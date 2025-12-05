Ρένος Ρώτας: Γράφτηκαν πράγματα για την προσωπική μου ζωή που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα

Στην προσωπική του ζωή, καθώς και σε πρόσφατο δημοσίευμα που τον ήθελε σε σχέση με… φίλη του αναφέρθηκε ο Ρένος Ρώτας στη νέα συνέντευξη που παραχώρησε στον Γιώργο Κρικοριάν και την κάμερα της εκπομπής «Ώρα για ψυχαγωγία» στο Open, την Παρασκευή (05.12.2025).

«Ήμουν καλός μαθητής, μέσα σε όλα, κοινωνικός», είπε ο Ρένος Ρώτας μιλώντας στο Open, αποκαλύπτοντας στη συνέχεια: «Έχω κάνει ψυχοθεραπεία, αλλά ανέκαθεν ήμουν ψύχραιμος. Πολλές φορές έχω πει όχι σε δουλειά. Συνήθως προκύπτει από το κείμενο το οποίο δεν σε αφορά, είτε με ανθρώπους που δεν θέλεις να συνεργαστείς».

«Έχω κάνει γυρίσματα για τη σειρά ”Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι”. Είναι δύσκολο να μπεις σε μια σειρά στη μέση, γιατί οι ηθοποιοί έχουν φτιάξει τον δικό του κώδικα επικοινωνίας», είπε αρχικά ο γνωστός ηθοποιός.

«Έχω ενοχληθεί με δημοσιεύματα για την προσωπική μου ζωή. Γράφτηκαν πράγματα που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. Το τελευταίο ήταν που έγραψαν ότι έχω σχέση με τη Φανή Γεωργακοπούλου, μας έβγαλαν το νέο ζευγάρι της showbiz, ενώ είμαστε 15 χρόνια φίλοι. Θα μπορούσε να μου έχει δημιουργήσει πρόβλημα στη σχέση μου», τόνισε, καταλήγοντας, ο Ρένος Ρώτας στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη στο μαγκαζίνο του Open.