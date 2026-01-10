Porto Leone – spoiler: O Γρηγόρης και η Άντζελα παντρεύονται

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη δραματική σειρά εποχής του ALPHA, με τίτλο «Porto Leone», που υπόσχονται να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Σύμφωνα με το περιοδικό MyTV, στο «Porto Leone» που προβάλλεται στον ALPHA, ο Γρηγόρης το μόνο που θέλει είναι να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του με την Άντζελα και από τη στιγμή που μετακόμισε στο σπίτι της, κάνουν σχέδια για το μέλλον τους. Όμως σταδιακά κι εκείνη αρχίζει να νιώθει δυνατά συναισθήματα για τον σύντροφό της.

Δεν είναι ο κεραυνοβόλος έρωτας που ένιωσε με τον Στράτο, αλλά κάτι πιο ουσιαστικό. Κι αυτό γιατί ο Γρηγόρης της συμπεριφέρεται με σεβασμό, τη νοιάζεται και της δείχνει κάθε λεπτό πόσο σημαντική είναι για εκείνον. Οι μέρες περνούν και οι δυο τους ξεκινούν τις ετοιμασίες για τον επικείμενο γάμο τους. Εν τω μεταξύ η Γαλήνη δεν είναι καθόλου χαρούμενη με αυτή την εξέλιξη μιας και εξακολουθεί να πιστεύει πως ο γιος της κινδυνεύει και ότι η Άντζελα δεν είναι αυτό που δείχνει.

Όμως το πιο σημαντικό πρόβλημα για το ζευγάρι είναι η Αλεξάνδρα! Η τελευταία έχει καταλάβει πως η Άντζελα έχει ερωτευτεί τον φονιά του γιου της και δεν σκοπεύει να κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια. H μεγάλη μέρα για τον Γρηγόρη και την Άντζελα φτάνει. Εκείνη είναι πανέμορφη με το εντυπωσιακό νυφικό της και εκείνος γεμάτος αγωνία και ανυπομονησία. Εκείνος την περιμένει στα σκαλιά της εκκλησίας και όταν η Άντζελα φτάνει αισθάνεται πανευτυχής.

Το μυστήριο ολοκληρώνεται, όμως, η χαρά του ζευγαριού δεν αναμένεται να κρατήσει για πολύ. Κι για αυτό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, έχει φροντίσει η Αλεξάνδρα, η οποία τους κάνει το πιο σατανικό «δώρο» προκαλώντας σοκ αλλά και τρόμο στην Άντζελα…