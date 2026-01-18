Porto Leone – spoiler: Η Άντζελα μαθαίνει ότι ο Στράτος είχε αφήσει έγκυο τη Λένα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη δραματική σειρά εποχής του ALPHA, με τίτλο «Porto Leone», που υπόσχονται να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Σύμφωνα με το περιοδικό MyTV, στο «Porto Leone» που προβάλλεται στον ALPHA, η μέρα του γάμου της Άντζελας και του Γρηγόρη πλησιάζει. Οι δυο τους τρέχουν για τις προετοιμασίες. Παράλληλα, παρόλο που η Γαλήνη εξακολουθεί να μην εγκρίνει αυτή τη σχέση πόσο μάλλον αυτό τον γάμο, ο Βούλγαρης την πείθει να κάνει μια προσπάθεια να τα βρει με τη νύφη της ώστε ο νέος χρόνος να τους βρει όλους μαζί μονιασμένους.

Πράγματι, όπως θα δούμε, ο Γρηγόρης και η Άντζελα περνούν το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς στο πατρικό του με τη βραδιά να κυλάει ιδιαίτερα ευχάριστα. Η Άντζελα έρχεται κοντά με τη Λένα και τον Ορέστη, ενώ ο Γρηγόρης, χαρούμενος, καταναλώνει αρκετή ποσότητα αλκοόλ. Κάποια στιγμή το ζευγάρι φεύγει και επιστρέφει πίσω στο σπίτι του. Εκεί αρχίζουν να συζητούν με τον Γρηγόρη να έχει μια εξομολογητική διάθεση. Ανάμεσα σε άλλα της λέει πόσο πολύ του άλλαξε τη ζωή αλλά και την ανάγκη που έχει να την παντρευτεί εξαγνισμένος. Εκείνος σηκώνεται και αρχίζει να περπατάει νευρικά με την Άντζελα να αρχίζει να ανησυχεί για όσα θα ακολουθήσουν. Μετανιωμένος ψελλίζει πως όλα έγιναν κατά λάθος και η Άντζελα σοκάρεται. Όμως δεν τον διακόπτει.

Ο Γρηγόρης της εξηγεί πως εκείνο το βράδυ ζήτησε από τον Στράτο να αναλάβει τις ευθύνες του γιατί άφησε έγκυο την αδελφή του. Εκείνο το βράδυ μάλιστα της λέει πως η Λένα έφερε στον κόσμο το παιδί του. Ο Στράτος αντέδρασε έβγαλε το στιλέτο και όλα έγιναν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Της εξηγεί πως δεν ήθελε να του κάνει κακό, ενώ η Άντζελα δεν μπορεί να πιστέψει ότι ενώ ετοιμαζόταν να το σκάσει με τον Στράτο, εκείνος την είχε απατήσει και είχε αφήσει έγκυο τη Λένα. Προσπαθεί να διαχειριστεί τόσο αυτή την πληροφορία όσο και την ομολογία του Γρηγόρη. Εκείνος τρέμει να μην τον παρατήσει μετά από όσα της είπε, ενώ της τονίζει πως κανείς δεν ξέρει την αλήθεια. Η Άντζελα, με δάκρυα στα μάτια, του ζητά να φύγει μακριά από τους Καπετανάκους για να γλιτώσει.

Όμως ο Γρηγόρης της ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται να την αφήσει ποτέ μόνη. Το βράδυ αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο και για τους δύο. Για διαφορετικούς λόγους φυσικά. Όμως το επόμενο πρωί, η Άντζελα δεν κάνει πίσω σε αυτόν τον γάμο γεγονός που δίνει τεράστια χαρά στον Γρηγόρη.

Όμως κανείς από τους δυο δεν έχει υπολογίσει την Αλεξάνδρα. Εκείνη που είναι σίγουρη ότι η Άντζελα έχει ερωτευτεί τον φονιά του γιου της, σχεδιάζει την εκδίκηση της. Συγκεκριμένα, όπως θα δούμε, βρίσκει παλιές φωτογραφίες της Άντζελας και φροντίζει να φτιάξει αντίτυπα προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει για να την εκθέσει τη ημέρα του γάμου. Η μεγάλη μέρα φτάνει και πλήθος κόσμου καταφτάνει στο προαύλιο της εκκλησίας για τον πολυαναµενόµενο γάμο του Γρηγόρη και της Αγγελικής. Η Αλεξάνδρα, αντικαθιστώντας τη μητέρα της, τη συνοδεύει ως τον γαμπρό που πετάει από την χαρά του.

Παράλληλα ο Γιάµαρης, μαθαίνοντας για τις ανατυπώσεις των φωτογραφιών της Άντζελας από τον προφυλακιστέο Παναγάκο, πηγαίνει στο γάμο θέλοντας ν’ ανακαλύψει τι ετοιμάζουν ο Στελάρας µε την Αλεξάνδρα. Αμέσως μετά το τέλος του μυστηρίου, ο κόσμος μεταφέρεται αισίως στο γαμήλιο τραπέζι και η Αγγελική μαθαίνει ότι το πλάνο της Αλεξάνδρας θα εκτελεστεί ευθύς αμέσως.

Εκείνη βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, καθώς η ζωή της θα καταστραφεί. Γνωρίζοντας πως ο χρόνος δεν υπέρ της πάει να βρει γρήγορα την Αλεξάνδρα. Όμως όσο κι αν προσπαθεί να την μεταπείσει και να την κάνει να λυπηθεί τον Γρηγόρη, εκείνη αρνείται.