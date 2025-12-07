Porto Leone – επόμενα επεισόδια: Ο Γιάμαρης αποκαλύπτει στην Γαλήνη ότι η Αγγελική είχε σχέση µε τον Στράτο

Συγκλονίζουν οι εξελίξεις στη δραματική σειρά του ALPHA, με τίτλο «Porto Leone». Τι θα δούμε στα επεισόδια που θα προβληθούν τη Δευτέρα 08 και την Τρίτη 09 Δεκεμβρίου, στις 22:30.

Porto Leone: Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου

Επεισόδιο 22ο: Ο Γιάμαρης αποκαλύπτει στην Γαλήνη ότι η Αγγελική είχε σχέση µε τον Στράτο κι εκείνη μεταφέρει την πληροφορία εκεί που θεωρεί απαραίτητο, ενώ παράλληλα οι επαφές Γαλήνης και Αγγελικής γεμίζουν υπονοούμενα. Η Αλεξάνδρα απολαμβάνει το γεγονός ότι ο Αντρέας θα παίξει με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη και συγχρόνως συνειδητοποιεί ποια είναι η γυναίκα που έχει κλέψει την καρδιά του, ενώ ο Στελάρας δεν ξέρει πώς να αντιδράσει μπροστά στην ψυχολογική πίεση που δέχεται από το αφεντικό του, που του ζητάει συγκεκριμένες απαντήσεις προκειμένου να αποδείξει την αφοσίωσή του. Ο Γιάμαρης πηγαίνει µε την Καίτη στο σηµείο που βρέθηκε νεκρός ο Ζήσης και βρίσκει ένα στοιχείο που αλλάζει το αφήγηµα της αστυνοµίας, ενώ η Βούλα τα χάνει όταν βλέπει τον Ορέστη να µπαίνει στην αυλή του σπιτιού της.

Porto Leone: Τρίτη 09 Δεκεμβρίου

Επεισόδιο 23ο: Η Γαλήνη ταραγµένη από τον θάνατο του Ζήση, αναρωτιέται αν έκανε καλά που απέκρυψε από τον Γιάµαρη το ραντεβού τους στα ναυπηγεία, ενόσω ο Γρηγόρης, προσπαθώντας να παραµείνει ψύχραιµος, ετοιµάζει στην Αγγελική µια πρόταση που κανείς δεν περιµένει. Η Βούλα συναντιέται πρόσωπο µε πρόσωπο µε τον Ορέστη και µε την παρότρυνση της Λένας καλείται να του δώσει εξηγήσεις. Την ίδια στιγμή, όσο ο Καπετανάκος προσπαθεί για ακόµη µια φορά να µάθει από την Καίτη την αλήθεια για τις δοσοληψίες της µε τη γυναίκα του και τον Στελάρα, η Αλεξάνδρα βρίσκεται αιχµάλωτη µαζί µε τον Στελάρα από τους άντρες του Ρόζου.

Η Αγγελική µαθαίνει τις υποψίες της Γαλήνης για τη σχέση της µε τον Στράτο και ψάχνει τρόπους για να κρύψει την ταραχή της, ενώ, παράλληλα, εξομολογείται στη Βούλα μισές αλήθειες σχετικά µε την δουλειά που έχει αναλάβει και το σχέδιο της Αλεξάνδρας. Ο Καστίλιας χάνει τη φωτογραφική µηχανή µε την οποία έχει απαθανατίσει τη συνάντηση της Γαλήνης και του Γρηγόρη µε τον Ζήση, ενώ ο Γιάµαρης έχει ήδη ζητήσει να του εµφανίσουν το φιλµ.

Συντελεστές