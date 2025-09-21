Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Όσα θα δούμε στα πρώτα επεισόδια

Η νέα δραματική σειρά του ALPHA, με τίτλο «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» κάνει πρεμιέρα την Τρίτη, στις 21:00, με ένα διπλό απολαυστικό επεισόδιο.

Το σίριαλ εποχής του ALPHA μεταφέρει τους τηλεθεατές στον Πειραιά της δεκαετίας του΄60, σε μια εποχή γεμάτη αντιθέσεις και πάθη. Εκεί υπάρχει το «Porto Leone», το πιο ξακουστό καμπαρέ της Τρούμπας, όπου διαδραματίζεται μέρος της ιστορίας.

Στον κόσμο της Τρούμπας, κυριαρχεί ελευθεριότητα, η σαγήνη, η έλλειψη ηθικών φραγμών, η ροπή προς έκλυτο βίο, οι ανεξέλεγκτες επιθυμίες. Στον άλλο, στην αστική τάξη, οι κανόνες ηθικής, ο συντηρητισμός, η καταπίεση, ο εξαναγκασμός. Μέσα από προσεκτικά σχεδιασμένα σκηνικά, κοστούμια και μουσική που αναπαριστούν πιστά την ατμόσφαιρα της δεκαετίας του ’60, η σειρά ανοίγει ένα παράθυρο στο παρελθόν και προσκαλεί το κοινό σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο και την Ιστορία, με όχημα δυνατές ιστορίες που κρύβουν σκοτεινά μυστικά και πάθη.

Το καμπαρέ «Porto Leone» θα το δούμε σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια στη νέα μεγάλη δραματική σειρά, «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», που έχει ήδη τεράστια αναμονή κοινού.

Το εντυπωσιακό σκηνικό, όπου αναπαριστά αριστοτεχνικά και με μοναδική ακρίβεια την περιοχή της Τρούμπας – τα στενά δρομάκια με τα σινεμά πορνό, τα ξενοδοχεία μιας νύκτας, τα λαϊκά πάλκα, τα καμπαρέ με τις νέον επιγραφές, τα περίπτερα και τα αυτοκίνητα εποχής- μας «μεταφέρει» στην καρδιά της μυθικής περιοχής των 60’s και στη λάμψη της. Εικόνες μιας ολόκληρης εποχής ζωντανεύουν με κάθε λεπτομέρεια, σε στο μοναδικό αυτό καμπαρέ που αναβιώνει την ατμόσφαιρα της διάσημης αυτής γειτονιάς, η οποία έχει αποτελέσει έμπνευση για πολύ αγαπημένες ταινίες και τραγούδια.

Τα πρώτα επεισόδια

Επεισόδιο 1ο: Για τις οικογένειες του Συριανού Βούλγαρη και του Μανιάτη Καπετανάκου, η Μεγαλοβδοµάδα του 1964 ξεκινάει όπως κάθε άλλη χρονιά. Με την θρησκευτική ευλάβεια των Παθών και την αναµονή της Ανάστασης. Μόνο που η Ανάσταση δεν θα έρθει. Οι δυο γιοι τους και κολλητοί φίλοι, Γρηγόρης Βούλγαρης και Στράτος Καπετανάκος, γίνονται εχθροί, όταν ο πρώτος µαθαίνει ότι ο δεύτερος έχει αφήσει έγκυο την αδελφή του, Λένα. Ο Γρηγόρης τον αντιµετωπίζει κατά πρόσωπο, ο Στράτος στην αρχή το αρνείται και στο τέλος προκλητικά το παραδέχεται, αν και η Λένα ποτέ δεν αποκαλύπτει το όνοµά του.

Ο Στράτος, τρελά ερωτευμένος µε την Άντζελα, πόρνη πολυτελείας στο κύκλωμα του πατέρα του Ηλία Καπετανάκου, ετοιμάζεται να κλέψει μέρος των εισπράξεων και να φύγει για Αμερική. Την ίδια στιγμή, ο Βούλγαρης έχει κανονίσει να δώσει το νόθο παιδί της κόρης του, στην Ξένη, αδελφή της γυναίκας του Γαλήνης. Παράλληλα, δύο από τα «κορίτσια» του καμπαρέ Porto Leone, ιδιοκτησίας του Ηλία Καπετανάκου, βρίσκονται σε διαμάχη για την καρδιά του Στράτου, µε αποτέλεσμα η µία να ρίξει βιτριόλι στην άλλη. Το βράδυ της Ανάστασης η Λένα γεννάει πρόωρα, ενώ µία ακόμα αντιπαράθεση ανάμεσα στον Γρηγόρη και τον Στράτο, έχει τραγική κατάληξη.

Επεισόδιο 2ο: Η Αλεξάνδρα ακολουθεί έντροµη τον γιο της στο νοσοκοµείο, ενώ ο Γιάμαρης δίνει τον λόγο του στον Καπετανάκο, ότι θα βρει τον υπαίτιο µέχρι την επόμενη µέρα. Η Γαλήνη προσπαθεί να διαφυλάξει τη Λένα από το να δεθεί µε το νεογέννητο βρέφος αφού είναι δρομολογημένο να φύγει στη Σύρο. Τα νέα του Στράτου φτάνουν και στην Άντζελα, γκρεμίζοντας την κόσμο της. Η Αλεξάνδρα φεύγει από το νοσοκομείο σαν χαμένη, ενώ η Γαλήνη παρατηρεί κάποιες αλλαγές στη συμπεριφορά του Γρηγόρη που την παραξενεύουν. Την ίδια ώρα ο Γιάμαρης ψάχνει τον Γρηγόρη, προκειμένου να του κάνει κάποιες ερωτήσεις.

Περίληψη

Δραματική σειρά εποχής, που εξελίσσεται στην Τρούμπα από το 1964 έως το 1965.

Δύο οικογένειες, του Βούλγαρη (Κλέλια Ρένεση, Αντώνης Καρυστινός) και του Καπετανάκου (Μαρίνα Ασλάνογλου, Αλέκος Συσσοβίτης), ξεκινούν έναν υπόγειο πόλεμο που κινδυνεύει να διαλύσει τους πάντες γύρω τους. Ο Βούλγαρης (Αντώνης Καρυστινός), πλοιοκτήτης και καθαρός επιχειρηματίας, αποτρέπει τον γιο του, Γρηγόρη (Βασίλης Μηλιώνης), από το να κάνει παρέες με τον γιο του Καπετανάκου (Αλέκος Συσσοβίτης), ιδιοκτήτη του πιο διάσημου καμπαρέ στην Τρούμπα, «Porto Leone».

Μία απιστία, μία προδοσία κι ένα τραγικό γεγονός λειτουργούν σαν ντόμινο διαλύοντας τον ιστό των σχέσεων των δύο οικογενειών. Ανάμεσά τους, ο Σπύρος Γιάμαρης, ο αστυνόμος που δουλεύει χρόνια για τους Καπετανάκους, όμως θα τους προδώσει για να προσωπικούς του λόγους….

Συντελεστές

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κορδέλλας, Βασίλης Τσελεμέγκος, Μάριος Καραμάνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Κώστας Τριανταφύλλου, Μπάμπης Αρσενάκος

Ηχοληψία: Χρήστος Παπαδόπουλος, Κώστας Κολοκάθης

Σκηνογράφος: Σπύρος Λάσκαρης

Ενδυματολόγος: Κική Μήλιου

Μοντάζ: Γιάννης Τσιτσόπουλος, Μανόλης Ζεάκης

Πρωτότυπη μουσική: Μάριος Στρόφαλης

Το τραγούδι των τίτλων «Ο καπνός απ’ το λιμάνι», σε στίχους Ειρήνης Τουμπάκη, ερμηνεύει η Μάρθα Φριντζήλα.

Οργάνωση Παραγωγής: Γιάννης Καραντάνης

Παραγωγοί: Πάνος Παπαχατζής, Κώστας Σάκκαρης

Παραγωγός: Αthens Productions A.E.

Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.Ε.

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπισμπίκης (Σπύρος Γιάμαρης), Κλέλια Ρένεση (Γαλήνη Βούλγαρη), Μαρίνα Ασλάνογλου (Αλεξάνδρα Καπετανάκου), Αντώνης Καρυστινός (Κωνσταντίνος Βούλγαρης), Αλέκος Συσσοβίτης (Ηλίας Καπετανάκος), Μαριάννα Πολυχρονίδη (Ρίτα Ζαφείρη), Ιζαμπέλλα Φούλοπ (Άντζελα Δρόσου), Άρης Αντωνόπουλος (Στράτος Καπετανάκος), Βασίλης Μηλιώνης (Γρηγόρης Βούλγαρης), Σταύρος Σβήγκος (Χρόνης Θαλασσίτης), Κωνσταντίνα Τάκαλου (Φωφώ), Μαρία Καβουκίδου (Ξένη Φραγκούλη), Μαρθίλια Σβάρνα (Καίτη), Χριστίνα Μαθιουλάκη (Λένα Βούλγαρη), Δημήτρης Καπετανάκος (Στέλιος Σκαβάτσος), Ευφημία Καλογιάννη (Κοραλία), Δημήτρης Σέρφας (Αντρέας Καπετανάκος), Κυριάκος Σαλής (Ορέστης Βούλγαρης), Σμαράγδα Αδαμοπούλου (Βούλα Μαρκάκη), Γιάννα Ζιάννη (Ματίνα), Στέλλα Γκίκα (Ασημίνα), Γρηγορία Μεθενίτη (Ντόρα), Δημήτρης Παπανικολάου (Λάζαρος Φραγκούλης), Γιάννης Λεάκος (Νίκος Καστίλιας), Χριστίνα Στεφανίδη (Λουΐζα), Τριαντάφυλλος Δελής (Βούγγελας), Αργύρης Αποστόλου (Τάκης), Αγγελίνα Τερσενίδου (Γίτσα), Νεφέλη Παπαδερού (Βίκυ), Τάσος Καρλής (Ζήσης).

Στο ρόλο του καπετάν-Μανώλη, ο Μιχάλης Αεράκης.