γιο της, Γιάννο. Εκείνος, ευφυής και διεισδυτικός, μεγαλώνει στιγματισμένος, καθώς οι συγχωριανοί του τον αντιμετωπίζουν με καταφρόνια και καχυποψία ως «νόθο» και «ξένο». Στην καρδιά του γεννιέται το πιο αγνό συναίσθημα για ένα κορίτσι διαφορετικό από τα υπόλοιπα της εποχής του: τη Μαργαρίτα. Η ικανότητά της στα γράμματα, η εξυπνάδα και η ομορφιά της, τη γεμίζουν με υπερηφάνεια, αλλά και με μια βαθιά ανάγκη για ανεξαρτησία. Τον περίτεχνο ηθογραφικό καμβά του Θεοτόκη συμπληρώνει ο Πέτρος– όμορφος και γοητευτικός, με έντονη ροπή προς τα πάθη, κυρίως προς τον παράφορο έρωτά του για τη Μαργαρίτα.

Ένας γάμος από προξενιό οδηγεί στη φυγή τον Γιάννο και πλημμυρίζει τον Πέτρο με οργή και ζήλια. Όταν όλα μοιάζουν χαμένα, όταν η αγάπη γίνεται βάρος και η ελπίδα σκιά, μόνο η αλήθεια της καρδιάς μπορεί να δείξει τον δρόμο προς την εξιλέωση. Θα υπάρξει, άραγε, λύτρωση για τους «αθώους»;

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους της σειράς, οι: Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Κώστας Νικούλι, Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου, στο ρόλο του ερημίτη ο Χρήστος Καλαβρούζος κ.α.

Το πρωταγωνιστικό καστ της σειράς «Οι Αθώοι» που έρχεται στο MEGA

STAR - Τα Φαντάσματα 

Η επιτυχημένη βρετανική κωμική σειρά παραγωγής BBC «Ghosts», η οποία έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία, αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς ως μια από τις πιο εξαιρετικές κωμωδίες των τελευταίων ετών και έχει διασκευαστεί σε πολλές χώρες, έρχεται στην Ελλάδα. Τη συγγραφή, απόδοση και διασκευή των 10 επεισοδίων υπογράφει ο Λευτέρης Παπαπέτρου (γνωστός από τις σειρές «Εγκλήματα», «Είσαι το ταίρι μου», «Κάτω Παρτάλι»), ο οποίος αποδεδειγμένα γνωρίζει τα μυστικά της «μαύρης κωμωδίας» και δικαιολογημένα εκτιμάται ότι η ελληνική εκδοχή θα δώσει το δικό της χρώμα στο παγκόσμιο φαινόμενο της σειράς.

Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει η Αμαλία Γιαννίκου και η παραγωγή είναι της Tanweer Productions με την ιστορία να προσφέρει μια ανατρεπτική και χιουμοριστική προσέγγιση των φαντασμάτων που στοιχειώνουν ένα αρχοντικό, κερδίζοντας το ενδιαφέρον των τηλεθεατών και προσφέροντας στιγμές γέλιου και ανατροπής.

Οι πρωταγωνιστές της σειράς «Τα Φαντάσματα»
Οι πρωταγωνιστές της σειράς «Τα Φαντάσματα»

Πρωταγωνιστές ένα νεαρό ζευγάρι, ο Χάρης κι η Μαρίνα, που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Όταν η Μαρίνα ενημερώνεται ότι μία μακρινή της θεία, την ύπαρξη της οποίας αγνοούσε, έφυγε από τη ζωή και της κληροδότησε ένα παλιό αρχοντικό στην Κηφισιά, βλέπει μία λύση στα προβλήματά τους να αχνοφαίνεται. Μαζί με τον Χάρη μετακομίζουν στο αρχοντικό, αλλά σύντομα θα διαπιστώσουν ότι... δεν είναι μόνοι σε αυτό. Για την ακρίβεια, το αρχοντικό είναι στοιχειωμένο, και κατοικείται από εννέα θεότρελα φαντάσματα, από κάθε εποχή και στροφή της ιστορίας, αρχαίας και σύγχρονης, τα οποία ενοικούν σε αυτό διά μέσου των αιώνων, ενώ και το υπόγειό του περιλαμβάνει εκπλήξεις... Η άφιξη των απρόσκλητων επισκεπτών δεν θα αρέσει καθόλου στους μόνιμους ενοίκους της έπαυλης, οι οποίοι θα βαλθούν να τους ξεφορτωθούν με κάθε τρόπο!

Τα πράγματα, ωστόσο, θα περιπλακούν απροσδόκητα όταν η Μαρίνα, μετά από ένα χτύπημα στο κεφάλι, θα διαπιστώσει ότι... μπορεί να δει, να ακούσει, ακόμη και να συνομιλήσει με τα φαντάσματα του σπιτιού! Ένα σουρεαλιστικό γαϊτανάκι παρεξηγήσεων, συμπτώσεων και ξεκαρδιστικών καταστάσεων θα ξεδιπλωθεί, καθώς θα προσπαθήσει να πείσει τον Χάρη για την ύπαρξη των... ιδιαίτερων συγκατοίκων τους, αλλά και να ανταποκριθούν μαζί στη μεγαλύτερη πρόκληση: πώς θα τα βγάλουν πέρα με… Τα Φαντάσματα;

Στους κεντρικούς ρόλους ο Ορφέας Αυγουστίδης και η Έλλη Τρίγγου, που θα τους ακολουθούν ξεκαρδιστικά και ζαβολιάρικα φαντάσματα, που υποδύονται οι: Ναταλία Τσαλίκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Θοδωρής Σκυφτούλης, Άρης Τρουπάκης, Χάρης Φλέουρας, Άλκης Μπακογιάννης, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Νίκος Γιαλελής και Στέλιος Ιακωβίδης.

Η φετινή τηλεοπτική σεζόν υπόσχεται να μας καθηλώσει: από τα γέλια και τις ανατροπές της «Ghosts», μέχρι τα μυστικά του «Σπιτιού δίπλα στο ποτάμι», τις δικαστικές περιπέτειες του «Δικαστή», τη δραματική ένταση των «Αθώων» και την κινηματογραφική μεγαλοπρέπεια της «Μεγάλης Χίμαιρας». Κάθε σειρά φέρνει τη δική της μοναδική εμπειρία, και οι τηλεθεατές μπορούν να περιμένουν γέλιο, συγκίνηση, σασπένς και στιγμές που θα συζητηθούν.

Οι επιλογές που παρουσιάστηκαν δεν αποτελούν προβλέψεις με βεβαιότητα, αλλά μια προσωπική εκτίμηση για το ποια projects φαίνονται να διαθέτουν… από τα αποδυτήρια τις πιο ισχυρές βάσεις… πριν καν κάνουν πρεμιέρα. Το σίγουρο είναι ότι η ελληνική μυθοπλασία βρίσκεται σε περίοδο άνθησης, με κανάλια και δημιουργούς να επενδύουν σε ιδέες και σενάρια που μπορούν να κερδίσουν το κοινό. Το ποια από αυτές τις σειρές θα καταφέρει να ξεχωρίσει πραγματικά, θα φανεί στην πορεία της σεζόν· μέχρι τότε, το μόνο που μένει είναι να περιμένουμε τις πρώτες προβολές και να απολαύσουμε την εξέλιξη μιας σεζόν που τουλάχιστον στον τομέα της μυθοπλασίας δείχνει να έχει όλα τα συστατικά για να μας κρατήσει μπροστά στην οθόνη. Και εύχομαι στον απολογισμό της σεζόν εκτός από τις προαναφερθείσες να έχουν κερδίσει τους τηλεθεατές και πολλές ακόμα από τις υπόλοιπες παραγωγές μυθοπλασίας.

Καλή μας θέαση… καλή τηλεοπτική σεζόν…!

