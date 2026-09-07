Σία Κοσιώνη σε Νίκο Χατζηνικολάου: «Είναι πραγματικά τιμή μου που θα συνεργαστώ μαζί σου»

Η Σία Κοσιώνη άνοιξε τον νέο κύκλο της επαγγελματικής της ζωής και κάθισε για πρώτη φορά στο πλευρό του Νίκου Χατζηνικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Η πρεμιέρα του δελτίου έγινε το βράδυ της Δευτέρας (07.09.2026). Ο Νίκος Χατζηνικολάου καλωσόρισε με θερμό τρόπο τη Σία Κοσιώνη στο πλάι του, υπογραμμίζοντας ότι καθημερινά θα είναι εκεί για να σχολιάζει την επικαιρότητα.

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«Καλωσορίζω τώρα στον ΑΝΤ1 τη συνάδελφο Σία Κοσιώνη, μια εξαιρετική συνάδελφο που θα είναι καθημερινά μαζί μας για να σχολιάζει την επικαιρότητα. Καλωσόρισες, Σία», είπε αρχικά ο Νίκος Χατζηνικολάου.

«Ευχαριστώ πάρα πολύ», απάντησε με χαμόγελο η Σία Κοσιώνη.

«Σε υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά, με μεγάλη χαρά», πρόσθεσε ο δημοσιογράφος.

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«Εγώ έχω τεράστια χαρά που εντάσσομαι στην οικογένεια του ΑΝΤ1 και είναι πραγματικά τιμή μου που θα συνεργαστώ μαζί σου. Πιστεύω ότι θα συμβάλω και εγώ με τις δικές μου δυνάμεις στη δημιουργία ενός άρτιου προϊόντος ενημερωτικού, γιατί είναι και οι καιροί απαιτητικοί και πονηροί», δήλωσε στη συνέχεια η Σία Κοσιώνη.

«Να είσαι καλά, καλωσόρισες», απάντησε ο Νίκος Χατζηνικολάου και αμέσως μετά άρχισε να της κάνει ερωτήσεις που αφορούσαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τα όσα είπε στη ΔΕΘ, μπαίνοντας στη θεματολογία του δελτίου.