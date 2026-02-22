Porto Leone – spoiler: Η Άντζελα συλλαμβάνεται

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη δραματική σειρά εποχής του ALPHA, με τίτλο «Porto Leone», που υπόσχονται να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Σύμφωνα με το περιοδικό MyTV, στο «Porto Leone» που προβάλλεται στον ALPHA, στο επίκεντρο των εξελίξεων θα βρεθεί η Άντζελα, η οποία μετά από όλα όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα αισθάνεται χαμένη. Ο αγώνας που δίνει για να επιβιώσει και να ξεφύγει από τον Πειραιά και την οικογένεια Καπετανάκου είναι μεγάλος.

Μετά τον θάνατο του Γρηγόρη, έχει βρει έναν ανέλπιστο σύμμαχο στο πρόσωπο του Αντρέα, ο οποίος δρα κρυφά από την οικογένειά του και τη βοηθάει. Μάλιστα, για να την προστατεύσει, την κρύβει στο διαμέρισμα ενός φίλου του. Η Άντζελα σκοπεύει με τη βοήθειά του να το σκάσει για τη Θεσσαλονίκη, αλλά τα σχέδιά της ανατρέπονται για ακόμα μια φορά.

Ο Αντρέας, κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, δέχεται επίθεση από τον παίκτης της αντίπαλης ομάδας και μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Η Άντζελα αγνοεί το γεγονός αυτό, ενώ εκείνος είναι τρέμει στη σκέψη ότι λόγω του τραυματισμού του θα μείνει εκτός για τους επόμενους μήνες. Οι γιατροί δεν αποκαλύπτουν την αλήθεια για την κατάστασή του στον ίδιο, αλλά στους γονείς τους.

Έτσι, η Αλεξάνδρα προσπαθεί να κρύψει την πραγματικότητα από τον γιο της του οποίου η ψυχολογία είναι καταρρακωμένη. Την επόμενη μέρα, ο Αντρέας μαθαίνει πως θα πρέπει να υποβληθεί σε μια σοβαρή επέμβαση, η οποία θα κρίνει το μέλλον του στο ποδόσφαιρο. Η αγωνία έχει κατακλύσει τόσο τον ίδιο όσο και την Αλεξάνδρα με τον Ηλία.

Όμως υπάρχουν στιγμές που ο Αντρέας αγωνιά και για την Άντζελα, η οποία παραμένει κρυμμένη στο σπίτι και δεν έχει καταφέρει να επικοινωνήσει μαζί της για να της εξηγήσει τι έχει συμβεί.

Κι ενώ ο Αντρέας βρίσκεται στο χειρουργείο, τα πράγματα για την Άντζελα δεν εξελίσσονται καθόλου καλά. Ξαφνικά φτάνει στο σπίτι ο φίλος του νεαρού Καπετανάκου, ο οποίος δεν γνωρίζει κάτι για την κοπέλα, και πιστεύει πως πρόκειται για κλέφτρα.

Η Άντζελα βλέποντας τον τρομάζει και παρόλο που προσπαθεί να του εξηγήσει, εκείνος καλεί αμέσως την Αστυνομία. Τα επόμενα λεπτά οι Αρχές βρίσκονται στο σπίτι και τη συλλαμβάνουν.

Η Άντζελα αισθάνεται πως δεν έχει άλλες δυνάμεις για να αντιμετωπίσει τα εμπόδια και τα προβλήματα που παρουσιάζονται συνεχώς στη ζωή της…