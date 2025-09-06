Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Οι πρώτες καθηλωτικές σκηνές της νέας σειράς του Alpha

Δυνατές συγκρούσεις και έντονα πάθη, σκληρές αντιπαραθέσεις, σκηνές που κόβουν την ανάσα και αποκαλύψεις που φέρνουν ανατροπές έρχονται στη νέα δραματική σειρά εποχή του ALPHA, «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια».

Το κανάλι θέλησε να δώσει στους τηλεθεατές μία… πρώτη γεύση για όσα πρόκειται να συμβούν στην πλοκή της σειράς, δημοσιεύοντας κάποιες καθηλωτικές σκηνές, μέσω τριών teasers από τα πρώτα επεισόδια του «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια».

Η Τρούμπα ζει κι αναπνέει μέσα από καπνό, μουσικές, γέλια και σκιές. Εκεί όπου οι άντρες πιστεύουν πως κρατούν τα κλειδιά, οι γυναίκες γράφουν τη δική τους ιστορία με αίμα, έρωτα και εκδίκηση.

Εκεί όπου όλα φλέγονται. Εκεί όπου τίποτα δεν συγχωρείται.

Πειραιάς 1964-1965.

Το Porto Leone, το μεγαλύτερο καμπαρέ στην Τρούμπα, είναι το σημείο αναφοράς της νέας δραματικής σειράς του Alpha, «Porto Leone – Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια». Στον Πειραιά και στην Τρούμπα, εκεί έχουν τις ρίζες τους οι ήρωες της σειράς. Εκεί όπου συναντιούνται η μέρα με τη νύχτα και οι ζωές χάνονται στους καπνούς, αφήνονται στους ήχους της μουσικής, στην αγκαλιά της παρηγοριάς που φέρνει ένα χάδι. Άλλωστε, «η Τρούμπα είναι γένους θηλυκού»!

Δύο οικογένειες, του Ντίνου Βούλγαρη (Αντώνης Καρυστινός, Κλέλια Ρένεση) και του Ηλία Καπετανάκου (Αλέκος Συσσοβίτης, Μαρίνα Ασλάνογλου,) ξεκινούν έναν υπόγειο πόλεμο που κινδυνεύει να διαλύσει τους πάντες γύρω τους. Ο Ντ. Βούλγαρης, πλοιοκτήτης και καθαρός επιχειρηματίας, αποτρέπει τον γιο του, Γρηγόρη (Βασίλη Μηλιώνη), από το να κάνει παρέες με τον Στράτο (Άρης Αντωνόπουλος), γιο του Ηλ. Καπετανάκου, ιδιοκτήτη του πιο διάσημου καμπαρέ στην Τρούμπα, του «Porto Leone».

Μία απιστία, μία προδοσία κι ένα τραγικό γεγονός λειτουργούν σαν ντόμινο διαλύοντας τον ιστό των σχέσεων των 2 οικογενειών. Ανάμεσά τους, ο Σπύρος Γιάμαρης (Βασίλης Μπισμπίκης), ο αστυνόμος που δουλεύει χρόνια για τους Καπετανάκους, όμως θα τους προδώσει για προσωπικούς του λόγους….

Οι συντελεστές

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κορδέλας, Βασίλης Τσελεμέγκος

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Κώστας Τριανταφύλλου, Μπάμπης Αρσενάκος

Σκηνογράφος: Σπύρος Λάσκαρης

Ενδυματολόγος: Κική Μήλιου

Πρωτότυπη Μουσική: Μάριος Στρόφαλης

Τραγούδι τίτλων «Ο καπνός απ’ τον λιμάνι»: Ερμηνεία: Μάρθα Φριντζήλα Στίχοι: Ειρήνη Τουμπάκη.

Πρωταγωνιστούν οι: Κλέλια Ρένεση, Μαρίνα Ασλάνογλου, Αλέκος Συσσοβίτης, Βασίλης Μπισμπίκης, Αντώνης Καρυστινός, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Ιζαμπέλλα Φούλοπ, Βασίλης Μηλιώνης, ¶ρης Αντωνόπουλος, Χριστίνα Μαθιουλάκη, Κυριάκος Σαλής, Δημήτρης Σέρφας, Σταύρος Σβήγγος, Μαρία Καβουκίδου, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Δημήτρης Καπετανάκος.

Στο ρόλο του καπετάν-Μανώλη ο Μιχάλης Αεράκης.

Συμμετέχουν οι: Κωνσταντίνα Τάκαλου, Ευφημία Καλογιάννη, Μαρθίλια Σβάρνα, Γρηγορία Μεθενίτη, Χριστίνα Στεφανίδη, Γιάννης Λεάκος, Στέλλα Γκίκα, Γιάννα Ζιάννη, Αγγελίνα Τερσενίδου, Αργύρης Αποστόλου, Τριαντάφυλλος Δελής, Δημήτρης Παπανικολάου, Νεφέλη Παπαδερού.