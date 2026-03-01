Porto Leone – επόμενα επεισόδια: Η Αλεξάνδρα προσπαθεί να κρύψει από τον Αντρέα την αλήθεια για την κατάσταση της υγείας του

Συγκλονίζουν οι εξελίξεις στη δραματική σειρά του ALPHA, με τίτλο «Porto Leone». Τι θα δούμε στα επεισόδια που θα προβληθούν τη Δευτέρα 02 και την Τρίτη 03 Μαρτίου, στις 22:30.

Porto Leone – Δευτέρα 02 Μαρτίου

Επεισόδιο 36ο: Η εκδικητική συμπεριφορά του Βούλγαρη απλώνεται σα μαύρο σύννεφο και η Γαλήνη πρέπει πλέον να τον αντιμετωπίσει. Η σχέση του Γιάμαρη με τον Καπετανάκο βρίσκεται στην κόψη, την ώρα που Στελάρας και Καστίλιας με τις κινήσεις τους, φέρνουν τον αστυνόμο προ τετελεσμένου. Η Βούλα παλεύει να αντέξει μια ζωή που δεν θέλει και αγωνίζεται να κρατηθεί στην άκρη της ελπίδας, την ίδια στιγμή που ο Χρόνης καταφθάνει στο Πόρτο Λεόνε. Η Αλεξάνδρα προσπαθεί να κρύψει την αλήθεια από τον Αντρέα για την κατάσταση της υγείας του, ενώ ο Καπετανάκος ζητάει από την Ρίτα να µάθει περισσότερα για την κόρη της. Οι προσπάθειες της Λένας να καταλάβει που βρίσκεται το παιδί της συνεχίζονται, όμως την περιμένει μια απρόσμενη συνάντηση. Ο Βούλγαρης παρακολουθεί την Γαλήνη που έχει πάει στο σπίτι του Γιάμαρη και ο θυμός του πια δεν κρύβεται.

Porto Leone – Tρίτη 03 Μαρτίου

Επεισόδιο 37ο: Ο Αντρέας ετοιμάζεται για την ιατρική επέμβαση που θα κρίνει το μέλλον του, ενώ ο Ορέστης αποφασίζει να κάνει πρόταση γάµου στην Βούλα. Ο Καπετανάκος επιμένει να μάθει περισσότερα από τη Ρίτα για την μικρή Ηλιάνα, ενώ φαίνεται πως, μετά από καιρό, ζεσταίνεται ξανά η καρδιά του. Η Κοραλία βρίσκει τρόπο να βοηθήσει την Βίκυ και η Λουίζα απογοητεύεται ξανά από την προδιαγεγραμμένη ζωή της. Οι λάθος αποφάσεις του Βούλγαρη στην εταιρεία τον φέρνουν σε αντιπαράθεση µε τον Ορέστη και τη Γαλήνη, ενώ ο Γιάμαρης συναντά ξαφνικά την Άντζελα.

