Απόστολος Γκλέτσος για το θέατρο: Είχα προτάσεις όλα αυτά τα χρόνια, αλλά είχα μπλέξει με την πολιτική

Για την επιστροφή του στο θέατρο μετά από 12 χρόνια απουσίας μίλησε ο Απόστολος Γκλέτσος τη Δευτέρα (20.4.2026) στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ.

Ο Απόστολος Γκλέτσος βρέθηκε στο «Στούντιο 4» τη Δευτέρα και συνομίλησε με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ο έμπειρος ηθοποιός επιστρέφει στο θεατρικό σανίδι μετά από 12 χρόνια και τονίζει πως «ξαναβαφτίζεται από την αρχή», ενώ δεν κρύβει την αγωνία του πώς θα τον υποδεχτεί το κοινό.

«Το έχω τόσο ανάγκη, ψυχολογική. Είχα προτάσεις όλα αυτά τα χρόνια, αλλά ήμουν μπλεγμένος αλλού. Με την πολιτική, δε γινόταν. Η τελευταία φορά που έκανα θέατρο μπορεί να ήταν πριν από 12 χρόνια. Τώρα ήθελα να γυρίσω στη δουλειά μου, στη δουλειά που αγαπώ, και είναι σαν να ξαναβαφτίζομαι από την αρχή», λέει.

Είναι ένας ωραίος θίασος, ένα ωραίο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου, «Λύκοι», στο Μικρό Παλλάς. Είναι ένα αστυνομικό θρίλερ, αλλά πάρα πολύ κωμωδία, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη. Νομίζω μου πάει η κωμωδία. Είναι του σκηνοθέτη η παράσταση, δεν είναι των ηθοποιών», είπε αρχικά.

«Το περιμένω κι εγώ να το δω, έχω αγωνία και ενθουσιασμό», κατέληξε ο Απόστολος Γκλέτσος.