Η μεγαλύτερη online συλλογή των Όσκαρ, το μοντέρνο χιούμορ του Ζακ Τατί, η Ιερή Αράχνη του Αλί Αμπάσι, το βραβείο κοινού του φετινού MyFFF και ο θρυλικός Τρίτος Άνθρωπος του Κάρολ Ριντ, έρχονται μεταξύ άλλων στην πλατφόρμα του Cinobo.

Μάρτιος σημαίνει Όσκαρ, και το Cinobo παρουσιάζει και φέτος τη μεγαλύτερη online συλλογή οσκαρικών ταινιών. 80 ταινίες που έφτασαν μέχρι τα βραβεία της Ακαδημίας από τα 40s ως το σήμερα, μεταξύ των οποίων και υποβολές για το φετινό βραβείο Διεθνούς ταινίας.

Σε Α’ αποκλειστική προβολή έρχεται στο Cinobo η αληθινή ιστορία ενός serial killer στην Ιερή Αράχνη του Αλί Αμπάσι, πρόταση της Δανίας για τα Όσκαρ με βραβείο στις Κάννες. Η Τρύπα του Μικελάντζελο Φραμαρτίνο, μια μυστικιστική κινηματογραφική εμπειρία, σύμφωνα με τον Μπονγκ Τζουν-Χο. Το βασισμένο σε αληθινά γεγονότα Μια Γυναίκα: Ο Κώδικας της Σιωπής του Φραντσέσκο Κοστάμπιλε, ιστορία γυναικείας χειραφέτησης μέσα στην ιταλική μαφία. Και το ευαίσθητο ντεμπούτο Ο Κόσμος Μετά από μας του Λουντά Μπεν Σαλά-Καζανά, το οποίο ξεχώρισε αποσπώντας το Βραβείο Κοινού στο 13ο My French Film Festival που ολοκληρώθηκε πριν λίγες μέρες.

Ακόμη, το Cinobo συνεχίζει τα αφιερώματα στους μεγαλύτερους σκηνοθέτες στην ιστορία του σινεμά και παρουσιάζει 6 ταινίες που συνθέτουν τη φιλμογραφία ενός υπέροχου πρωτοπόρου και ανανεωτή της κωμωδίας, που σπάνια προβάλλεται στο σύνολό της. Ο Ζακ Τατί και ο Κύριος Ιλό του τα βάζουν με τον μοντέρνο κόσμο και παραδίδουν μαθήματα μοντέρνου και διαχρονικού χιούμορ.

Ανάμεσα στις υπόλοιπες ταινίες του μήνα, ξεχωρίζει το Claire Darling της Ζουλί Μπερτουτσελί με την Κατρίν Ντενέβ σε έναν από τους κορυφαίους σύγχρονους ρόλους της, η κλασική κωμωδία των 90s από τον Ρομπέρτο Μπενίνι, Το Τέρας, το αρχετυπικό φιλμ νουάρ, Ο Τρίτος Άνθρωπος του Κάρολ Ριντ, αλλά και σε αποκλειστικότητα η ταινία που πριν 18 χρόνια μας σύστησε τον έλληνα σκηνοθέτη που έμελλε να κατακτήσει τον κόσμο: η Κινέττα του Γιώργου Λάνθιμου.

Ο Κόσμος Μετά από μας (The World After Us)

Λουντά Μπεν Σαλά-Καζανά

Ευαίσθητο ντεμπούτο με ακαταμάχητους πρωταγωνιστές και θέμα έναν επίδοξο συγγραφέα του οποίου ο επισφαλής τρόπος ζωής αποκαλύπτει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που υπέστη μια ολόκληρη γενιά.

Στις 7 Μαρτίου στο Cinobo.

Μια Γυναίκα: Ο Κώδικας της Σιωπής (Una Femmina – The Code of Silence)

Φραντσέσκο Κοστάμπιλε

Μια νέα γυναίκα αντιστέκεται στη μοίρα της και ζητά εκδίκηση, στη βασισμένη σε αληθινά περιστατικά ιστορία χρωματισμένη από την πατριαρχία, την εκκλησία και τη μαφία της Νότιας Ιταλίας.

Στις 14 Μαρτίου στο Cinobo.

Η Τρύπα (The Hole)

Μικελάντζελο Φραμαρτίνο

Έργο σιωπηρής ομορφιάς που αγγίζει το μυστικιστικό, καταγράφει μια επίσκεψη στα άγνωστα βάθη της ζωής και της φύσης και κάνει ένα παραλληλισμό μεταξύ δύο σπουδαίων εσωτερικών διαδρομών.

Στις 21 Μαρτίου στο Cinobo.

Ιερή Αράχνη (Holy Spider)

Αλί Αμπάσι

Καταιγιστικό πολιτικό θρίλερ από τον σκηνοθέτη του αγαπημένου του κοινού Κάιρο Εμπιστευτικό, στο ύφος του βιβλίου Το Όνομα του Ρόδου και με ένα τολμηρό σενάριο που βραβεύτηκε στις Κάννες.

Στις 28 Μαρτίου στο Cinobo.