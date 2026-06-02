Σταύρος Φλώρος: «Παρά τις δοκιμασίες, δεν χάνει το φως του» λέει ο πατέρας του μετά το τελευταίο χειρουργείο

Ο Σταύρος Φλώρος ανεβαίνει τον δικό του Γολγοθά σε νοσοκομείο των ΗΠΑ, με τους θεράποντες γιατρούς του να παραμένουν αισιόδοξοι. Σε δηλώσεις που παραχώρησε ο πατέρας του, το πρωί της Τρίτης 2 Ιουνίου στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την πορεία της αποθεραπείας του γιου του. Όπως είπε, μέσα στις επόμενες μέρες θα φανεί ο βαθμός της επιτυχίας των χειρουργείων που έγιναν και οι γιατροί θα πάρουν αποφάσεις.

Ο πατέρας του 22χρονου ανέφερε σε άλλο σημείο, πως ο Σταύρος Φλώρος έχει δίπλα του τις τελευταίες μέρες, ακόμα ένα μέλος της οικογένειάς του. Έναν ξάδερφό του που ταξίδεψε στις ΗΠΑ για να του συμπαρασταθεί. Ο τραυματισμένος παίκτης του Survivor είχε δημοσιοποιήσει εικόνες από την πρώτη βόλτα που έκανε με το αμαξίδιο στον περιβάλλοντα χώρο του νοσοκομείου. Το χαμόγελό του, μαρτυρούσε την αισιοδοξία και τα ανεξάντλητα ψυχικά του αποθέματα.

Ο πατέρας του 22χρονου ανέφερε στις νέες δηλώσεις του: «Ο Σταύρος μας είναι μια χαρά. Η ανάρτηση που έκανε δείχνει ακριβώς αυτό που σας έλεγα τόσο καιρό: τη δύναμη που κρύβει μέσα του. Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα όλων αυτών των χειρουργείων και ευχόμαστε να μην υπάρξει καμία οπισθοδρόμηση. Τον σκεπάζουν οι προσευχές του Θεού και η αγάπη του κόσμου, απ’ όπου αντλεί και τη δύναμή του.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, ο άνδρας που φαίνεται δίπλα του είναι ένας πρώτος ξάδελφός του, αξία έχουν οι άνθρωποι που μένουν κοντά σου στα δύσκολα. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι ο Σταύρος χαμογελάει. Παρά τις δοκιμασίες, δεν χάνει το φως του και αυτό μας γεμίζει αισιοδοξία. Πλέον όλα έχουν πάρει τον δρόμο τους και προχωράμε με πίστη και ελπίδα. Περιμένουμε μέσα στο καλοκαίρι να μπορέσει να έρθει έστω και για λίγο στο σπίτι του, να πάρει δύναμη από τους δικούς του ανθρώπους. Στη συνέχεια θα επιστρέψει για να συνεχίσει την αποκατάστασή του, μέχρι να φτάσει όσο πιο κοντά γίνεται στην πλήρη ανάρρωση», είπε ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου.

«Διαβάζω όλα τα μηνύματά σας, τα περισσότερα γράφουν “ίσως να μη διαβάσεις ποτέ αυτό το μήνυμα”, αλλά πραγματικά προσπαθώ να τα διαβάσω όλα και μου δίνουν πάρα πολύ δύναμη» ανέφερε προ ημερών ο Σταύρος Φλώρος σε βίντεο που δημοσιοποίησε στο Instagram από την κλινική του Μαϊάμι.