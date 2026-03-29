Porto Leone – επόμενα επεισόδια: Ο Χρόνης πέφτει στην παγίδα του Στελάρα

Συγκλονίζουν οι εξελίξεις στη δραματική σειρά του ALPHA, με τίτλο «Porto Leone». Τι θα δούμε στα επεισόδια που θα προβληθούν τη Δευτέρα 30 και την Τρίτη 31 Μαρτίου, στις 23:30.
Ο Χρόνης πέφτει στην παγίδα του Στελάρα, ο Βούλγαρης απασφαλίζει, η συντριβή της Βούλας βάζει σε κίνδυνο την υγεία της, ενώ η Ρίτα νιώθει ότι κινδυνεύει από την Άντζελα.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Porto Leone – Δευτέρα 30 Μαρτίου
Επεισόδιο 442ο: Ο Χρόνης πέφτει στην παγίδα του Στελάρα, ενώ ο Βούλγαρης αποφασίζει να κινηθεί νομικά εναντίον της Γαλήνης και του Ορέστη, έτσι ώστε να τους απομακρύνει από την εταιρεία. Η Λένα ζητάει µία χάρη από τον Αντρέα, που τον αναγκάζει να πάει στο καµπαρέ και η Καίτη συναντάει τον Καστίλια προκειμένου να υπογράψει την καταγγελία για τον Γιάµαρη. Η Βούλα επισκέπτεται αιφνιδιαστικά τον Ορέστη στην εταιρεία και η Άντζελα αποκαλύπτει στον Γιάμαρη τις παράνομες δουλειές που κάνει ο Καπετανάκος.
Porto Leone – Tρίτη 31 Μαρτίου
Επεισόδιο 45ο: O Καστίλιας προσφέρει, άθελά του, µια ανέλπιστη ευκαιρία στην Καίτη σε σχέση με τον Γιάµαρη. Η Κοραλία σταματά την επικίνδυνη κατρακύλα της Βίκυς. Οι νουθεσίες της Φωφώς δεν αρκούν για να αποτρέψουν τη συντριβή της Βούλας. Ο Χρόνης γίνεται η αφορμή για να προσγειωθεί η Λένα ξανά στην πραγματικότητα. Ο Βούλγαρης βυθίζεται όλο και περισσότερο στην παράνοια, µα ο Ορέστης ακόμα δεν έχει καταλάβει τις πραγματικές διαθέσεις του πατέρα του. Ο Καπετανάκος ανησυχεί τη Ρίτα, αλλά η Άντζελα είναι εκείνη που θα την κάνει να νιώσει πραγματικό κίνδυνο.
Συντελεστές
Σενάριο: Γιώργος Κρητικός
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Σκηνοθεσία: Γιώργος Κορδέλλας, Βασίλης Τσελεμέγκος, Μάριος Καραμάνης
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Κώστας Τριανταφύλλου, Μπάμπης Αρσενάκος
Ηχοληψία: Χρήστος Παπαδόπουλος, Κώστας Κολοκάθης
Σκηνογράφος: Σπύρος Λάσκαρης
Ενδυματολόγος: Κική Μήλιου
Μοντάζ: Γιάννης Τσιτσόπουλος, Μανόλης Ζεάκης
Πρωτότυπη μουσική: Μάριος Στρόφαλης
Το τραγούδι των τίτλων «Ο καπνός απ’ το λιμάνι», σε στίχους Ειρήνης Τουμπάκη, ερμηνεύει η Μάρθα Φριντζήλα.
Οργάνωση Παραγωγής: Γιάννης Καραντάνης
Παραγωγοί: Πάνος Παπαχατζής, Κώστας Σάκκαρης
Παραγωγός: Αthens Productions A.E.
Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.Ε.
Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπισμπίκης (Σπύρος Γιάμαρης), Κλέλια Ρένεση (Γαλήνη Βούλγαρη), Μαρίνα Ασλάνογλου (Αλεξάνδρα Καπετανάκου), Αντώνης Καρυστινός (Κωνσταντίνος Βούλγαρης), Αλέκος Συσσοβίτης (Ηλίας Καπετανάκος), Μαριάννα Πολυχρονίδη (Ρίτα Ζαφείρη), Ιζαμπέλλα Φούλοπ (Άντζελα Δρόσου), Άρης Αντωνόπουλος (Στράτος Καπετανάκος), Βασίλης Μηλιώνης (Γρηγόρης Βούλγαρης), Σταύρος Σβήγκος (Χρόνης Θαλασσίτης), Κωνσταντίνα Τάκαλου (Φωφώ), Μαρία Καβουκίδου (Ξένη Φραγκούλη), Μαρθίλια Σβάρνα (Καίτη), Χριστίνα Μαθιουλάκη (Λένα Βούλγαρη), Δημήτρης Καπετανάκος (Στέλιος Σκαβάτσος), Ευφημία Καλογιάννη (Κοραλία), Δημήτρης Σέρφας (Αντρέας Καπετανάκος), Κυριάκος Σαλής (Ορέστης Βούλγαρης), Σμαράγδα Αδαμοπούλου (Βούλα Μαρκάκη), Γιάννα Ζιάννη (Ματίνα), Στέλλα Γκίκα (Ασημίνα), Γρηγορία Μεθενίτη (Ντόρα), Δημήτρης Παπανικολάου (Λάζαρος Φραγκούλης), Γιάννης Λεάκος (Νίκος Καστίλιας), Χριστίνα Στεφανίδη (Λουΐζα), Τριαντάφυλλος Δελής (Βούγγελας), Αργύρης Αποστόλου (Τάκης), Αγγελίνα Τερσενίδου (Γίτσα), Νεφέλη Παπαδερού (Βίκυ), Τάσος Καρλής (Ζήσης).
Στο ρόλο του καπετάν-Μανώλη, ο Μιχάλης Αεράκης.