Το «Στούντιο 4» έκανε πρεμιέρα: Τα πρώτα λόγια του Χρήστου Φερεντίνου και της Κατερίνας Καραβάτου

Ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου έκαναν πρεμιέρα στην ΕΡΤ1, με την εκπομπή «Στούντιο 4».

Οι δύο παρουσιαστές το μεσημέρι της Δευτέρας (07.09.2026) καλωσόρισαν το κοινό στην εκπομπή της δημόσιας τηλεόρασης με κέφι και χαρά. Ο Χρήστος Φερεντίνος πήρε πρώτος τον λόγο και αμέσως μετά μίλησε στους τηλεθεατές και η Κατερίνα Καραβάτου.

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«Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σε όλη την παρέα», καλωσόρισε το κοινό ο Χρήστος Φερεντίνος τους τηλεθεατές.

«Δώστε μου το μικρόφωνο αυτό. Τι κάνετε; Πώς είστε; Είμαστε στο Στούντιο 4», ανέφερε με τη σειρά της η Κατερίνα Καραβάτου.

«Είμαστε στο “Στούντιο 4” παιδιά. Και προσέξτε. Θα πάμε γρήγορα να δούμε τους φίλους μας στη Θεσσαλονίκη που βρήκαμε για να μάθουμε τι ώρα θα παίζει η εκπομπή. Παρακαλώ για πάμε. Πότε ξεκινάει η εκπομπή μας;», ανέφερε στη συνέχεια ο παρουσιαστής και προβλήθηκε το σχετικό βίντεο.

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«Έχουμε υπόψη μας εδώ στο Στούντιο 4 να κάνουμε τα μεσημεροαπογεύματά σας ενδιαφέροντα, να μαθαίνουμε πράγματα. Ξέρεις τι σκεφτόμουνα; Θέλω να σου το πω αυτό. Χθες το βράδυ που διάβαζα για την εκπομπή, σκεφτόμουνα τι ωραία πράγματα πρόκειται να μάθουμε μέσα από αυτή την εκπομπή και θα τα μάθουμε μαζί σας και αυτό μας κάνει πολύ χαρούμενους», τόνισε ακόμα η Κατερίνα Καραβάτου.

«Ισχύει αυτό που λες. Και θα μάθουμε πράγματα και θα δούμε περίεργα πράγματα. Γιατί σε λίγο μαζί μας θα έρθει και δεν θα πούμε ποιος. Ο τέσσερα επί τέσσερα της εκπομπής. Σας θέλουμε όλους στην παρέα μας, παρακαλώ», πρόσθεσε ο Χρήστος Φερεντίνος.

«Σας θέλουμε όλους μαζί μας εδώ στο “Στούντιο 4” από σήμερα κάθε μέρα και βέβαια μέχρι και τις έξι», κατέληξε η Κατερίνα Καραβάτου.

