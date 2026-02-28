Σίσσυ Χρηστίδου για Κώστα Δόξα: «Πού αποσκοπεί μια τέτοια συνέντευξη;»

Τα όσα είπε ο Κώστας Δόξας στο Πρωινό και τον Γιώργο Λιάγκα σχολίασαν σήμερα (28/2/2026) στον αέρα του «Χαμογέλα και Πάλι» η Σίσσυ Χρηστίδου και οι συνεργάτες της.

«Ήταν πάρα πολύ άβολη αυτή η συνθήκη. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι πώς, αφού βγαίνει μια απόφαση στο φυσικό δικαστήριο, μετά ερχόμαστε να κάνουμε ένα κοινωνικό δικαστήριο. Προσπαθώ να καταλάβω πού αποσκοπεί μία τέτοια συνέντευξη. Ότι η απόφαση είναι λάθος; Ότι το δικαστήριο δεν έχει καταλάβει;», αναρωτήθηκε αρχικά η Σίσσυ Χριστίδου.

«Δηλαδή, έκανε μια επιλογή ο κύριος Δόξας που πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Θα μπορούσε ο κύριος Δόξας να δώσει συνέντευξη, αλλά θα μπορούσε να δώσει μια συνέντευξη που θα ζητούσε συγγνώμη, να αποδεχτεί, να παραδεχτεί…», είπε η παρουσιάστρια.

Η Σίσσυ Χρηστίδου ανέφερε επίσης: «Δεν με εξέπληξε που πήγε στο Πρωινό ο Κώστας Δόξας, αλλά με εξέπληξε ευχάριστα ο Γιώργος Λιάγκας που δεν του επέτρεψε να περάσει αυτά τα όρια και να ακουστούν τα βίντεο, η φωνή του παιδιού κλπ…».