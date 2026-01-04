Σταματίνα Τσιμτσιλή: Καλό ταξίδι Γιώργο Παπαδάκη, ήσουν πάντα αυθεντικός σε κάθε στάδιο της μεγάλης διαδρομής σου

Σταματίνα Τσιμτσιλή και Γιώργος Παπαδάκης γνωρίστηκαν από χρόνια στον ΑΝΤ1 και συνεργάστηκαν στην πρωινή ζώνη του σταθμού για 12 χρόνια. «Πάντα υποστηρικτικός» όπως θυμάται η παρουσιάστρια της εκπομπής «Happy Day» στην ανάρτηση που έκανε για να τον αποχαιρετήσει.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή γράφει πως ήταν τιμή της που τον γνώρισε. Ο Γιώργος Παπαδάκης υπήρξε δάσκαλος για πολλούς δημοσιογράφους που αργότερα έγιναν παρουσιαστές. Τους έδινε συμβουλές και χρόνο για να δείξουν το ταλέντο τους. Κάτι που επισημαίνουν οι περισσότεροι από το απόγευμα της Κυριακής (04-01-2026) όταν έγινε γνωστός ο θάνατος του 74χρονου δημοσιογράφου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Καλό ταξίδι Γιώργο Παπαδάκη! Ήσουν πάντα αυθεντικός σε κάθε στάδιο της μεγάλης διαδρομής σου, ακούραστος και μάχιμος, υποστηρικτικός με τους νέους και ένας μεγάλος δάσκαλος της δημοσιογραφίας.

Ήταν τιμή μου που σε γνώρισα στην μεγάλη οικογένεια του ΑΝΤ1 και συμπορευτήκαμε για 12 χρόνια στην πρωινή ζώνη. Καλό παράδεισο. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια σου που τόσο λάτρευες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη stam_tsimtsili (@stam_tsimtsili)

Ο Γιώργος Παπαδάκης είχε παντρευτεί δύο φορές. Η δεύτερη σύζυγός του, η Τίνα Παπαδέλη, ήταν επίσης δημοσιογράφος και γνωρίστηκαν στον ΑΝΤ1, όπως έχει αποκαλύψει ο παρουσιαστής στο παρελθόν.