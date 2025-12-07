Porto Leone – επόμενα επεισόδια: Ο Γιάμαρης αποκαλύπτει στην Γαλήνη ότι η Αγγελική είχε σχέση µε τον Στράτο

Συγκλονίζουν οι εξελίξεις στη δραματική σειρά του ALPHA, με τίτλο «Porto Leone». Τι θα δούμε στα επεισόδια που θα προβληθούν τη Δευτέρα 08 και την Τρίτη 09 Δεκεμβρίου, στις 22:30.
Porto Leone: Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου
Επεισόδιο 22ο: Ο Γιάμαρης αποκαλύπτει στην Γαλήνη ότι η Αγγελική είχε σχέση µε τον Στράτο κι εκείνη μεταφέρει την πληροφορία εκεί που θεωρεί απαραίτητο, ενώ παράλληλα οι επαφές Γαλήνης και Αγγελικής γεμίζουν υπονοούμενα. Η Αλεξάνδρα απολαμβάνει το γεγονός ότι ο Αντρέας θα παίξει με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη και συγχρόνως συνειδητοποιεί ποια είναι η γυναίκα που έχει κλέψει την καρδιά του, ενώ ο Στελάρας δεν ξέρει πώς να αντιδράσει μπροστά στην ψυχολογική πίεση που δέχεται από το αφεντικό του, που του ζητάει συγκεκριμένες απαντήσεις προκειμένου να αποδείξει την αφοσίωσή του. Ο Γιάμαρης πηγαίνει µε την Καίτη στο σηµείο που βρέθηκε νεκρός ο Ζήσης και βρίσκει ένα στοιχείο που αλλάζει το αφήγηµα της αστυνοµίας, ενώ η Βούλα τα χάνει όταν βλέπει τον Ορέστη να µπαίνει στην αυλή του σπιτιού της.
Porto Leone: Τρίτη 09 Δεκεμβρίου
Επεισόδιο 23ο: Η Γαλήνη ταραγµένη από τον θάνατο του Ζήση, αναρωτιέται αν έκανε καλά που απέκρυψε από τον Γιάµαρη το ραντεβού τους στα ναυπηγεία, ενόσω ο Γρηγόρης, προσπαθώντας να παραµείνει ψύχραιµος, ετοιµάζει στην Αγγελική µια πρόταση που κανείς δεν περιµένει. Η Βούλα συναντιέται πρόσωπο µε πρόσωπο µε τον Ορέστη και µε την παρότρυνση της Λένας καλείται να του δώσει εξηγήσεις. Την ίδια στιγμή, όσο ο Καπετανάκος προσπαθεί για ακόµη µια φορά να µάθει από την Καίτη την αλήθεια για τις δοσοληψίες της µε τη γυναίκα του και τον Στελάρα, η Αλεξάνδρα βρίσκεται αιχµάλωτη µαζί µε τον Στελάρα από τους άντρες του Ρόζου.
Η Αγγελική µαθαίνει τις υποψίες της Γαλήνης για τη σχέση της µε τον Στράτο και ψάχνει τρόπους για να κρύψει την ταραχή της, ενώ, παράλληλα, εξομολογείται στη Βούλα μισές αλήθειες σχετικά µε την δουλειά που έχει αναλάβει και το σχέδιο της Αλεξάνδρας. Ο Καστίλιας χάνει τη φωτογραφική µηχανή µε την οποία έχει απαθανατίσει τη συνάντηση της Γαλήνης και του Γρηγόρη µε τον Ζήση, ενώ ο Γιάµαρης έχει ήδη ζητήσει να του εµφανίσουν το φιλµ.
Συντελεστές
Σενάριο: Γιώργος Κρητικός
Σκηνοθεσία: Γιώργος Κορδέλλας, Βασίλης Τσελεμέγκος, Μάριος Καραμάνης
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Κώστας Τριανταφύλλου, Μπάμπης Αρσενάκος
Ηχοληψία: Χρήστος Παπαδόπουλος, Κώστας Κολοκάθης
Σκηνογράφος: Σπύρος Λάσκαρης
Ενδυματολόγος: Κική Μήλιου
Μοντάζ: Γιάννης Τσιτσόπουλος, Μανόλης Ζεάκης
Πρωτότυπη μουσική: Μάριος Στρόφαλης
Το τραγούδι των τίτλων «Ο καπνός απ’ το λιμάνι», σε στίχους Ειρήνης Τουμπάκη, ερμηνεύει η Μάρθα Φριντζήλα.
Οργάνωση Παραγωγής: Γιάννης Καραντάνης
Παραγωγοί: Πάνος Παπαχατζής, Κώστας Σάκκαρης
Παραγωγός: Αthens Productions A.E.
Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.Ε.
Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπισμπίκης (Σπύρος Γιάμαρης), Κλέλια Ρένεση (Γαλήνη Βούλγαρη), Μαρίνα Ασλάνογλου (Αλεξάνδρα Καπετανάκου), Αντώνης Καρυστινός (Κωνσταντίνος Βούλγαρης), Αλέκος Συσσοβίτης (Ηλίας Καπετανάκος), Μαριάννα Πολυχρονίδη (Ρίτα Ζαφείρη), Ιζαμπέλλα Φούλοπ (Άντζελα Δρόσου), Άρης Αντωνόπουλος (Στράτος Καπετανάκος), Βασίλης Μηλιώνης (Γρηγόρης Βούλγαρης), Σταύρος Σβήγκος (Χρόνης Θαλασσίτης), Κωνσταντίνα Τάκαλου (Φωφώ), Μαρία Καβουκίδου (Ξένη Φραγκούλη), Μαρθίλια Σβάρνα (Καίτη), Χριστίνα Μαθιουλάκη (Λένα Βούλγαρη), Δημήτρης Καπετανάκος (Στέλιος Σκαβάτσος), Ευφημία Καλογιάννη (Κοραλία), Δημήτρης Σέρφας (Αντρέας Καπετανάκος), Κυριάκος Σαλής (Ορέστης Βούλγαρης), Σμαράγδα Αδαμοπούλου (Βούλα Μαρκάκη), Γιάννα Ζιάννη (Ματίνα), Στέλλα Γκίκα (Ασημίνα), Γρηγορία Μεθενίτη (Ντόρα), Δημήτρης Παπανικολάου (Λάζαρος Φραγκούλης), Γιάννης Λεάκος (Νίκος Καστίλιας), Χριστίνα Στεφανίδη (Λουΐζα), Τριαντάφυλλος Δελής (Βούγγελας), Αργύρης Αποστόλου (Τάκης), Αγγελίνα Τερσενίδου (Γίτσα), Νεφέλη Παπαδερού (Βίκυ), Τάσος Καρλής (Ζήσης).
Στο ρόλο του καπετάν-Μανώλη, ο Μιχάλης Αεράκης.