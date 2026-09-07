Ρεπορτάζ τώρα: Ο Νάσος Γουμενίδης αφιέρωσε την πρώτη του εκπομπή στην πεθερά του, Τζένη Ζαχαροπούλου, που έφυγε από τη ζωή

Ένα νέο «κεφάλαιο» στην επαγγελματική του πορεία στην τηλεόραση άνοιξε ο Νάσος Γουμενίδης, αναλαμβάνοντας τα ηνία μίας νέας εκπομπής στο Open. Στην πρεμιέρα ο δημοσιογράφος έκανε μία συγκινητική αναφορά στην πεθερά του, Τζένη Ζαχαροπούλου, που έφυγε από τη ζωή.

Το μεσημέρι της Δευτέρας (07.09.2026) η εκπομπή «Ρεπορτάζ τώρα» έκανε πρεμιέρα στο Open με οικοδεσπότη τον Νάσο Γουμενίδη. Ο δημοσιογράφος υποδέχτηκε τους τηλεθεατές και παράλληλα αναφέρθηκε και στον πρόσφατο θάνατο της πεθεράς του, αφιερώνοντάς της την πρώτη του εκπομπή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήρθατε! Καλώς σας ξαναβρίσκω στο σπίτι μου, εδώ στο Open. Επιστρέφω σε ένα ολοκαίνουργιο στούντιο με ένα εξαιρετικά λειτουργικό video wall. Θα δείτε τα καλούδια του κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη, είναι ένας πολύτιμος αρωγός σε αυτό που λέγεται ρεπορτάζ. Καλώς ήρθατε στο “Ρεπορτάζ τώρα”. Εδώ που θα συνδυάζουμε την πληροφορία με την τεχνολογία αιχμής. Εδώ που η τηλεόραση της νέας εποχής που υπογράφει το Open έρχεται για να κάνει τη διαφορά», είπε αρχικά ο Νάσος Γουμενίδης.

«Όμως κυρίες και κύριοι, να σας πω κάτι; Με ξέρετε αρκετά χρόνια τώρα. Η ουσία δεν είναι τα φώτα. Είναι οι άνθρωποι. Είναι η ομάδα. Είναι οι ερωτήσεις. Είναι το ρεπορτάζ. Είναι οι απαντήσεις. Είναι η αλήθεια. Σε μια εποχή ομολογουμένως σκοτεινή, σε μια εποχή που γίνεται το μηδενικό νούμερο, σε μια εποχή που η ψηφιακή βιτρίνα αξίζει για κάποιους που μοιράζουν χρήμα από δω και από εκεί περισσότερο απ’ ό,τι η πληροφορία.

Ναι, καλά ακούσατε. Με τον κάθε τυχάρπαστο να βγαίνει να αυτοαναγορεύεται και να λέει τα δικά του. Εμείς εδώ, σε αντίθεση με όλους τους άλλους, δουλεύοντας για εσάς και όχι για εμάς, είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας το ρεπορτάζ, την αξιοπιστία, την πληροφορία, την έρευνα, δηλαδή τα βασικά στοιχεία που πρέπει να έχει ένας δημοσιογράφος προκειμένου να μπορεί να στέκεται αξιοπρεπώς απέναντί σας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γιατί εσείς μας κρίνετε. Το “Ρεπορτάζ τώρα” έρχεται να θυμίσει ότι η τηλεόραση που αγαπήσαμε ως μέσο και αγαπήσατε και εσείς είναι ακόμα ζωντανή», πρόσθεσε.

«Και θα μου επιτρέψετε στην αρχή να αφιερώσω την πρώτη εκπομπή στην Τζένη Ζαχαροπούλου, την πεθερά μου, που έφυγε από τη ζωή στις 2 Ιουλίου και αυτό που βλέπετε τώρα ήταν το όνειρό της να το ζήσει. Δεν πρόλαβε να το δει. Θα το δει από ψηλά. Πάμε να ξεκινήσουμε; Πάμε», κατέληξε ο Νάσος Γουμενίδης.

Στην εκπομπή «Ρεπορτάζ τώρα» συμμετέχουν η Άρια Καλύβα και ο Ανδρέας Καραγιάννης, ενώ μαζί τους βρίσκεται και μια δυνατή ομάδα δημοσιογράφων, με επικεφαλής τον έμπειρο αστυνομικό ρεπόρτερ Δημήτρη Πόπωτα, αλλά και ειδικών, όπως ο νομικός Αναστάσιος Ντούγκας.