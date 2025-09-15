Σταματίνα Τσιμτσιλή στην πρεμιέρα του «Happy Day»: Είστε ο έρωτάς μας, η παρέα μας, το ξύπνημα μας

Ανανεωμένη στο πλατό του Happy Day του Alpha, για 13η συνεχή χρονιά, επέστρεψε η Σταματίνα Τσιμτσιλή μαζί με την υπόλοιπη τηλεοπτική της παρέα το πρωινό της Δευτέρας 15ης Σεπτεμβρίου 2025.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή επέστρεψε στον αέρα του Alpha με το Happy Day που συνεχίζεται για ακόμα μία σεζόν. Στόχος είναι η κορυφή στους πίνακες τηλεθέασης της πρωινής ζώνης. Φέτος ο ανταγωνισμός δείχνει πιο σκληρός από ποτέ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Πρώτη καλημέρα της σεζόν, της 13ης σεζόν για το Happy Day. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε πως περνούν τα χρόνια γιατί με εσάς περνούν πολύ όμορφα. Είστε ο έρωτας μας, η παρέα μας, το ξύπνημα μας, το πρωινό μας καφεδάκι” υπογράμμισε αρχικά, με χαμόγελο, η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

“Είναι μια πολύ όμορφη συνήθεια που, πραγματικά, μπορεί να γκρινιάζουμε στο τέλος της σεζόν γιατί συνοδεύεται από ένα πολύ άγριο ξύπνημα αλλά μας λείπετε γρήγορα και ανυπομονούμε να γυρίσουμε σε εσάς”.

“Ειδικά αυτές τις 15 ημέρες της προετοιμασίας, μέχρι να βρούμε στον αέρα, θέλω να σας πω ότι ζούμε γι’ αυτή την πρώτη καλημέρα και για την καθημερινότητα που θα μπει και πάλι στον ρυθμό. Είστε ο έρωτας μας, ελπίζουμε να είμαστε και εμείς γιατί μας άρεσαν πάρα πολύ μηνύματα που μας λέγατε” συμπλήρωσε η παρουσιάστρια σ’ αυτή την 13η σεζόν για το Happy Day του Alpha.