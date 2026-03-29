Porto Leone – επόμενα επεισόδια: Ο Χρόνης πέφτει στην παγίδα του Στελάρα

Συγκλονίζουν οι εξελίξεις στη δραματική σειρά του ALPHA, με τίτλο «Porto Leone». Τι θα δούμε στα επεισόδια που θα προβληθούν τη Δευτέρα 30 και την Τρίτη 31 Μαρτίου, στις 23:30.

Ο Χρόνης πέφτει στην παγίδα του Στελάρα, ο Βούλγαρης απασφαλίζει, η συντριβή της Βούλας βάζει σε κίνδυνο την υγεία της, ενώ η Ρίτα νιώθει ότι κινδυνεύει από την Άντζελα.

Porto Leone – Δευτέρα 30 Μαρτίου

Επεισόδιο 442ο: Ο Χρόνης πέφτει στην παγίδα του Στελάρα, ενώ ο Βούλγαρης αποφασίζει να κινηθεί νομικά εναντίον της Γαλήνης και του Ορέστη, έτσι ώστε να τους απομακρύνει από την εταιρεία. Η Λένα ζητάει µία χάρη από τον Αντρέα, που τον αναγκάζει να πάει στο καµπαρέ και η Καίτη συναντάει τον Καστίλια προκειμένου να υπογράψει την καταγγελία για τον Γιάµαρη. Η Βούλα επισκέπτεται αιφνιδιαστικά τον Ορέστη στην εταιρεία και η Άντζελα αποκαλύπτει στον Γιάμαρη τις παράνομες δουλειές που κάνει ο Καπετανάκος.

Porto Leone – Tρίτη 31 Μαρτίου

Επεισόδιο 45ο: O Καστίλιας προσφέρει, άθελά του, µια ανέλπιστη ευκαιρία στην Καίτη σε σχέση με τον Γιάµαρη. Η Κοραλία σταματά την επικίνδυνη κατρακύλα της Βίκυς. Οι νουθεσίες της Φωφώς δεν αρκούν για να αποτρέψουν τη συντριβή της Βούλας. Ο Χρόνης γίνεται η αφορμή για να προσγειωθεί η Λένα ξανά στην πραγματικότητα. Ο Βούλγαρης βυθίζεται όλο και περισσότερο στην παράνοια, µα ο Ορέστης ακόμα δεν έχει καταλάβει τις πραγματικές διαθέσεις του πατέρα του. Ο Καπετανάκος ανησυχεί τη Ρίτα, αλλά η Άντζελα είναι εκείνη που θα την κάνει να νιώσει πραγματικό κίνδυνο.

