Porto Leone – spoiler: Ξεσπά πόλεμος ανάμεσα σε Αλεξάνδρα και Γιάμαρη

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη δραματική σειρά εποχής του ALPHA, με τίτλο «Porto Leone», που υπόσχονται να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Σύμφωνα με το περιοδικό MyTV, στο «Porto Leone» που προβάλλεται στον ALPHA, στο επίκεντρο των εξελίξεων θα βρεθεί η Αλεξάνδρα, η οποία «κηρύσσει» τον πόλεμο στον Γιάμαρη. Το γεγονός ότι ο Καστίλιας και η Αλεξάνδρα κρύβονται πίσω από τις φωτογραφίες του Γιάμαρη με την Γαλήνη ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

Εκείνος έχει στόχο να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να προστατεύσει την αγαπημένη του, ενώ δεν μπορεί να ηρεμήσει αν δεν λογαριαστεί μαζί τους. Έτσι, αφού απειλεί τον Καστίλια να του παραδώσει τα αρνητικά, τον ρωτάει αν η Αλεξάνδρα έχει δει αυτές τις φωτογραφίες. Η ειρωνική συμπεριφορά αλλά και η άρνηση του Καστίλια να του απαντήσει, εξαγριώνουν ακόμα περισσότερο τον Γιάμαρη. Ο τελευταίος, κάποια στιγμή, χάνει τον έλεγχο και χτυπάει με μανία τον Καστίλια και στη συνέχεια πηγαίνει μαζί του στο σπίτι της οικογένειας Καπετανάκου.

Όταν η Ματίνα ανοίγει την πόρτα και τους βλέπει τρομάζει με τον Γιάμαρη να της λέει ειρωνικά πως έχει ένα συστημένο για την Αλεξάνδρα. Όταν η εκείνη έρχεται προς την πόρτα, ο Γιάμαρης σπρώχνει τον Καστίλια με αποτέλεσμα εκείνος να πέφτει μπροστά στα πόδια της. Εκείνη σαστίζει, ενώ ο αστυνόμος την πλησιάζει και την προειδοποιεί πως όσο έπαιξε εις βάρος του έπαιξε, από εδώ και πέρα οι δρόμοι τους χωρίζουν για πάντα. Ζητά μάλιστα να δει τον Ηλία, ενώ η Αλεξάνδρα είναι σοκαρισμένη από τη συμπεριφορά του Γιάμαρη. Ωστόσο, αποφασίζει να μην δείξει πως έχει ξαφνιαστεί και περνάει στην αντεπίθεση.

Αλεξάνδρα: «Σε πληρώνουμε για να κάνεις τα στραβά μάτια και επειδή σου πειράξαμε τη Γαλήνη τώρα τι έγινε;».

Ο άντρας της ξεκαθαρίζει πως με τη συμπεριφορά της ξεπέρασε κάθε όριο και απαιτεί να του δώσει τα αρνητικά από τις φωτογραφίες. Όπως και γίνεται. Εκείνη του τα δίνει και αρχίζει να τον ειρωνεύεται λέγοντας του πως όταν κατάλαβε ότι τον τύλιξε η Γαλήνη έπρεπε να σκεφτεί κάτι να κάνει. Στη συνέχεια, αρχίζει να προσβάλει με διάφορους χαρακτηρισμούς την ερωμένη του και τότε ο Γιάμαρης βράζει από θυμό. Ξεκαθαρίζει στην Αλεξάνδρα πως δεν πρόκειται να κάνει ξανά τα στραβά μάτια και να το μεταφέρει αυτό στον άντρα της.

Εκείνη, τότε, τον ρωτάει αν είναι σίγουρος για το στρατόπεδο που επίλεξε ενώ τον προειδοποιεί πως πολύ σύντομα θα το μετανιώσει. Όμως ο Γιάμαρης δεν πτοείται από τα λόγια της. Ανάμεσα στον άντρα και τους Καπετανάκους πρόκειται να ξεσπάσει μεγάλος πόλεμος. Μάλιστα, εκείνη δεν μπορεί να πιστέψει τον τρόπο με τον οποίο της συμπεριφέρθηκε ο αστυνόμος με τον Στελάρα να προσπαθεί να την ηρεμήσει…